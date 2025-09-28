حرب الإبادة على غزة | عشرات الشهداء ومئات المصابين وترامب متفائل

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد "لدينا فرصة حقيقية لتحقيق إنجازات عظيمة في الشرق الأوسط وسننجح بإنجاز هذا الأمر". وأضاف "الجميع على استعداد لشيء مميز، لأول مرة على الإطلاق. سنحققه".
تعيش غزة يوماً جديداً من التصعيد الدموي مع استمرار الغارات العنيفة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، في وقت تتواصل فيه سياسة التجويع الممنهج وحرمان السكان أبسط مقومات الحياة. وتحوّلت الأحياء السكنية في مدينة غزة ومخيماتها إلى ساحات دمار واسع نتيجة القصف الكثيف ونسف المنازل على رؤوس ساكنيها، وسط ظروف إنسانية خانقة تفرضها عمليات النزوح الجماعي نحو مراكز إيواء مدمّرة أو خيام لا تقي برداً ولا حرّاً. وتؤكد منظمات حقوقية أن هذه الممارسات تأتي ضمن إطار حرب إبادة متواصلة منذ ما يقارب العامين، راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين غالبيتهم من الأطفال والنساء.
في الأثناء، كشفت مصادر لـ"العربي الجديد" عن تفاصيل التعديلات التي أدخلتها دول عربية على الخطة الأميركية لوقف الحرب على غزّة، وذلك خلال اجتماعها الأخير مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب
وتتضمّن التعديلات العربية أيضاً إدارة فلسطينية تكنوقراط للقطاع وليس دولية على أن يكون للسلطة الفلسطينية صلة بها. وكان قد جرى تداول مبادرة بقيادة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ودعم مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر ومبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لتولي إدارة انتقالية في قطاع غزّة، على أن يكون بلير حاكماً لقطاع غزّة. وبحسب الصيغة المعدّلة التي حصل "العربي الجديد" على أبرز بنودها، سيكون هناك مجلس إشراف دولي للقطاع، لن يكون دوره حكماً مباشراً كما طُرح سابقاً، بل إشرافياً، على أن تكون الإدارة فلسطينية كاملة.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس حكومة الاحتلال الرئيس الأميركي، غدا الاثنين، نيويورك. والثلاثاء، طرح ترامب خطة من 21 بنداً لإنهاء الحرب على غزة، خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية باجتماعات الجمعية العامة. وفي السياق ذاته، ذكرت القناة "12" أن مقربين من نتنياهو تحدثوا عن "تغيّر في لهجة ترامب تجاه الحرب في غزة"، مشيرين إلى أنه سيطلب من نتنياهو "جدولاً زمنياً واضحاً لإنهاء الحرب".
قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مجاهديها تمكنوا أمس السبت من استهداف دبابة ميركافا بقذيفة "الياسين 105" جنوب برج الصالحي في منطقة تل الهوا جنوب مدينة غزة، مضيفة أن مجاهديها تمكنوا أمس من استهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح، كما استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية من نوع نمر بقذيفة تاندوم في محيط مسجد عمار بن ياسر في منطقة تل الهوا جنوب مدينة غزة.
وفي عملية أخرى، أكدت الكتائب أن مجاهديها قنصوا جنديا إسرائيليا وقتلوه على الفور، الأربعاء الفائت، في منطقة حلاوة بحي التفاح شرق مدينة غزة.
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن "انقطاع التواصل مع الأسيرين (عمري ميران ومتان انغريست) نتيجة العمليات العسكرية الهمجية والاستهدافات العنيفة في حيي الصبرة وتل الهوا خلال الساعات الـ48 الأخيرة". وحذرت "القسام" من أن "حياة الأسيرين في خطرٍ حقيقي"، مؤكدة أن "على قوات الاحتلال التراجع فوراً إلى جنوب شارع 8، وإيقاف الطلعات الجوية لمدة 24 ساعة ابتداءً من الساعة 18:00 من مساء اليوم حتى يتم محاولة إخراج الأسيرين.. وقد أعذر من أنذر".
استشهد فلسطينيان جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة مدنيين قرب مسجد الحسن والحسين في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.
أكّد منسق أسطول الصمود العالمي وائل نوار لـ"العربي الجديد" أن ثلاثة أيام تفصل الأسطول عن قطاع غزة، ومن المنتظر الوصول في 30 سبتمبر/أيلول الجاري أو في الأول من أكتوبر/تشرين الأول القادم، إذا كانت الظروف المناخية مستقرة ولم تطرأ أي مستجدات أو اعتداءات، مبيناً أنهم حالياً في جنوب جزيرة كريت اليونانية في اتجاه غزة ولم يمرّوا بسواحل تركيا ولا قبرص.
أعلنت وزارة الصحة في غزة، وصول 79 شهيداً و379 إصابة إلى مشافي القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الضحايا منذ استئناف الحرب في الثامن عشر من مارس/ آذار إلى 13,137 شهيداً و56,121 إصابة، ومجمل العدد منذ بدء حرب الإبادة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 66,005 شهداء، و168,162 إصابة.
قصفت طائرات الاحتلال منزلاً في محيط منجرة العشي في حي الدرج، وسط مدينة غزة.
أكدت حركة حماس عدم تسلّم أي مقترحات جديدة من الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت الوفد القيادي للحركة في التاسع من هذا الشهر في الدوحة، كما أكّدت الحركة استعدادها لدراسة أي مقترحات تصلها من الوسطاء بكل إيجابية ومسؤولية، وبما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية.
كشفت مصادر لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، أنّ مصر وقطر والسعودية والأردن أدخلت تعديلات على المبادرة الأميركية لوقف الحرب على قطاع غزة، مشيرة إلى أنّ التعديلات تتضمّن انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً وكاملاً من القطاع ونشر قوّات دولية على حدوده، وإدارة فلسطينية تكنوقراط للقطاع وليس دولية على أن يكون للسلطة الفلسطينية صلة بها.
أوقع قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب مفترق بسيسو بحي النصر غربي مدينة غزة، عدداً منا لشهداء والجرحى.
ألقت طائرة "كواد كوبتر" إسرائيلية قنبلتين على جامعي الحطب شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
أفادت الخدمات الطبية في قطاع غزة بأن قصفًا إسرائيليًا استهدف منزلين في مخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع، وأدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين.
نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف جديدة لمنازل سكنية في مدينة غزة، بسحب ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
نزل آلاف المتظاهرين في مدن حول العالم احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية على غزة والممارسات الإسرائيلية المتواصلة هناك، مطالبين حكومات بلادهم باتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد إسرائيل ودعم أسطول الصمود العالمي الذي يسعى لكسر الحصار وفتح ممرات إنسانية إلى القطاع.
غادر "أسطول الحرية" المكوّن من عشر سفن محمّلة بمساعدات إنسانية ميناء كاتانيا في صقلية، يوم السبت، من أجل اللحاق بأسطول الصمود العالمي الذي يواصل الإبحار نحو قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.
دعت السعودية المجتمع الدولي إلى وقف المأساة في غزة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية والحصار المفروض على القطاع، مطالبة "بإجراءات دولية لوقف إجرام إسرائيل وردعها"، وذلك في كلمة المملكة التي ألقاها وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، السبت، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال وزير الخارجية إنّ "على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته لوقف المأساة في قطاع غزة"، محذراً من أنّ "تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لن يسهم إلا في زعزعة الأمن والاستقرار إقليمياً وعالمياً".
أكدت مصر، السبت، استعدادها للبناء على رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب على غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع. جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حذّر فيها من أن الوضع في الشرق الأوسط على شفير الانفجار"، وأنه "لا يمكن أن تنعم إسرائيل بالأمن ما لم تنعم به دول المنطقة".
في كلمته، أعرب عبد العاطي عن "الامتنان والتقدير لما أعلنه ترامب، من التزام واستعداد للعمل مع قادة المنطقة لإنهاء الحرب في غزة وفقاً لرؤية متكاملة تحقن الدماء وتضمن الأمن للجميع وتستعيد أسس بناء الثقة المفقودة". وقال عبد العاطي: "مصر تبدي كل الاستعداد وكامل الالتزام للبناء على رؤية الرئيس ترامب لاستعادة الاستقرار وإنهاء الحرب وفتح الآفاق للسلام، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى وتضميد جراح اليتامى والأسرى والجرحى والجوعى، لوضع غطرسة القوة جانباً ورفع رايات العمران والأمل في الغد".
وحذّر من أن "الوضع في الشرق الأوسط على شفير الانفجار"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن أن تنعم إسرائيل بالأمن ما لم تنعم به دول المنطقة". وشدد على أن بلاده "لن تشارك في نكبة جديدة للفلسطينيين"، وأكد أنها "ترفض أي سيناريوهات للتهجير القسري" للفلسطينيين.
شهدت مدن عدّة حول العالم تظاهرات حاشدة تضامناً مع الشعب الفلسطيني، إذ طالب المتظاهرون بفرض عقوبات على إسرائيل ووقف دعمها العسكري. تأتي هذه التحركات الشعبية في ظلّ تصاعد الغضب الدولي من استمرار الحرب على غزة، وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.
كشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن تفاقم أزمة الجوع في قطاع غزة، حيث يبقى طفل من كل ثلاثة أطفال بلا طعام مدة 24 ساعة كاملة، وفقاً لتقييم أجرته "لجنة الإنقاذ الدولية"، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن تشككه حيال مشاركة قوات أمن ألمانية في قوة حفظ سلام دولية محتملة لتأمين خطة سلام خاصة في قطاع غزة. وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال فاديفول السبت أمام صحافيين إنّ "ألمانيا مستعدة في كل الأحوال للعمل من أجل مستقبل سلمي وجيد لقطاع غزة، ولا سيما في المجال الإنساني". وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرز، المسيحي الديمقراطي: "لكنني لدي شكوك فيما إذا كان من الصواب أن نشارك بقوات أمنية على الأرض هناك".
وأوضح وزير الخارجية أن العديد من الدول ذات الغالبية المسلمة أبدت استعداداً "جديراً بالترحيب" للقيام بدور نشط في هذا المجال، وقال: "أعتقد أن هذا العرض يجب أن يُؤخذ في المقام الأول. لكننا بالطبع سنقدم إسهاماتنا أيضاً". وأكد أن الحكومة الألمانية تدعم خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأعرب فاديفول عن اعتقاده أن "التنفيذ سيكون بلا شك الجزء الأصعب". وأشار فاديفول إلى أن الحكومة الألمانية تدعم منذ فترة طويلة المفاوضات الرامية إلى إيجاد حل سلمي لقطاع غزة، مضيفاً أن هذا يحدث أيضاً خلال أسبوع الأمم المتحدة من خلال محادثات "مع أصدقائنا الإسرائيليين وكذلك مع الدول العربية المجاورة، التي تبدي سعياً كبيراً في هذا الوقت. وهذا أمر أقدّره للغاية".
وعلّق فاديفول بشكل إيجابي على تقارير إعلامية تفيد بأن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير قد يُكلَّف قيادة الإشراف على حكومة انتقالية لقطاع غزة، حيث قال إنّ "توني بلير واحد من الشخصيات البارزة التي يمكنها بالتأكيد أن تقدم إسهامات جيدة في هذا المسار"، وأردف: "لكن الأمر هنا يتوقف على أن يتفق المشاركون في هذا المسار على المضمون والأشخاص. ونحن نقف مستعدين لتقديم دعم بنّاء". يُذكر أن بلير الذي تولى رئاسة حكومة المملكة المتحدة بين عامي 1997 و2007، شارك أخيراً في محادثات بالبيت الأبيض.
تظاهر آلاف الإسرائيليين، السبت، في مناطق عدّة، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية تؤدي إلى الإفراج عن ذويهم المحتجزين في قطاع غزة. وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي (رسمية) إنّ التظاهرة المركزية جرت في "ساحة المختطفين" وسط تل أبيب، بمشاركة عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وأضافت أن آلافاً آخرين شاركوا في تظاهرات متفرقة بمدنٍ عدّة، بينها القدس المحتلة وحيفا.
أفاد إعلام إسرائيلي، السبت، بأنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يرغب قبل لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في "تعديل أجزاء من بنود خطة واشنطن لوقف الحرب" المستمرة على قطاع غزة منذ عامين. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمّهم، قولهم إنّ "من المرجح أن تنفذ تل أبيب خطة الرئيس ترامب المكونة من 21 بنداً، بما في ذلك صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس".
ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن أصوات انفجارات عنيفة سُمعت في مناطق مختلفة من مدينة غزة.
أطلقت آليات الاحتلال نيرانها باتجاه حي النصر غربي مدينة غزة، فيما تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن حركة نزوح للأهالي في المنطقة.
قصفت مدفعية جيش الاحتلال حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بشكل مكثف، وسط أنباء عن أضرار مادية كبيرة في المباني والبنية التحتية.
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع إطلاق نار من طائرات "كواد كابتر" الإسرائيلية في منطقة الثلاثيني بحي الصبرة جنوب غربي مدينة غزة.