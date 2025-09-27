حرب الإبادة على غزة | شهداء بغارات وقصف مدفعي على مناطق عدة

غزة

التحديثات الحية
27 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 10:19 (توقيت القدس)
على بعد أقل من أسبوعين على دخول حرب الإبادة على غزة عامها الثالث، قالت قناة "كان" العبرية الرسمية، الجمعة، إن مقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن واشنطن تريد التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على غزة. ونقلت القناة التابعة لهيئة البث العبرية عن مصادر قولها إن "مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر التقيا نتنياهو في نيويورك الخميس، وأكدوا له أن الوقت حان لإنهاء الحرب" على غزة. وأوضحت أن اللقاء جاء لبحث تعديلات طلبتها إسرائيل على الخطة الأميركية لوقف الحرب، تمهيداً لعقد لقاء بين نتنياهو وترامب، الاثنين المقبل، بعد التوصل إلى تفاهمات بشأنها. ووفق القناة، فإن نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر عبّرا أمام الوفد الأميركي عن رفضهما عدداً من بنود الخطة، فيما شدد مقربون من رئيس الوزراء على أن "أي اتفاق يجب أن يتضمن القضاء الكامل على حركة حماس".

من جهتها، علّقت حركة حماس على كلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقالت إنها شكّلت مشهداً كاشفًا لعمق العزلة الدولية التي باتت تحاصر نتنياهو وكيانه، وعكست في الوقت نفسه اتساع التضامن العالمي مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وقالت الحركة في بيان، الجمعة، إن "من المفارقات أن يُسمح لمجرم حربٍ مطلوبٍ لمحكمة الجنايات الدولية أن يُحاضر في الأمم المتحدة عن العدالة والإنسانية والحقوق، وهو من ينتهكها ويخترقها يومياً في قطاع غزّة".

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب على غزة أولاً بأول..

10:33 am

أسوشييتد برس

عشرات الآلاف يجوبون شوارع برلين في مسيرة "معاً من أجل غزة"

تستعد العاصمة الألمانية اليوم السبت لمظاهرة حاشدة ضد حرب غزة وسط توقعات من المنظمين بمشاركة عشرات الآلاف فيها. ويشارك في دعم الفعالية حزب "اليسار"، وعدة جماعات مؤيدة للفلسطينيين، إلى جانب منظمتي "ميديكو إنترناشونال" و"العفو الدولية". 

تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في برلين، 7 أكتوبر 2024 (Getty)
عشرات الآلاف يجوبون شوارع برلين في مسيرة "معاً من أجل غزة"

10:04 am

غزة
33 شهيداً جراء القصف على مختلف أنحاء القطاع منذ فجر اليوم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع 33 شهيداً جراء القصف الإسرائيلي على مختلف أنحاء قطاع غزة منذ فجر اليوم.

09:52 am

تحقيق لـ"رويترز" يكذب رواية إسرائيل حول استهداف مستشفى ناصر

يتعارض تحليل أدلة بصرية أجرته "رويترز" ومعلومات أخرى تتعلق بالهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر في خانيونس، الشهر الماضي، مع الرواية الإسرائيلية للغارة على المستشفى. وأدى الهجوم على مستشفى ناصر في 25 أغسطس/ آب الفائت إلى استشهاد 22 شخصاً، بينهم خمسة صحافيين. وفيما يقول مسؤول عسكري إسرائيلي إن الجيش خطط للهجوم باستخدام مقاطع التقطتها طائرة مسيّرة أظهرت وجود كاميرا تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) كانت هي الهدف من الغارة، تؤكد الأدلة البصرية وغيرها من التقارير الخاصة بـ"رويترز" أن الكاميرا الظاهرة في اللقطات تعود في الواقع إلى وكالة الأنباء، وكان يستخدمها أحد صحافييها منذ فترة طويلة. 

آثار القصف الإسرائيلي على مستشفى ناصر بغزة، 25 أغسطس 2025 (فرانس برس)
تقارير دولية
التحديثات الحية

تحقيق لـ"رويترز" يكذب رواية إسرائيل حول استهداف مستشفى ناصر بخانيونس

09:50 am

6 شهداء جراء قصف منزل في مخيم الشاطئ

استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف فجراً منزلاً لعائلة بكر في مخيم الشاطئ.

09:49 am

غارة على منزل شمال غرب خانيونس

استهدفت غارة جوية إسرائيلية منزلاً في جورة العقاد شمال غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

08:49 am

إدارة ترامب تعوّم توني بلير من باب "اليوم التالي" في غزة

يتداول الإعلام الإسرائيلي والبريطاني، منذ أول من أمس الخميس، تقارير عن مبادرة يقودها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الذي يرتبط اسمه بحروب الولايات المتحدة في المنطقة، لتولي إدارة انتقالية في قطاع غزة، تحظى بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وشخصيات مقربة منه، على رأسهم جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي ومستشاره السابق (ولايته الأولى 2017-2021)، وستيف ويتكوف، مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط، اللذان طرحا الفكرة خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم 27 أغسطس/ آب الماضي. 

توني بلير في منتدى دافوس، تيانجين، 24 يونيو 2025 (Getty)
تقارير عربية
التحديثات الحية

إدارة ترامب تعوّم توني بلير من باب "اليوم التالي" في غزة

08:47 am

5 شهداء بقصف منزل في حيّ التفاح

استشهد خمسة فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً في حيّ التفاح شرقي مدينة غزة.

06:43 am

ميتسوتاكيس يحذر إسرائيل من خطر فقدان ما تبقى من حلفائها

حذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الجمعة، من أن إسرائيل تخاطر بفقدان ما تبقى من حلفائها بسبب حربها على غزة. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الزعيم اليوناني من يمين الوسط إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكنها لا تستطيع "تبرير مقتل آلاف الأطفال".

وأضاف ميتسوتاكيس أن "اليونان تحافظ على شراكة استراتيجية مع إسرائيل، لكن هذا لا يمنعنا من التحدث بوضوح وصراحة". وحذر من "أن مواصلة هذا المسار سيضر في نهاية المطاف بمصالح إسرائيل ويؤدي إلى تآكل الدعم الدولي لها". وتابع: "أقول لأصدقائي الإسرائيليين إنهم يخاطرون بابتعاد كل حلفائهم المتبقين إذا استمروا في مسار عمل يقضي على إمكانية حل الدولتين".

6:40 AM
بن زايد يشدد لنتنياهو على ضرورة إنهاء الحرب الدموية في غزة

شدد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، خلال لقائه رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على ضرورة "إنهاء الحرب الدموية في قطاع غزة"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، السبت.

المزيد من التفاصيل عبر هذا الرابط:

تصاعد الدخان في مدينة غزة إثر غارات إسرائيلية، 26 سبتمبر 2025 (الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

بن زايد يشدد لنتنياهو على ضرورة إنهاء "الحرب الدموية" في غزة

06:39 am

9 شهداء باستهداف منزل في مخيم النصيرات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط 9 شهداء وعدد من الجرحى باستهداف منزل في منطقة الكلبوش في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

6:38 AM
ترامب: محادثات غزة كانت ملهمة ومثمرة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن المحادثات بشأن غزة مع الأطراف المعنية في الشرق الأوسط كانت مثمرة وملهمة. وأضاف ترامب أن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على علم بالمحادثات، قائلاً إن المحادثات ستستمر ما دام ذلك ضرورياً من أجل التوصل إلى اتفاق.

المزيد من التفاصيل عبر هذا الرابط:

الرئيس الكولومبي خلال كلمة في الجمعية العامة 23/9/2025 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

واشنطن تلغي تأشيرة الرئيس الكولومبي

01:44 am

بزشكيان يؤكد دعمه لأي اتفاق وقف إطلاق نار في غزة

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الجمعة إنه سيدعم أي وقف لإطلاق النار في غزة، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق.

وأكد بزشكيان للصحافيين على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلاً: "سندعم بكل صدق أي اتفاق يوقف هذه المأساة وينقذ الأرواح ويوقف معاناة النساء والأطفال من الجوع". وأعرب بزشكيان عن ارتياعه من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة. وقال: "كيف يمكن للبشر أن يتصرفوا على هذا النحو؟ أنا طبيب، وبعض الصور لا يمكنني حتى النظر اليها". لكنه نفى مسؤولية إيران عن هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قائلاً إن الاستخبارات الإسرائيلية ربما كانت على علم مسبق بالهجوم.

01:26 am

شهداء بقصف شقة سكنية وسط قطاع غزة

سقط شهداء وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في منطقة التعابين ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

1:19 AM

الجزائر
كتلة نيابية جزائرية تدعو إلى خطة بشأن أسطول الصمود

دعت كتلة نيابية في البرلمان الجزائري، الجمعة، الحكومة إلى وضع خطة طوارئ استباقية لصالح النشطاء الجزائريين المشاركين في أسطول الصمود العالمي والمغاربي، لـ"التعامل مع أي ظرف يخص الأسطول وتأمين سلامة النشطاء الجزائريين". وطالبت كتلة حركة "مجتمع السلم"، إحدى كبرى أحزاب المعارضة النيابية، الحكومة بـ"ضمان حماية خاصة للرعايا الجزائريين المشاركين عبر تنسيق مباشر مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج"، و"إعداد خطة طوارئ وقائية للتدخل عند الحاجة، بما يكفل سلامة مواطنينا ويوفر قنوات اتصال رسمية مع ذويهم".

وأكد البيان: "في ظل المشاركة الجزائرية الواجبة والمشرِّفة في الأسطول المتجه نحو قطاع غزة، وما يرافقها من تهديدات معلنة قد تُعرِّض المشاركين لمخاطر جسيمة، ندعو الحكومة إلى تعزيز المساعي الدبلوماسية مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لضمان حماية أسطول الصمود وتأمين وصوله إلى وجهته".

ويشارك قرابة 30 ناشطًا جزائريًا، بينهم سياسيون، أبرزهم الرئيس السابق لحركة "مجتمع السلم" ونواب في البرلمان يوسف عجيسة وعبد الباري بوزنادة، إلى جانب أطباء وصحافيين وقيادات طلابية وشبابية وأطقم سفن، في أسطول الصمود العالمي. ويُوزَّعون على ثماني سفن، من بينها أربع سفن جزائرية.

ودانت التنسيقية الجزائرية الشعبية لنصرة فلسطين "التهديدات والادعاءات التي أطلقها الاحتلال بحق رئيس التنسيقية والعضو القيادي في هيئة تسيير أسطول الصمود المغاربي، مروان بن قطاية، وثلة من قيادات هيئة تسيير الأسطول، ومحاولة تشويه صورة العمل الإنساني"، مشيرة إلى أن الخارجية الإسرائيلية اتهمتهم بالعمل لصالح دعم حرك حماس.

12:55 AM
غارة جوية على دير البلح

شنت طائرات الاحتلال غارة جوية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

12:46 am

الأناضول

avata
الأناضول
واشنطن أبلغت نتنياهو رغبتها في إنهاء الحرب

قالت قناة "كان" العبرية الرسمية، الجمعة، إن مقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن واشنطن تريد التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على غزة المستمرة منذ عامين. ونقلت القناة التابعة لهيئة البث العبرية عن مصادر مطلعة قولها إن "مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر التقيا نتنياهو في نيويورك الخميس، وأكدوا له أن الوقت حان لإنهاء الحرب" على غزة.

وأوضحت أن اللقاء جاء لبحث تعديلات طلبتها إسرائيل على الخطة الأميركية لوقف الحرب، تمهيداً لعقد لقاء بين نتنياهو وترامب، الاثنين المقبل، بعد التوصل إلى تفاهمات بشأنها. ووفق القناة، فإن نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر عبرا أمام الوفد الأميركي عن رفضهما عدداً من بنود الخطة، فيما شدد مقربون من رئيس الوزراء على أن "أي اتفاق يجب أن يتضمن القضاء الكامل على حركة حماس".

12:44 am

قصف مدفعي يستهدف حيي الزيتون والشجاعية

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف حيي الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة.

12:42 am

71 شهيداً في الـ24 ساعة الماضية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط 71 شهيداً في قطاع غزة، بينهم 13 من منتظري المساعدات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

12:41 am

غارات جوية على مدينة غزة

شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية على مدينة غزة، وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية.

12:33 AM
أبرز تطورات الحرب على غزة الجمعة

  • 68 شركة جديدة على قائمة سوداء متهمة بانتهاك حقوق الفلسطينيين

  • أكثر من 5 آلاف سينمائي عالمياً يقاطعون المؤسسات الإسرائيلية

  • دراسة دولية: المدنيون في غزة يُستهدفون كما لو كانوا مقاتلين

  • المعارضة عن خطاب نتنياهو: تباك وترويج حيل مستهلكة

  • حماس: نتنياهو وحده المسؤول عن تعطيل الوصول إلى اتفاق

  • ترامب: أعتقد أننا قريبون من اتفاق بشأن غزة

  • "أسطول الصمود" يتجه شرقاً من اليونان متحدياً تهديدات إسرائيل

