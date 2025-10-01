أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط شهيدين على الأقل وإصابة العشرات جراء استهداف طائرات الاحتلال مدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
بينما تفصلنا أيام عن دخول حرب الإبادة على غزة عامها الثالث، لا يزال العالم يترقب رد حركة حماس على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في القطاع المدمر، وقال الأخير أمس الثلاثاء، إنه ينتظر موافقة الحركة على خطته، مؤكداً أنه "لا وجود لمجال كبير للتفاوض مع حماس". وأضاف أن الحركة "دفعت ثمناً باهظاً بمقتل قياداتها"، وأنه يأمل "أن نصل إلى عملية سلمية"، مشدداً على أن أمام حماس "ثلاثة أو أربعة أيام" للموافقة على الخطة.
وجاء إعلان ترامب، أول من أمس الاثنين، عن خطته المكونة من 20 بنداً لإنهاء الحرب على القطاع، متماشياً مع وجهة النظر الإسرائيلية، ويلبّي طموح حكومة اليمين المتطرفة بزعامة بنيامين نتنياهو. وتنصّ الخطة في جوهرها على فرض واقع سياسي جديد في غزة، ونزع سلاح حركة حماس، وتولي إدارة دولية مسؤولية الحكم في غزة، مع الاستعانة بشخصيات مستقلة في إدارة الملف الحكومي خلال الفترة الأولى.
وفي ظل الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة والمعاناة الهائلة لسكانه، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، في بيان على قناتها في تطبيق تليغرام، الثلاثاء، إن اجمالي ما سجلته لحالات الوفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بلغ 453 شهيداً، من بينهم 150 طفلاً، وأشارت إلى أنه منذ إعلان المجاعة في غزة، سُجّلت وفاة 175 شخصاً، من بينهم 35 طفلاً، حتى تاريخه. في حين أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن طفلاً واحداً من كل خمسة أطفال بغزة يولد قبل أوانه، أو يعاني من نقص بالوزن عند الولادة. وجددت المنظمة الأممية مطالبتها بإدخال مساعدات فورية واسعة النطاق للأطفال والرضع والعائلات في القطاع.