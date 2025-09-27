حرب الإبادة على غزة | شهداء وسط غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق في القطاع

غزة

27 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 01:36 (توقيت القدس)
+ الخط -

على بعد أقل من أسبوعين على دخول حرب الإبادة على غزة عامها الثالث، قالت قناة "كان" العبرية الرسمية، الجمعة، إن مقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن واشنطن تريد التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على غزة. ونقلت القناة التابعة لهيئة البث العبرية عن مصادر قولها إن "مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر التقيا نتنياهو في نيويورك الخميس، وأكدوا له أن الوقت حان لإنهاء الحرب" على غزة. وأوضحت أن اللقاء جاء لبحث تعديلات طلبتها إسرائيل على الخطة الأميركية لوقف الحرب، تمهيداً لعقد لقاء بين نتنياهو وترامب، الاثنين المقبل، بعد التوصل إلى تفاهمات بشأنها. ووفق القناة، فإن نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر عبرا أمام الوفد الأميركي عن رفضهما عدداً من بنود الخطة، فيما شدد مقربون من رئيس الوزراء على أن "أي اتفاق يجب أن يتضمن القضاء الكامل على حركة حماس".

من جهتها، علّقت حركة حماس على كلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقالت إنها شكّلت مشهداً كاشفًا لعمق العزلة الدولية التي باتت تحاصر نتنياهو وكيانه، وعكست في الوقت نفسه اتساع التضامن العالمي مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وقالت الحركة في بيان، الجمعة، إنه "من المفارقات أن يُسمح لمجرم حربٍ مطلوبٍ لمحكمة الجنايات الدولية أن يُحاضر في الأمم المتحدة عن العدالة والإنسانية والحقوق، وهو من ينتهكها ويخترقها يومياً في قطاع غزّة".

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب على غزة أولاً بأول..

01:44 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
بزشكيان يؤكد دعمه لأي اتفاق وقف إطلاق نار في غزة

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الجمعة إنه سيدعم أي وقف لإطلاق النار في غزة، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق.

وأكد بزشكيان للصحافيين على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة "سندعم بكل صدق أي اتفاق يوقف هذه المأساة وينقذ الأرواح ويوقف معاناة النساء والأطفال من الجوع". وأعرب بزشكيان عن ارتياعه من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة. وقال "كيف يمكن للبشر أن يتصرفوا على على هذا النحو؟ أنا طبيب، وبعض الصور لا يمكنني حتى النظر اليها". لكنه نفى مسؤولية إيران عن هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قائلا إن الاستخبارات الإسرائيلية ربما كانت على علم مسبق بالهجوم.

01:26 am

غزة
شهداء بقصف شقة سكنية وسط قطاع غزة

سقط شهداء وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في منطقة التعابين ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فسطينية.

1:19 AM

عثمان لحياني

60244E7B-773C-460F-B426-426EBC60D89E
عثمان لحياني
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
الجزائر
كتلة نيابية جزائرية تدعو لخطة بشأن أسطول الصمود

دعت كتلة نيابية في البرلمان الجزائري، الجمعة، الحكومة إلى وضع خطة طوارئ استباقية لصالح النشطاء الجزائريين المشاركين في أسطول الصمود العالمي والمغاربي، لـ"التعامل مع أي ظرف يخص الأسطول وتأمين سلامة النشطاء الجزائريين". وطالبت كتلة حركة "مجتمع السلم"، إحدى كبرى أحزاب المعارضة النيابية، الحكومة بـ"ضمان حماية خاصة للرعايا الجزائريين المشاركين عبر تنسيق مباشر مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج"، و"إعداد خطة طوارئ وقائية للتدخل عند الحاجة، بما يكفل سلامة مواطنينا ويوفر قنوات اتصال رسمية مع ذويهم".

وأكد البيان: "في ظل المشاركة الجزائرية الواجبة والمشرِّفة في الأسطول المتجه نحو قطاع غزة، وما يرافقها من تهديدات معلنة قد تُعرِّض المشاركين لمخاطر جسيمة، ندعو الحكومة إلى تعزيز المساعي الدبلوماسية مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لضمان حماية أسطول الصمود وتأمين وصوله إلى وجهته".

ويشارك قرابة 30 ناشطًا جزائريًا، بينهم سياسيون أبرزهم الرئيس السابق لحركة "مجتمع السلم" ونواب في البرلمان يوسف عجيسة وعبد الباري بوزنادة، إلى جانب أطباء وصحافيين وقيادات طلابية وشبابية وأطقم سفن، في أسطول الصمود العالمي. ويُوزَّعون على ثمانية سفن، من بينها أربعة سفن جزائرية.

ودانت التنسيقية التنسيقية الجزائرية الشعبية لنصرة فلسطين "التهديدات والادعاءات التي أطلقها الاحتلال بحق رئيس التنسيقية والعضو القيادي في هيئة تسيير أسطول الصمود المغاربي، مروان بن قطاية، وثلة من قيادات هيئة تسيير الأسطول، ومحاولة تشويه صورة العمل الإنساني"، مشيرة إلى أن الخارجية الإسرائيلية اتهمتهم بالعمل لصالح دعم حرك حماس.

12:55 AM
غارة جوية على دير البلح

شنت طائرات الاحتلال غارة جوية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

12:46 am

الأناضول

avata
الأناضول
12:44 am

قصف مدفعي يستهدف حيي الزيتون والشجاعية

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف حيي الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة.

12:42 am

71 شهيداً في الـ24 ساعة الماضية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط 71 شهيداً في قطاع غزة، بينهم 13 من منتظري المساعدات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

12:41 am

غارات جوية على مدينة غزة

شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية على مدينة غزة، وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية.

12:33 AM
أبرز تطورات الحرب على غزة الجمعة

  • 68 شركة جديدة على قائمة سوداء متهمة بانتهاك حقوق الفلسطينيين

  • أكثر من 5 آلاف سينمائي عالمياً يقاطعون المؤسسات الإسرائيلية

  • دراسة دولية: المدنيون في غزة يُستهدفون كما لو كانوا مقاتلين

  • المعارضة عن خطاب نتنياهو: تباك وترويج حيل مستهلكة

  • حماس: نتنياهو وحده المسؤول عن تعطيل الوصول إلى اتفاق

  • ترامب: أعتقد أننا قريبون من اتفاق بشأن غزة

  • "أسطول الصمود" يتجه شرقاً من اليونان متحدياً تهديدات إسرائيل

