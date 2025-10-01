حرب الإبادة على غزة | شهداء وترقب رد "حماس" على خطة ترامب

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، ضرورة أن يكون تعليم الأطفال في غزة "جزءًا من أي اتفاق لإنهاء الحرب" الإسرائيلية في القطاع. وقال لازاريني، في بيان على منصة إكس: "يجب أن يكون تعليم الأطفال جزءًا من أي اتفاق لإنهاء الحرب في غزة"، مشددا على ضرورة أن تقدم الخطة المقترحة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، "بعض الأمل لأكثر من 660 ألف طفل محرومين من التعليم للسنة الثالثة".
وأضاف لازاريني: "يجب أن تكون إعادتهم إلى التعلم أولوية جماعية لتعزيز السلام والاستقرار الدائمين". وأشار إلى أن "أونروا" تمتلك الخبرة والبنية التحتية والمعرفة اللازمة لدعم العودة التدريجية إلى التعليم الرسمي للأطفال، بفضل العاملين المميزين في صفوفها في القطاع الذي مزقته الحرب في حال الوصول إلى وقف إطلاق النار.
وأوضح لازاريني أنه قبل الحرب، كانت الوكالة الأممية تقدم التعليم في مدارسها لأكثر من 300 ألف طفل وطفلة. ودعا الدول الأعضاء إلى دعم "أونروا" في حماية ولايتها وعملها حتى تتمكن من مواصلة إحداث فرق ملموس في حياة ومستقبل الأطفال الفلسطينيين. وشدد على أنه من دون التعليم، يواجه الأطفال خطر الوقوع فريسة للاستغلال أو التطرف. وختم بيانه بتجديد التأكيد على ضرورة "وقف إطلاق النار الآن".