حرب الإبادة على غزة | شهداء وترقب رد "حماس" على خطة ترامب

تقارير عربية
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
01 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 06:55 (توقيت القدس)
+ الخط -

بينما تفصلنا أيام عن دخول حرب الإبادة على غزة عامها الثالث، لا يزال العالم يترقب رد حركة حماس على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في القطاع المدمر، وقال الأخير أمس الثلاثاء، إنه ينتظر موافقة الحركة على خطته، مؤكداً أنه "لا وجود لمجال كبير للتفاوض مع حماس". وأضاف أن الحركة "دفعت ثمناً باهظاً بمقتل قياداتها"، وأنه يأمل "أن نصل إلى عملية سلمية"، مشدداً على أن أمام حماس "ثلاثة أو أربعة أيام" للموافقة على الخطة.

وجاء إعلان ترامب، أول من أمس الاثنين، عن خطته المكونة من 20 بنداً لإنهاء الحرب على القطاع، متماشياً مع وجهة النظر الإسرائيلية، ويلبّي طموح حكومة اليمين المتطرفة بزعامة بنيامين نتنياهو. وتنصّ الخطة في جوهرها على فرض واقع سياسي جديد في غزة، ونزع سلاح حركة حماس، وتولي إدارة دولية مسؤولية الحكم في غزة، مع الاستعانة بشخصيات مستقلة في إدارة الملف الحكومي خلال الفترة الأولى.

وفي ظل الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة والمعاناة الهائلة لسكانه، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، في بيان على قناتها في تطبيق تليغرام، الثلاثاء، إن اجمالي ما سجلته لحالات الوفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بلغ 453 شهيداً، من بينهم 150 طفلاً، وأشارت إلى أنه منذ إعلان المجاعة في غزة، سُجّلت وفاة 175 شخصاً، من بينهم 35 طفلاً، حتى تاريخه. في حين أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن طفلاً واحداً من كل خمسة أطفال بغزة يولد قبل أوانه، أو يعاني من نقص بالوزن عند الولادة. وجددت المنظمة الأممية مطالبتها بإدخال مساعدات فورية واسعة النطاق للأطفال والرضع والعائلات في القطاع.

"العربي الجديد" ينقل تطورات حرب الإبادة على غزة أولاً بأول..

06:49 am

قنا

avata
قنا
"أونروا": يجب أن يكون تعليم أطفال غزة جزءا من أي اتفاق

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، ضرورة أن يكون تعليم الأطفال في غزة "جزءًا من أي اتفاق لإنهاء الحرب" الإسرائيلية في القطاع. وقال لازاريني، في بيان على منصة إكس: "يجب أن يكون تعليم الأطفال جزءًا من أي اتفاق لإنهاء الحرب في غزة"، مشددا على ضرورة أن تقدم الخطة المقترحة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، "بعض الأمل لأكثر من 660 ألف طفل محرومين من التعليم للسنة الثالثة".

وأضاف لازاريني: "يجب أن تكون إعادتهم إلى التعلم أولوية جماعية لتعزيز السلام والاستقرار الدائمين". وأشار إلى أن "أونروا" تمتلك الخبرة والبنية التحتية والمعرفة اللازمة لدعم العودة التدريجية إلى التعليم الرسمي للأطفال، بفضل العاملين المميزين في صفوفها في القطاع الذي مزقته الحرب في حال الوصول إلى وقف إطلاق النار.

وأوضح لازاريني أنه قبل الحرب، كانت الوكالة الأممية تقدم التعليم في مدارسها لأكثر من 300 ألف طفل وطفلة. ودعا الدول الأعضاء إلى دعم "أونروا" في حماية ولايتها وعملها حتى تتمكن من مواصلة إحداث فرق ملموس في حياة ومستقبل الأطفال الفلسطينيين. وشدد على أنه من دون التعليم، يواجه الأطفال خطر الوقوع فريسة للاستغلال أو التطرف. وختم بيانه بتجديد التأكيد على ضرورة "وقف إطلاق النار الآن".

6:23 AM
أسطول الصمود | تأهب وسط تحليق طائرات مسيرة فوق سفن الأسطول

قال أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء، إنه في حالة تأهب قصوى بينما يتزايد نشاط الطائرات المسيرة فوق الأسطول. وأضاف عبر حسابه على تطبيق تليغرام أن عدة تقارير أشارت إلى "سيناريوهات مختلفة تتكشف في الساعات القادمة".

المزيد من التفاصيل عبر هذا الرابط:

سفن ضمن أسطول الصمود تبحر قبالة جزيرة كريت اليونانية، 26 سبتمبر 2025 (الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

أسطول الصمود | السفن تدخل منطقة الخطر الشديد وسط مضايقات

06:17 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
الدفاع المدني في غزة: 7 إصابات باستهداف طواقمنا بحي الزيتون

قال الدفاع المدني في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة جديدة تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني، بعدما استهدف طواقمه بشكل مباشر أثناء قيامهم بعملهم الإنساني والوطني عقب قصفه لمدرسة الفلاح بحي الزيتون ما أدى إلى إصابة 7 افراد من بينهم حالتان خطيرتان.

06:13 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
13 شهيدا بقصف منزل ومدرسة بمدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط 13 شهيدًا وإصبات عديدة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي الدرج، ومدرسة الفلاح في حي الزيتون بمدينة غزة.

02:36 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
غزة
شهيدان وعشرات المصابين بقصف مدرسة نازحين في حي الزيتون

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط شهيدين على الأقل وإصابة العشرات جراء استهداف طائرات الاحتلال مدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

12:36 am

الأناضول

avata
الأناضول
ناشطون يونانيون في "أسطول الصمود": عازمون على الوصول لغزة

أكد ناشطون يونانيون مشاركون في أسطول الصمود العالمي، أنهم عازمون على الوصول إلى قطاع غزة، وأنهم ليسوا خائفين من أي هجوم إسرائيلي محتمل. جاء ذلك خلال اتصال مباشر مع النشطاء اليونانيين، الثلاثاء، خلال فعالية نظمتها مبادرة "مسيرة إلى غزة - اليونان" في العاصمة أثينا، تضامناً مع قطاع غزة، ودعماً لأسطول الصمود المتجه لكسر الحصار الإسرائيلي على القطاع.

12:33 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
64 شهيداً في قطاع غزة أمس الثلاثاء

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، نقلاً عن مصادر طبية، بأن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء بلغت 64 شهيداً.
 

12:30 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
استهداف شرق أبراج حمد

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شرق أبراج حمد، شمال غرب مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.
 

12:28 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
نسف منازل سكنية شمال حي النصر

نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل سكنية شمال حي النصر، غرب مدينة غزة، وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية.

12:07 AM
أبرز تطورات الحرب على غزة أمس الثلاثاء
  • غزيون يشكّكون بخطة ترامب لوقف الحرب في القطاع
  • "حماس" تتسلم خطة ترامب بشأن غزة
  • نتنياهو: قلبنا الأمور على حماس وجيشنا سيبقى في غزة
  • المقاطعة العالمية تحاصر اقتصاد إسرائيل
  • سموتريتش يهاجم خطة ترامب: فشل دبلوماسي مدو
  • وزارة الصحة في غزة: تحديات كارثية تواجه عمل الطواقم الطبية
  • الأنصاري: اجتماع للوسطاء مع حماس بمشاركة تركيا
  • رئيسة وزراء إيطاليا تدعو أسطول الصمود الدولي إلى "التوقف"
دلالات
المساهمون
قنا
الأناضول
العربي الجديد
العربي الجديد
المزيد في سياسة
غزّيون يحملون مساعدات بمنطقة محور نتساريم، 30 سبتمبر 2025 (معز صالحي/الأناضول)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

صفقة ترامب في الإعلام الغربي: أسباب كثيرة لعدم التفاؤل

بنكيران يتحدث خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية في المغرب، 11 مارس 2017 (الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

بنكيران يدعو شباب "جيل زد" المغربي إلى وقف الاحتجاجات بعد أعمال شغب

جنود أميركيون في قاعدة عين الأسد غربي الأنبار، 13 يناير 2020 (فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

"البنتاغون" يجدد التزامه بتقليص مهمته العسكرية في العراق