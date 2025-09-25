حرب الإبادة على غزة | شهداء جراء هجمات واسعة لجيش الاحتلال

غزة

التحديثات الحية
25 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 06:13 (توقيت القدس)
بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على قطاع غزة المحاصر، أصدر قادة الدول العربية والإسلامية الذين اجتمعوا أول من أمس الثلاثاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بياناً مشتركاً أكدوا فيه أنهم "أبرزوا خلال اللقاء الوضع المأساوي غير المحتمل في القطاع، بما في ذلك الكارثة الإنسانية والخسائر البشرية الفادحة، فضلاً عن عواقبه الخطيرة على المنطقة وتأثيره على العالم الإسلامي ككل". كما جددوا "موقفهم المشترك الرافض للتهجير القسري وضرورة السماح بعودة الذين غادروا"، وفقا لما جاء في البيان.

يأتي ذلك في وقت يعمّق فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في مسعى لتعميق سيطرته على مدينة غزة، ويعمل على تقسيم آخر، في وقت يواصل فيه ارتكاب المجازر في كل أرجاء القطاع. وذكر موقع والاه العبري، الأربعاء، أنّ قوات الجيش المشاركة في العدوان على غزة أحرزت تقدماً خلال الـ48 ساعة الماضية، في خطة السيطرة على المدينة، حيث وصل التوغّل إلى حي الرمال الواقع في قلب المدينة، بالإضافة إلى مخيم الشاطئ للاجئين.

وفي موازاة ذلك، قال مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة إن أكثر من 900 ألف فلسطيني بمدينة غزة يتمسكون بحقهم في البقاء ويرفضون التهجير القسري رغم القصف العنيف وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل. وأضاف المكتب في بيان: "نؤكد أن أكثر من 900 ألف فلسطيني ما زالوا صامدين في مدينة غزة، متمسكين بحقهم في البقاء ورافضين بشكل قاطع محاولات النزوح الإجباري والتهجير القسري نحو الجنوب، رغم بشاعة القصف وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في إطار تنفيذ سياسة التهجير القسري الدائم، المناقضة لكافة القوانين والمواثيق الدولية".

"العربي الجديد" يتابع تطوّرات حرب الإبادة على غزة أولاً بأول..

6:11 AM

محمد البديوي

واشنطن
اعتقال ناشطين على سلالم الكونغرس تظاهروا لوقف حرب غزة

ألقت شرطة الكونغرس الأميركي، الأربعاء، القبض على ناشطين على سلالم مبنى الكونغرس، تظاهروا من أجل غزة واعتراضا على قرار الولايات المتحدة استخدام حق النقض "الفيتو" لمنع قرار لمجلس الأمن بوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني.

المزيد من التفاصيل عبر هذا الرابط:

جانب من التظاهرة أمام الكونغرس نصرة لغزة، 24 سبتمبر 2025 (العربي الجديد)
اعتقال ناشطين على سلالم الكونغرس تظاهروا لوقف حرب غزة

6:07 AM

ابتسام عازم

ابتسام عازم (العربي الجديد)
ابتسام عازم
كاتبة وروائية وصحافية فلسطينية تقيم في نيويورك. مراسلة "العربي الجديد" المعتمدة في مقرّ منظمة الأمم المتحدة.
نيويورك
لولا دا سيلفا: العالم يدرك أن ما يحدث في غزة إبادة

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لـ"العربي الجديد"، إن العالم أصبح يدرك أن ما يحدث في غزة هو إبادة ينفذها جيش قوي ضد شعب أعزل وليس حرباً.

المزيد من التفاصيل عبر هذا الرابط:

لولا دا سيلفا يتحدث للصحافيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، 24 سبتمبر 2025 (الأناضول)
لولا دا سيلفا لـ"العربي الجديد": العالم يدرك أن ما يحدث في غزة إبادة

06:04 am

العربي الجديد
القدس المحتلة
الاحتلال يعلن مقتل جندي خلال معارك بمدينة غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي برتبة رقيب أول، من الكتيبة 932 التابعة للواء ناحال، في معارك بمدينة غزة.

06:01 am

غزة
11 شهيدا في غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة أنّ 11 شخصا استشهدوا فجر الخميس في غارة إسرائيلية طالت منزلا يؤوي نازحين في وسط القطاع الفلسطيني. ونقلت "فرانس برس" عن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، قوله إنّ "11 شخصا استشهدوا وهناك عدد من المفقودين والجرحى إثر غارة جوية إسرائيلية على منزل لعائلة أبو دحروج كان يؤوي نازحين شمال الزوايدة" في وسط القطاع. وأوضح أنّ في عداد الشهداء "عدة أطفال".

1:15 AM
مسيرات تطلق النار في حي الرمال

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مسيرات إسرائيلية تطلق النار في حي الرمال.

1:14 AM
قصف منزل جنوب مخيم النصيرات

قصفت طائرات الاحتلال منزلاً جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

1:13 AM
غارة على تل الهوا

شنت طائرات الاحتلال غارة على تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

1:12 AM
إصابات في حي التفاح

تسبب قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة عبد العال بشارع يافا في حي التفاح بمدينة غزة في وقوع إصابات.

12:27 am

avata
غزة
85 شهيداً في غارات الاحتلال أمس الأربعاء

سقط 85 شهيدا في غارات الاحتلال على القطاع منذ فجر الأربعاء، بينهم 50 بمدينة غزة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر في مستشفيات القطاع.

12:25 am

الدوحة - العربي الجديد

غزة
شهداء بقصف منزل شمالي بلدة الزوايدة

سقط شهداء وأُصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلاً شمالي بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

12:23 am

فرانس برس

فليتشر: يُقتل طفل كل ساعة في غزة منذ عامين

أعرب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، الأربعاء، عن شعوره بالعجز أمام "فظاعة" الوضع في غزة، معربا عن أسفه لعدم استجابة "من يستطيعون وضع حد لهذه الفظائع في القرن الحادي والعشرين". وتحدّث المسؤول الأممي الكبير في اجتماع عن وضع الأطفال الفلسطينيين في القطاع المحاصر، نظمته بلجيكا والأردن على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال: "نجتمع مرة أخرى لنتشارك شهادتنا ونعبر عن عارنا، ولنحاول إيجاد كلمات تعكس هول الفظاعة (...) ولنؤكد مجددا ضرورة القيام بتحرك ما، وأخشى أن نقبل بأنه لن يتم فعل أي شيء". وأوضح أنه في غزة "يُقتل طفل كل ساعة بمعدل وسطي منذ نحو عامين"، و"ينام أكثر المحظوظين في خيام"، وأصبحت المدارس "أماكن رعب، تحرم أكثر من 700 ألف طفل حقهم في التعليم".

وأضاف فليتشر: "يُقال لنا باستمرار إن هذا هو الثمن الذي يجب أن يدفعه السكان، بطريقة أو بأخرى، ثمنا للحرب". وتابع: "سيُناقش المحامون والمؤرخون مُطوّلا تسمية ما يجري، ورغم حظر وصول الصحافيين الدوليين، سيتوافر لديهم كمّ هائل من الأدلة لتحقيق العدالة". وتابع أنه حتى ذلك الحين "لن تصل كلماتنا إلى الأطفال تحت الأنقاض، وأولئك الذين يبحثون في الركام عن طعام، والذين يخضعون لعمليات بتر من دون تخدير".

ولفت إلى أن الكلمات لا تجد صدى لدى "أولئك الذين يستطيعون وضع حدّ لهذه الفظائع التي لا تُنسى في القرن الحادي والعشرين". وختم: "أخشى أن نجتمع مجددا لنحصي عدد القتلى، ولنحاول إيجاد كلمات جديدة للتعبير عن الفظاعة، ولندعو أيضا إلى التحرّك. ولكن كم عدد الذين سيُقتلون بعد، وما الدمار الإضافي الذي سنُلحقه بإنسانيتنا المشتركة؟".

12:18 am

القدس المحتلة
إسرائيليون يتظاهرون للمطالبة بوقف حرب غزة

تظاهر إسرائيليون في مطار بن غوريون، الأربعاء، قبيل زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى نيويورك، مطالبين بوقف الحرب على غزة وإعادة الأسرى، بحسب ما نقلت "الأناضول" عن موقع والاه العبري.

12:07 AM
أبرز تطورات الحرب على غزة الأربعاء
  • الاحتلال يعمل على تقسيم آخر في غزة تزامناً مع تعميق عدوانه

  • إسرائيل تستعد لـ"مواجهة بحريّة معقّدة" مع أسطول الصمود

  • حماس: مصادقة إسبانيا على حظر الأسلحة لإسرائيل خطوة مهمة

  • "الإعلامي الحكومي": أكثر من 900 ألف يرفضون التهجير من غزة

  • دويّ انفجارات فوق أسطول الصمود قبالة سواحل اليونان

  • مجموعة السبع تؤكد ضرورة وقف المعاناة الهائلة للمدنيين في غزة

  • 20 شهيداً بقصف خيمة نازحين في وسط مدينة غزة

محمد البديوي
الدوحة - العربي الجديد
ابتسام عازم
فرانس برس
العربي الجديد
العربي الجديد
