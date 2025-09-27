حرب الإبادة على غزة | شهداء بغارات وقصف مدفعي على مناطق عدة

دعت كتلة نيابية في البرلمان الجزائري، الجمعة، الحكومة إلى وضع خطة طوارئ استباقية لصالح النشطاء الجزائريين المشاركين في أسطول الصمود العالمي والمغاربي، لـ"التعامل مع أي ظرف يخص الأسطول وتأمين سلامة النشطاء الجزائريين". وطالبت كتلة حركة "مجتمع السلم"، إحدى كبرى أحزاب المعارضة النيابية، الحكومة بـ"ضمان حماية خاصة للرعايا الجزائريين المشاركين عبر تنسيق مباشر مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج"، و"إعداد خطة طوارئ وقائية للتدخل عند الحاجة، بما يكفل سلامة مواطنينا ويوفر قنوات اتصال رسمية مع ذويهم".
وأكد البيان: "في ظل المشاركة الجزائرية الواجبة والمشرِّفة في الأسطول المتجه نحو قطاع غزة، وما يرافقها من تهديدات معلنة قد تُعرِّض المشاركين لمخاطر جسيمة، ندعو الحكومة إلى تعزيز المساعي الدبلوماسية مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لضمان حماية أسطول الصمود وتأمين وصوله إلى وجهته".
ويشارك قرابة 30 ناشطًا جزائريًا، بينهم سياسيون أبرزهم الرئيس السابق لحركة "مجتمع السلم" ونواب في البرلمان يوسف عجيسة وعبد الباري بوزنادة، إلى جانب أطباء وصحافيين وقيادات طلابية وشبابية وأطقم سفن، في أسطول الصمود العالمي. ويُوزَّعون على ثمانية سفن، من بينها أربعة سفن جزائرية.
ودانت التنسيقية التنسيقية الجزائرية الشعبية لنصرة فلسطين "التهديدات والادعاءات التي أطلقها الاحتلال بحق رئيس التنسيقية والعضو القيادي في هيئة تسيير أسطول الصمود المغاربي، مروان بن قطاية، وثلة من قيادات هيئة تسيير الأسطول، ومحاولة تشويه صورة العمل الإنساني"، مشيرة إلى أن الخارجية الإسرائيلية اتهمتهم بالعمل لصالح دعم حرك حماس.