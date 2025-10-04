حرب الإبادة على غزة | حماس تسلم ردها وترامب يدعو لوقف القصف فوراً

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على مدينة غزة، رغم دعوة ترامب إلى وقف فوري للقصف، تعليقًا على إعلان حماس بشأن خطته لوقف الحرب.
- أخبار
- سياسة
- اقتصاد
- مقالات
- مجتمع
- منوعات
- ثقافة
- رياضة
- تحقيقات
- المزيد
- النسخة الورقية
على أبواب العام الثالث للإبادة الجماعية، تتعرض مدينة غزة لقصف جوي إسرائيلي عنيف، وعمليات نسف منازل مستمرة، وذلك بالتزامن مع إعلان حركة حماس عن ردها على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار، واضعة الكرة في ملعب الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي لا تزال تلتزم الصمت. وأعلنت حماس، مساء الجمعة، موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، ومبدية استعدادها للدخول فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك.
وفي أول تعليق له، دعا ترامب إلى وقف فوري للقصف قائلاً: "بناء على البيان الذي أصدرته حماس، أدعو إسرائيل للتوقف عن القصف فوراً"، وذلك بعد وقت قصير من نشره رد الحركة بالإنكليزية على صفحته في موقعه "تروث سوشال". ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن مصادر إسرائيلية لم تسمّها تعليقاً على رد "حماس"، "خشيتها من أن تحاول حماس كسب الوقت وفرض وقف للقتال بهدف الدخول في مفاوضات، لكنها في نهاية المطاف، لن توافق على بنود جوهرية مثل نزع السلاح".
شن طيران الاحتلال، خلال الساعة الأخيرة، غارات عنيفة على مدينة غزة، بينها غارة استهدفت مركز النور للمكفوفين التابع لوكالة "أونروا" في حي الرمال غربي المدينة.
نسف جيش الاحتلال عدداً من المباني السكنية في حي الصبرة جنوبيّ مدينة غزة.
ردت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مساء اليوم الجمعة، على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب على غزة، مؤكدة أنها، وبما يحقق وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وافقت على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، ومبدية استعدادها للدخول فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك.