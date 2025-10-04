حرب الإبادة على غزة | حماس تسلم ردها وترامب يدعو لوقف القصف فوراً

04 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 01:39 (توقيت القدس)
على أبواب العام الثالث للإبادة الجماعية، تتعرض مدينة غزة لقصف جوي إسرائيلي عنيف، وعمليات نسف منازل مستمرة، وذلك بالتزامن مع إعلان حركة حماس عن ردها على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار، واضعة الكرة في ملعب الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي لا تزال تلتزم الصمت. وأعلنت حماس، مساء الجمعة، موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، ومبدية استعدادها للدخول فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك.

وفي أول تعليق له، دعا ترامب إلى وقف فوري للقصف قائلاً: "بناء على البيان الذي أصدرته حماس، أدعو إسرائيل للتوقف عن القصف فوراً"، وذلك بعد وقت قصير من نشره رد الحركة بالإنكليزية على صفحته في موقعه "تروث سوشال". ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن مصادر إسرائيلية لم تسمّها تعليقاً على رد "حماس"، "خشيتها من أن تحاول حماس كسب الوقت وفرض وقف للقتال بهدف الدخول في مفاوضات، لكنها في نهاية المطاف، لن توافق على بنود جوهرية مثل نزع السلاح".

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

01:52 am

غارات على مدينة غزة

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على مدينة غزة، رغم دعوة ترامب إلى وقف فوري للقصف، تعليقًا على إعلان حماس بشأن خطته لوقف الحرب.

01:37 am

منتدى المحتجزين الإسرائيليين يطالب بمفاوضات سريعة وفعالة

طالب منتدى عائلات المحتجزين الإسرائيليين، في بيان، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالدخول في مفاوضات فعّآلة وسريعة. وجاء في البيان: "منتدى عائلات المختطفين، يدعم تصميم الرئيس ترامب على إعادة جميع المختطفين وإنهاء الحرب. مطلب الرئيس بوقف الحرب فوراً هو أمر ضروري، إذ إنه سيمنع ضرراً جسيماً ولا رجعة فيه بحق المختطفين. نحن نناشد رئيس الحكومة أن يأمر فوراً ببدء مفاوضات فعّالة وسريعة لإعادة جميع مختطفينا".

01:29 am

ترحيب دولي برد حماس

أعلنت قطر، اليوم السبت، أنها بدأت العمل مع الوسطاء بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، لاستكمال النقاشات حول خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لضمان الوصول إلى نهاية للحرب، وذلك بعد تسليم حركة حماس ردها على المقترح الأخير.

دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة / 3 أكتوبر 2025 (Getty)
مصر وقطر ترحبان برد حماس | بدء استكمال النقاشات حول خطة ترامب

غارات عنيفة على مدينة غزة

شن طيران الاحتلال، خلال الساعة الأخيرة، غارات عنيفة على مدينة غزة، بينها غارة استهدفت مركز النور للمكفوفين التابع لوكالة "أونروا" في حي الرمال غربي المدينة.

نسف منازل في حي الصبرة

نسف جيش الاحتلال عدداً من المباني السكنية في حي الصبرة جنوبيّ مدينة غزة.

ترامب يعلق على رد حماس: على إسرائيل وقف القصف

في أول تعليق له على رد حماس، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسرائيل إلى وقف فوري للقصف على قطاع غزة. وقال: "بناء على البيان الصادر عن حماس، على إسرائيل التوقف عن قصف غزة فوراً". وأضاف: "بناء على البيان الصادر عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم"، مردفاً: "نجري بالفعل مناقشات حول تفاصيل سيُتفّق عليها".
ترامب تعليقاً على رد "حماس": أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم

حماس ترد على خطة ترامب

ردت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مساء اليوم الجمعة، على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب على غزة، مؤكدة أنها، وبما يحقق وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وافقت على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، ومبدية استعدادها للدخول فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك.
رد "حماس": ترحيب بجهود ترامب وتسليم الأسرى وتجاهل قضية السلاح

