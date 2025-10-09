حرب الإبادة على غزة | تواصل القصف وسط مؤشرات بقرب إعلان اتفاق

تدخل الحرب على قطاع غزة منعطفاً حاسماً مع الحديث عن قرب التوصل لاتفاق ينهي الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث ذكرت "فرانس برس" أن البيت الأبيض يحضّر نصّ خطاب يفترض أن يدلي به الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعلان التوصل لاتفاق بشأن غزة. في حين ذكرت وكالة أسوشييتد برس أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سلّم مذكرة إلى ترامب خلال اجتماع بالبيت الأبيض، الأربعاء، طلب فيها من ترامب إعطاء موافقته على منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق باتفاق الشرق الأوسط. وقالت الوكالة إن المذكرة المكتوبة بخط اليد جاء فيها "نحتاج إلى موافقتك على منشور لوسائل التواصل الاجتماعي قريباً حتى تتمكّن من الإعلان عن الاتفاق أولاً". وفي موازاة ذلك، نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول إسرائيلي، قوله إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن غزة الليلة.
في الشأن، يُعقد في باريس، اليوم الخميس، اجتماع لوزراء خارجية دول أوروبية وعربية بشأن غزة، فيما أفادت مصادر دبلوماسية فرنسية بأنه سيتيح "تحديد آليات التزام جماعي" نحو "تفعيل" الدولة الفلسطينية. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي. وقالت المصادر لوكالة فرانس برس إن الاجتماع الوزاري سيناقش خصوصاً "قوة الاستقرار الدولية، والحكم الانتقالي في غزة، والمساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، ونزع سلاح حماس، ودعم السلطة الفلسطينية، وقوات الأمن الفلسطينية".
