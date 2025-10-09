حرب الإبادة على غزة | تواصل القصف وسط مؤشرات بقرب إعلان اتفاق

غزة

09 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 01:44 (توقيت القدس)
تدخل الحرب على قطاع غزة منعطفاً حاسماً مع الحديث عن قرب التوصل لاتفاق ينهي الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث ذكرت "فرانس برس" أن البيت الأبيض يحضّر نصّ خطاب يفترض أن يدلي به الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعلان التوصل لاتفاق بشأن غزة. في حين ذكرت وكالة أسوشييتد برس أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سلّم مذكرة إلى ترامب خلال اجتماع بالبيت الأبيض، الأربعاء، طلب فيها من ترامب إعطاء موافقته على منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق باتفاق الشرق الأوسط. وقالت الوكالة إن المذكرة المكتوبة بخط اليد جاء فيها "نحتاج إلى موافقتك على منشور لوسائل التواصل الاجتماعي قريباً حتى تتمكّن من الإعلان عن الاتفاق أولاً". وفي موازاة ذلك، نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول إسرائيلي، قوله إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن غزة الليلة.

في الشأن، يُعقد في باريس، اليوم الخميس، اجتماع لوزراء خارجية دول أوروبية وعربية بشأن غزة، فيما أفادت مصادر دبلوماسية فرنسية بأنه سيتيح "تحديد آليات التزام جماعي" نحو "تفعيل" الدولة الفلسطينية. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي. وقالت المصادر لوكالة فرانس برس إن الاجتماع الوزاري سيناقش خصوصاً "قوة الاستقرار الدولية، والحكم الانتقالي في غزة، والمساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، ونزع سلاح حماس، ودعم السلطة الفلسطينية، وقوات الأمن الفلسطينية".

تطورات الحرب على غزة ينقلها "العربي الجديد" أولاً بأول..

البيت الأبيض يحضّر نصّ إعلان ترامب عن التوصّل لاتفاق

تلقّى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال اجتماع في البيت الأبيض، مساء الأربعاء، من وزير الخارجية ماركو روبيو، مذكّرة تقول إن التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة بات "قريباً جداً" وتطلب موافقته على إعلان بهذا الشأن على وسائل التواصل الاجتماعي.
البيت الأبيض يحضّر نصّ إعلان ترامب عن التوصّل لاتفاق بشأن غزة

مراسل "العربي الجديد" في الكويت
القاهرة
خاص | إنهاء النقاط العالقة في مفاوضات غزة

كشف قيادي بارز في حركة حماس لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، عن تفاصيل الاتفاق الوشيك لوقف إطلاق النار في غزة الذي جرى التوصل إليه، بعد يومين من المفاوضات في شرم الشيخ، بوساطة أميركية قطرية مصرية.

من وصول قائد حماس في غزة خليل الحية إلى شرم الشيخ
خاص | توقيع اتفاق غزة اليوم بحضور الوسطاء ودول تضمن عدم عودة الحرب

واشنطن
أكسيوس: من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن غزة الليلة

نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول إسرائيلي، قوله إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن غزة الليلة.

غزة
غارة على حي الصبرة

شنّت طائرات الاحتلال غارة على حي الصبرة، جنوب مدينة غزة، وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية.

غزة
8 شهداء في آخر 24 ساعة

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن ثمانية شهداء، منهم شهيدان من طالبي المساعدات في قطاع غزة، وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

أبرز أحداث أمس الأربعاء

  • "الإعلام الحكومي": 118 شهيداً منذ دعوة ترامب لوقف النار

  • بحرية الاحتلال تهاجم أسطول الحرية على بعد 120 ميلاً من غزة

  • الحية: نسعى لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى وفق خطة ترامب

  • شكوى ضد ميلوني أمام "الجنائية الدولية" بتهمة التواطؤ بالإبادة

  • المقاطعة تعزل تل أبيب حول العالم

  • كاتس يتباهى من حي الصبرة بقرار احتلال غزة

  • البرلمان الإسباني يقر قانون حظر توريد الأسلحة مع إسرائيل

