حرب الإبادة على غزة | تصعيد القصف رغم دعوة ترامب لوقف إطلاق النار

05 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 07:25 (توقيت القدس)
رغم دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار بعد إعلان حركة حماس عن ردها على مبادرته بشأن إنهاء حرب الإبادة على غزة، إلا أن المجازر الإسرائيلية لم تتوقف.

وقال المكتب الإعلامي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب الإبادة رغم دعوات وقف القصف، مشيراً إلى أنّ 93 غارة خلال 24 ساعة خلفت 70 شهيداً. وذكر في بيان إن الاحتلال يواصل "عدوانه الوحشي على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، غير آبهٍ بدعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولا بالرد الإيجابي الذي قُدّم على المقترح".

وأضاف: "منذ فجر السبت، نفّذ الاحتلال أكثر من 93 غارة جوية ومدفعية استهدفت مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين في مختلف محافظات القطاع وارتكب مجازر واضحة، ما أسفر عن استشهاد 70 شهيداً من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، ومن بينهم 47 شهيداً في مدينة غزة وحدها".

من جانبه، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه "بعد مفاوضات، وافقت إسرائيل على خط الانسحاب الأولي (من قطاع غزة)، الذي كشفنا عنه سابقاً، وأرسلناه إلى حماس". وأضاف عبر منصته "تروث سوشيال": "حينما تؤكد حماس (موافقتها)، سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بشكل فوري، وسيبدأ تبادل المحتجزين والمسجونين، وسنخلق الظروف من أجل المرحلة الثانية من الانسحاب".

لكن هيئة البث العبرية الرسمية أفادت بأن "إسرائيل تعتزم الإبقاء على وجود عسكري طويل الأمد بـ3 مواقع استراتيجية داخل قطاع غزة وحوله"، حتى بعد تنفيذ صفقة تبادل الأسرى والانسحاب التدريجي للجيش من القطاع، بموجب خطة ترامب.

أما رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقال مساء السبت، إن وفده التفاوضي سيتوجه إلى مصر لبحث مقترح الرئيس الأميركي بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال نتنياهو في كلمة متلفزة إن طاقم التفاوض برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر سيتوجه إلى القاهرة لبحث خطة ترامب.

وأضاف نتنياهو: "نريد إنهاء المفاوضات خلال أيام معدودة ولن نتسامح مع مناورات المماطلة من جانب حماس"، وفق زعمه. وتابع: "حماس ستتخلى عن سلاحها في المرحلة الثانية وهذا سيحدث إما عبر الخيار الدبلوماسي أو عبر الخيار العسكري"، معتبراً أن حركة حماس قبلت مقترح ترامب "نتيجة الضغط السياسي والعسكري". وكشف أنه "نسق" مع الرئيس الأميركي "عملية سياسية قلبت الطاولة في غزة".

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

6:37 AM
تجدد القصف المدفعي على مخيم البريج

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن القصف المدفعي تجدد على شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

 

4:49 AM
مصابون بقصف على حي الصبرة

سقط مصابون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في محيط مفترق الطيران في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

12:54 AM
نتنياهو: حماس ستتخلى عن سلاحها

12:51 AM
سلسلة غارات شرق خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

 

إسرائيل تخطط للبقاء في 3 مواقع استراتيجية بغزة

أفادت هيئة البث العبرية الرسمية، بأن "إسرائيل تعتزم الإبقاء على وجود عسكري طويل الأمد بـ3 مواقع استراتيجية داخل قطاع غزة وحوله"، حتى بعد تنفيذ صفقة تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين والانسحاب التدريجي لجيش الاحتلال من القطاع، بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأضافت الهيئة نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن "مسؤولين إسرائيليين نقلوا رسالة إلى واشنطن تحوي تفاصيل خطة تتضمن بقاء الجيش في منطقة عازلة داخل حدود القطاع (لم تحدد عمقها أو مساحتها)، ومحور صلاح الدين (فيلادلفيا) على الحدود مع مصر، ومنطقة تلة الـ70".

12:35 AM
أبرز تطورات الحرب على غزة السبت
  • ترامب يعلق على رد حماس: على إسرائيل وقف القصف
  • منتدى المحتجزين الإسرائيليين يطالب بمفاوضات سريعة وفعالة
  • مكتب نتنياهو: إسرائيل تستعد لتنفيذ فوري للمرحلة الأولى
  • الدفاع المدني: عشرات الغارات طاولت غزة ليلاً
  • مصر تستضيف مؤتمراً للفصائل الفلسطينية لتحديد مستقبل غزة
  • وصول نشطاء أسطول الصمود من 12 دولة بينهم عرب إلى إسطنبول
  • المفاوضات الأحد في مصر والوفد الإسرائيلي جهز قوائم الأسرى
  • ترامب يدعو حماس إلى التحرك بسرعة وويتكوف وكوشنر يزوران مصر
  • عشرات الشهداء في غزة رغم دعوة ترامب إلى إيقاف الحرب
  • المكتب الإعلامي: 93 غارة خلال 24 ساعة تخلف 70 شهيداً
