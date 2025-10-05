حرب الإبادة على غزة | تصعيد القصف رغم بوادر وقف النار

- رغم إعلان حماس عن ردها الإيجابي على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار، استمرت المجازر الإسرائيلية في غزة، حيث نفذت 93 غارة خلال 24 ساعة، مما أسفر عن استشهاد 70 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال. - أكد ترامب أن إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي من غزة، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ فور تأكيد حماس، مع بدء تبادل المحتجزين والمسجونين. - نتنياهو أعلن عن إرسال وفد تفاوضي إلى مصر لبحث مقترح ترامب، مؤكدًا أن حماس ستتخلى عن سلاحها في المرحلة الثانية، إما دبلوماسيًا أو عسكريًا.

رغم بوادر وقف إطلاق النار بعد إعلان حركة المقاومة حماس عن ردها على مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في غزة وطلب الأخير من قوات الاحتلال وقف القصف، فإن المجازر الإسرائيلية لم تتوقف.

وقال المكتب الإعلامي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب الإبادة رغم دعوات وقف القصف، مشيراً إلى أنّ 93 غارة خلال 24 ساعة خلفت 70 شهيداً. وذكر في بيان إن الاحتلال يواصل "عدوانه الوحشي على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، غير آبهٍ بدعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولا بالرد الإيجابي الذي قُدّم على المقترح".

وأضاف: "منذ فجر السبت، نفّذ الاحتلال أكثر من 93 غارة جوية ومدفعية استهدفت مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين في مختلف محافظات القطاع وارتكب مجازر واضحة، ما أسفر عن استشهاد 70 شهيداً من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، ومن بينهم 47 شهيداً في مدينة غزة وحدها".

من جانبه، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه "بعد مفاوضات، وافقت إسرائيل على خط الانسحاب الأولي (من قطاع غزة)، الذي كشفنا عنه سابقاً، وأرسلناه إلى حماس". وأضاف عبر منصته "تروث سوشيال": "حينما تؤكد حماس (موافقتها)، سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بشكل فوري، وسيبدأ تبادل المحتجزين والمسجونين، وسنخلق الظروف من أجل المرحلة الثانية من الانسحاب".

لكن هيئة البث العبرية الرسمية أفادت بأن "إسرائيل تعتزم الإبقاء على وجود عسكري طويل الأمد بـ3 مواقع استراتيجية داخل قطاع غزة وحوله"، حتى بعد تنفيذ صفقة تبادل الأسرى والانسحاب التدريجي للجيش من القطاع، بموجب خطة ترامب.

أما رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقال مساء السبت، إن وفده التفاوضي سيتوجه إلى مصر لبحث مقترح الرئيس الأميركي بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال نتنياهو في كلمة متلفزة إن طاقم التفاوض برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر سيتوجه إلى القاهرة لبحث خطة ترامب.

وأضاف نتنياهو: "نريد إنهاء المفاوضات خلال أيام معدودة ولن نتسامح مع مناورات المماطلة من جانب حماس"، وفق زعمه. وتابع: "حماس ستتخلى عن سلاحها في المرحلة الثانية وهذا سيحدث إما عبر الخيار الدبلوماسي أو عبر الخيار العسكري"، معتبراً أن حركة حماس قبلت مقترح ترامب "نتيجة الضغط السياسي والعسكري". وكشف أنه "نسق" مع الرئيس الأميركي "عملية سياسية قلبت الطاولة في غزة".

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..