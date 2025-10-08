حرب الإبادة على غزة | ترقب لتوقف القصف وسط التفاؤل بشأن المفاوضات

مع بدء عام جديد من الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة المحاصر، يسود ترقب لتوقف القصف الإسرائيلي المستمر، وسط التفاؤل الذي أبدته حركة حماس بشأن المفاوضات التي بدأت أول أمس الاثنين في شرم الشيخ. وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إنّ 118 فلسطينياً استشهدوا منذ دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسرائيل لوقف القصف وحتى مساء أمس الثلاثاء.
وتتواصل مفاوضات غزة في شرم الشيخ بمصر، اليوم الأربعاء، إذ تحضر وفود الوسطاء من قطر وتركيا والولايات المتحدة، بينما أعلنت حركة حماس عن تبادل قوائم الأسرى. وقال موقع أكسيوس، إنّ مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهره، جاريد كوشنر، وصلا صباح اليوم الأربعاء، إلى شرم الشيخ في مصر، للمشاركة في مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين وإنهاء حرب الإبادة على غزة والتي أتمت عامها الثاني، في وقت تضغط فيه واشنطن للتوصل إلى اتفاق في أيام.
كما وصل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى شرم الشيخ، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم كالن، إضافة إلى كبير مستشاري نتنياهو وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر. في الأثناء، قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو من شرم الشيخ، إن ّوفد الحركة قدّم "الإيجابية والمسؤولية اللازمة لإحراز التقدم المطلوب وإتمام الاتفاق"، مشيراً إلى أنّ الوسطاء يبذلون جهوداً كبيرة لإزالة أي عقبات أمام خطوات تطبيق وقف إطلاق النار، وأن "روحاً من التفاؤل تسري بين الجميع". وأكد بحسب بيان أوردته حركة حماس على قناتها في تطبيق تليغرام، أنّ المفاوضات تركزت حول آليات تنفيذ إنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع وتبادل الأسرى، وأنه جرى اليوم الأربعاء "تبادل كشوفات الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم وفق المعايير والأعداد المتفق عليها".
من جهته، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه "يسمع أموراً مشجعة للغاية من محادثات إنهاء الحرب على غزة". ودعا خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لحضور توقيع اتفاق وقف الحرب، في مصر، إذا تم التوصل إليه. وبدوره، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ترامب طلب من تركيا العمل على "إقناع" حركة حماس بالموافقة على خطته لإنهاء الحرب. وقال أردوغان لصحافيين خلال رحلة العودة من أذربيجان، بحسب تصريحات وزّعتها الرئاسة التركية الأربعاء، "خلال زيارتنا الى الولايات المتحدة واتصالنا الهاتفي الأخير، شرحنا لترامب كيف يمكن الوصول الى حلّ في فلسطين. طلب بالتحديد أن نلتقي حماس ونقنعهم".
وأمس الثلاثاء، اعتبر ترامب، أنّ هناك "فرصة حقيقية" للتوصل إلى اتفاق سلام في غزة، دون أن يحسم بشأن ضمان التزام إسرائيل بعدم العودة إلى الحرب مجدداً بعد إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، مكتفياً بالقول "سنفعل كل ما هو ممكن للتأكد من التزام الجميع بالصفقة".
تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..