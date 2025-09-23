حرب الإبادة على غزة | تدمير منظومة الخدمات الصحية وترامب يطرح اليوم رؤيته لإنهاء الحرب

23 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 06:59 (توقيت القدس)
تتعرض مدينة غزة لقصف عنيف على مدار الساعة، مع تواصل حرب الإبادة الجماعية على القطاع، وتوسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات الإبادة البرية إلى عمق المدينة المكتظة بالسكان، التي تواجه كارثة إنسانية في ظل أزمة المستشفيات وانعدام المأوى لآلاف النازحين الباحثين عن النجاة.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، الاثنين، خروج مستشفيين عن الخدمة كلياً في مدينة غزة، مع تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المدينة.
وقالت المصادر إن مستشفى الرنتيسي للأطفال ومستشفى العيون خرجا عن الخدمة كلياً، نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي المستمر لمحيط المستشفيين، إلى جانب تدمير مركز صحي تابع للإغاثة الطبية في مدينة غزة.
وأشارت إلى أن الاحتلال يتعمد على نحوٍ ممنهج ضرب منظومة الخدمات الصحية ضمن سياسة الإبادة الجماعية التي يشنها على القطاع، إذ باتت جميع المرافق الصحية والمستشفيات من دون طرق آمنة تتيح للمرضى والجرحى الوصول إليها.

كما كثف الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف الجوي والمدفعي، إلى جانب عمليات النّسف والتوغل، وشهدت الساعات الأخيرة قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتركيز على مناطق بعينها، لدفع الناس للنزوح نحو مناطق الجنوب ووسط القطاع، في ظل وجود مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين لم يغادروا مدينة غزة حتّى اللحظة.

وفي ما يخصّ مساعي وقف إطلاق النار، يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، قادة عدة بلدان عربية وإسلامية أثناء حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستركّز كثيراً على حرب غزة. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، للصحافيين إن ترامب سيعقد "اجتماعاً متعدد الأطراف" مع قطر والسعودية وإندونيسيا وتركيا وباكستان ومصر والإمارات العربية المتحدة والأردن، في وقت قالت فيه القناة 12 الإسرائيلية، أمس الاثنين، إن ترامب سيطرح خلال اللقاء، الثلاثاء، الرؤية الأميركية لإنهاء الحرب.

يتابع "العربي الجديد" تطوّرات حرب الإبادة على غزة أولاً بأول..

6:59 AM
جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل ضابط في معارك شمالي غزة

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل أحد ضباطه في معارك شمالي غزة.

06:17 am

رويترز

رويترز
دول غربية تعرض المساعدة في علاج مرضى من غزة في الضفة الغربية

عرضت كندا وفرنسا وألمانيا ودول غربية وأوروبية أخرى تقديم مساهمات مالية أو طواقم طبية أو معدات لازمة لعلاج مرضى من قطاع غزة في الضفة الغربية المحتلة. وقالت الدول في بيان مشترك أصدرته كندا أمس الاثنين "نناشد إسرائيل بشدة معاودة فتح الممر الطبي إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حتى يتسنى استئناف عمليات الإجلاء الطبي من غزة، ويحصل المرضى على العلاج الذي يحتاجونه بشدة في الأراضي الفلسطينية".

وكانت النمسا وبلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي وبولندا من بين الدول الأربع والعشرين الموقعة على البيان. ولم تدرج الولايات المتحدة ضمن الدول الموقعة.

12:47 AM

أنور الزيادات

أنور الزيادات
صحافي أردني. مراسل العربي الجديد في الأردن.
عمّان
نقل المستشفى الميداني الأردني إلى خانيونس

أعلن الجيش الأردني، الاثنين، نقل المستشفى الميداني الأردني في منطقة تل الهوا إلى منطقة خانيونس بقطاع غزة، حفاظاً على سلامة الكوادر والعاملين فيه نتيجة تعرض محيط المستشفى إلى قصف متواصل وتفجير كثيف للمباني خلال الفترة الماضية.

وبحسب الموقع الرسمي للقوات المسلحة الأردنية، قال مصدر عسكري إن محيط المستشفى تعرض إلى قصف متواصل وتفجير كثيف للمباني خلال الفترة الماضية، أدى إلى تحطم واجهات للمبنى وتطاير للحطام ما تسبب في تلف بعض المعدات والأجهزة بالمستشفى وعطلت بعض خدماته.

وأشار المصدر إلى أن أعداد المراجعين انخفضت بحدّة في الأسابيع الماضية، وبات المستشفى منعزلاً ولا يعمل بسبب الأحداث الدائرة، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات السلامة لمنع وقوع أي كريهة لأحد بداخله.

كما نبّه إلى أن الطريق إلى المستشفى أصبحت صعبة على الأهالي وغدت محفوفة بالمخاطر، ما يُنذر بقطع الامدادات عنه، ولذا ارتأت القوات المسلحة الانتقال إلى خانيونس بهدف إفادة أكبر عدد ممكن من الأهالي بغزة وتقديم الخدمات اللازمة لهم، خاصة بعد تكدس المرضى والمصابين الذين لا يتلقون العلاج في مستشفيات أخرى.

12:45 AM
طائرات الاحتلال المسيّرة تطلق النار على المنازل بمدينة غزة

أطلقت طائرات الاحتلال المسيّرة النار على المنازل في شارع المغربي بحي الصبرة في مدينة غزة.

12:35 AM
تجدد القصف المدفعي على مخيّم الشاطئ

جدّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المدفعي على مخيّم الشاطئ.

12:31 AM
"كتائب القسام" تنشر شريط فيديو لمحتجز إسرائيلي
نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، الاثنين شريط فيديو لمحتجز إسرائيلي لديها، تحت عنوان "الأسير آلون أوهل... بسبب تعنّت نتنياهو ما زال في أسره داخل مدينة غزة منذ أكثر من 700 يوم"، يدعو فيه إلى مواصلة الضغط والاحتجاج لإبرام صفقة تبادل تقود للإفراج عنه وباقي المحتجزين الإسرائيليين قبل فوات الآوان.
التفاصيل في الرابط:
المحتجز الإسرائيلي في مدينة غزة، آلون أوهل 22 سبتمبر 2025 (لقطة شاشة)
أخبار
التحديثات الحية

"كتائب القسام" تنشر فيديو لمحتجز إسرائيلي: هذه أيامنا الأخيرة

12:30 AM
رسالة من حماس إلى ترامب: هدنة في غزة لمدة 60 يوماً

نقلت شبكة "فوكس نيوز"، عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي ومصدر آخر شارك في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، أن حركة حماس بعثت رسالة إلى دونالد ترامب تطلب منه شخصياً ضمان وقف إطلاق النار 60 يوماً مقابل الإفراج عن نصف المحتجزين الإسرائيليين.

وقال كبير مراسلي الشبكة في القدس، تري ينغست، الاثنين "نفهم أنّ هذه الرسالة موجودة حالياً مع الجانب القطري ومن المتوقع تسليمها إلى الرئيس ترامب هذا الأسبوع".

ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي، أمس الأحد، عمّن وصفهم بـ"مسؤولين مطلعين" قولهم إنّ الرئيس الأميركي يخطط لعقد لقاء مع "مجموعة مختارة" من قادة منطقة الشرق الأوسط، يوم الثلاثاء، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لمناقشة سبل إنهاء الحرب على غزة.

12:11 AM
أبرز تطورات غزة يوم أمس الاثنين
  • رسالة من حماس إلى ترامب: هدنة في غزة لمدة 60 يوماً
  • "كتائب القسام" تنشر شريط فيديو لمحتجز إسرائيلي
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ انطلق من غزة
  • جيش الاحتلال يعلن إصابة ضابط بجروح خطيرة خلال اشتباك بغزة
  • خروج مستشفيَي الرنتيسي والعيون عن الخدمة
  • 70 ألف جندي إسرائيلي وروبوتات جديدة يشاركون في عدوان غزة
  • 61 شهيداً في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
  • قصف وآليات عسكرية مفخخة: الاحتلال يصعّد عدوانه على مدينة غزة
