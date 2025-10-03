حرب الإبادة على غزة | تحذيرات من ثغرات في خطة ترامب وترقب لرد حماس

03 أكتوبر 2025
تواصل آلة الحرب الإسرائيلية الإبادة في قطاع غزة المحاصر براً وجواً وبحراً، عبر القصف المكثف على المنازل والأحياء، وارتكاب مجازر مروعة بحق السكان، ضمن العملية الهادفة إلى احتلال مدينة غزة، فيما يسود ترقب لرد حركة حماس على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.

وأمس الخميس، ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيضع حداً معيناً للمهلة التي سيمنحها لحركة حماس لقبول اقتراحه لوقف الحرب في غزة. ولم يشر البيت الأبيض صراحة إلى ما إذا كان ترامب سيفرض المهلة المحددة سابقاً. وكان ترامب قد قال الثلاثاء إنه سيمهل "حماس" ثلاثة إلى أربعة أيام لقبول الخطة المكوّنة من 20 نقطة، والتي تدعو الحركة المسلحة إلى إلقاء سلاحها، وهو مطلب سبق أن رفضته "حماس".

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الخميس، إنّ "هناك الكثير من الثغرات التي نحتاج إلى سدّها في ما يتعلق بخطة ترامب لغزة". وأوضح في تصريحات أدلى بها في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية أنّ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة تحتاج إلى مزيد من المناقشات حول كيفية تنفيذها، وخاصة في ما يتعلق بالحكم والترتيبات الأمنية.

كما عبر وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن، عن دعمه لخطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة وأعرب عن أمله في تنفيذها، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى احتمال وجود "ثغرات" فيها. وقال بلينكن في بودكاست للمدعي العام الفدرالي السابق بريت بهارارا بُثّ الخميس: "أعتقد أن هذا يبعث بعض الأمل. وأتمنى أن تُقبل هذه الخطة وتُعتمد وتُطبق بالكامل". وأضاف: "إنها بشكل أساسي الخطة التي وضعناها خلال عدة أشهر وتركناها في أحد الأدراج للإدارة الجديدة".

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب على غزة أولاً بأول..

1:15 AM
الصحة العالمية: 42 ألف شخص بغزة يعانون إصابات مسببة للإعاقات

أعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس أن حوالى 42 ألف شخص في غزة، ربعهم من الأطفال، يعانون من "إصابات مسبّبة لإعاقات" بسبب النزاع الجاري وسيحتاجون لرعاية صحية طوال سنوات. وكشفت المنظمة الأممية في تقرير أن ربع المصابين الذين تمّ إحصاؤهم منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 بحوالى 167376 يعانون من إصابات دائمة، وبينهم أكثر من 5 آلاف بتر أحد أطرافهم.

1:14 AM
الاحتلال يفجر مدرعات مفخخة في شارع النفق بمدينة غزة

فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرعات مفخخة في شارع النفق بمدينة غزة.

12:38 AM
جيش الاحتلال يعلن إصابة 3 جنود أحدهم ضابط في معارك وسط غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إصابة ثلاثة من جنوده أحدهم ضابط جروحه "خطيرة" في معارك وسط قطاع غزة. وقال الجيش، في بيان، إن "ضابطاً من الكتيبة 414 التابعة لسلاح الاستطلاع القتالي وحماية الحدود أصيب بجروح خطيرة، خلال معركة في وسط القطاع".

جنود الاحتلال في خانيونس، 8 يونيو 2025 (عمير ليفي/Getty)
جيش الاحتلال يعلن إصابة 3 جنود أحدهم ضابط في معارك وسط غزة

12:36 AM
البيت الأبيض يتوقع موافقة حماس على خطة غزة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، اليوم الخميس، إنّ الولايات المتحدة تأمل في موافقة حركة حماس على خطتها بشأن غزة وتتوقع ذلك، وإنّ الرئيس دونالد ترامب سيضع خطاً أحمر لأي رد من الحركة. وأضافت ليفيت، في مقابلة مع فوكس نيوز، رداً على سؤال عن احتمالية انسحاب "حماس" من الخطة: "إنه خط أحمر سيضطر رئيس الولايات المتحدة إلى وضعه، وأنا واثقة من أنه سيفعل".

12:36 AM
أطباء بلا حدود تعلن استشهاد أحد أفراد فريقها بهجوم إسرائيلي

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن هجوماً شنته القوات الإسرائيلية صباح اليوم، تسبّب باستشهاد عمر حايك، أحد أعضاء فريق أطباء بلا حدود، وإصابة أربعة أشخاص آخرين بجروح خطيرة. وقالت: "وقع الهجوم في شارع انتظر فيه فريقنا حافلة تقله إلى مستشفى أطباء بلا حدود الميداني في دير البلح بغزة. كان جميع أعضاء الفريق يرتدون سترات أطباء بلا حدود التي تحدد هويتهم بوضوح بصفتهم عاملين في المجال الطبي الإنساني".

12:32 AM
أبرز تطورات الحرب على غزة أمس الخميس
  • مسيّرات الاحتلال تستهدف منازل جنوب غربي غزة
  • الاحتلال يحرم أهالي القطاع من 430 صنفاً من المواد الغذائية
  • البيت الأبيض يتوقع موافقة حماس على خطة غزة
  • استهداف مخزن تمويني لجمعية البركة الجزائرية شمالي غزة
  • القسام: استهداف موقع للاحتلال في حي التفاح بالهاون
  • كتائب القسام تؤكد تدمير دبابة ميركافا في شارع النصر
  • انطلاق حملة "ركوب الدراجات لأجل غزة" في مقاطعة الباسك
  • الوصول لمجمع الشفاء الطبي ومستشفى القدس أصبح خطيراً جداً
12:41 AM
عبد العاطي: خطة ترامب بشأن غزة تتضمن ثغرات

قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، إنّ "هناك الكثير من الثغرات التي نحتاج إلى سدّها فيما يتعلق بخطة ترامب لغزة". وأوضح في تصريحات أدلى بها في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية أنّ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة تحتاج إلى مزيد من المناقشات حول كيفية تنفيذها، وخاصة فيما يتعلق بالحكم والترتيبات الأمنية.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أثينا 6 أغسطس 2025 (أريس ميسينيس/فرانس برس)
عبد العاطي: خطة ترامب بشأن غزة تتضمن ثغرات وتحتاج مزيداً من النقاش

12:40 AM
بلينكن يحذر من استغلال إسرائيل "ثغرات" في خطة ترامب بشأن غزة
عبر وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن، عن دعمه لخطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة وأعرب عن أمله  في تنفيذها، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى احتمال وجود "ثغرات" فيها.
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن / 5 ديسمبر 2024 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

بلينكن يحذر من استغلال إسرائيل "ثغرات" في خطة ترامب بشأن غزة

