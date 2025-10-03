حرب الإبادة على غزة | تحذيرات من ثغرات في خطة ترامب وترقب لرد حماس

تواصل آلة الحرب الإسرائيلية الإبادة في قطاع غزة المحاصر براً وجواً وبحراً، عبر القصف المكثف على المنازل والأحياء، وارتكاب مجازر مروعة بحق السكان، ضمن العملية الهادفة إلى احتلال مدينة غزة، فيما يسود ترقب لرد حركة حماس على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.
وأمس الخميس، ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيضع حداً معيناً للمهلة التي سيمنحها لحركة حماس لقبول اقتراحه لوقف الحرب في غزة. ولم يشر البيت الأبيض صراحة إلى ما إذا كان ترامب سيفرض المهلة المحددة سابقاً. وكان ترامب قد قال الثلاثاء إنه سيمهل "حماس" ثلاثة إلى أربعة أيام لقبول الخطة المكوّنة من 20 نقطة، والتي تدعو الحركة المسلحة إلى إلقاء سلاحها، وهو مطلب سبق أن رفضته "حماس".
من جانبه، قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الخميس، إنّ "هناك الكثير من الثغرات التي نحتاج إلى سدّها في ما يتعلق بخطة ترامب لغزة". وأوضح في تصريحات أدلى بها في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية أنّ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة تحتاج إلى مزيد من المناقشات حول كيفية تنفيذها، وخاصة في ما يتعلق بالحكم والترتيبات الأمنية.
كما عبر وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن، عن دعمه لخطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة وأعرب عن أمله في تنفيذها، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى احتمال وجود "ثغرات" فيها. وقال بلينكن في بودكاست للمدعي العام الفدرالي السابق بريت بهارارا بُثّ الخميس: "أعتقد أن هذا يبعث بعض الأمل. وأتمنى أن تُقبل هذه الخطة وتُعتمد وتُطبق بالكامل". وأضاف: "إنها بشكل أساسي الخطة التي وضعناها خلال عدة أشهر وتركناها في أحد الأدراج للإدارة الجديدة".
