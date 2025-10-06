حرب الإبادة على غزة | الاحتلال يكثف غاراته قبيل مفاوضات شرم الشيخ

غزة

التحديثات الحية
06 أكتوبر 2025
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها العنيفة على قطاع غزة المحاصر، متجاهلة دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف فوري للقصف، بعد موافقة حركة حماس على خطته لإنهاء حرب الإبادة التي تدخل غدا الثلاثاء عامها الثالث. وسقط العشرات من الشهداء وعدد كبير من الجرحى من جراء الغارات المتواصلة، حيث لم يسجل أي انخفاض في وتيرة القصف العنيف على منازل المدنيين. وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن طيران الاحتلال واصل غاراته العنيفة على القطاع رغم دعوة ترامب. وأشار المكتب في بيان إلى أنه "منذ فجر السبت، نفّذ الاحتلال أكثر من 131 غارة جوية ومدفعية استهدفت مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين في مختلف محافظات القطاع وارتكب مجازر واضحة، ما أسفر عن استشهاد 94 مدنيا بينهم نساء وأطفال، من بينهم 61 شهيداً في مدينة غزة وحدها".

دبلوماسياً، وصل وفد حركة حماس، في وقت متأخر من مساء الأحد، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية تمهيداً لبدء المفاوضات بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وأكدت "حماس"، في بيان، أن وفدها، الذي يقوده رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، وصل إل مصر "لبدء المفاوضات حول آليات وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال وتبادل الأسرى". أما الوفد الإسرائيلي، فسيتوجه الاثنين إلى المدينة المصرية، وسيكون برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب على غزة أولاً بأول..

12:59 am

غزة
131 غارة و94 شهيداً منذ دعوة ترامب لوقف القصف

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن طيران الاحتلال واصل غاراته العنيفة على القطاع رغم دعوة ترامب لوقف القصف فورا. وأشار المكتب في بيان إلى أنه "منذ فجر السبت، نفّذ الاحتلال أكثر من 131 غارة جوية ومدفعية استهدفت مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين في مختلف محافظات القطاع وارتكب مجازر واضحة، ما أسفر عن استشهاد 94 مدنيا بينهم نساء وأطفال، من بينهم 61 شهيداً في مدينة غزة وحدها".

12:57 am

الأناضول

تحذير سويدي لإسرائيل بشأن غريتا تونبرغ

قالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، الأحد، إنه إذا صحت أنباء سوء معاملة إسرائيل للناشطة السويدية غريتا تونبرغ عقب احتجازها من أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، فإن هذا أمر "خطير جدا". وفي حديثها لوكالة الأنباء السويدية "تي تي"، تطرقت ستينرغارد إلى التقارير التي تفيد بتعرض تونبرغ لسوء المعاملة بعدما احتجزتها سلطات الاحتلال.

غريتا تونبرغ قبيل إبحار أسطول الصمود العالمي من برشلونة 30/8/2025 (رويترز)
تحذير سويدي لإسرائيل بشأن غريتا تونبرغ واستعدادات لترحيلها لليونان

12:56 am

القاهرة
وفد "حماس" في شرم الشيخ للتفاوض حول خطة ترامب

وصل وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في وقت متأخر من مساء الأحد، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية تمهيداً لبدء المفاوضات بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وأكدت "حماس"، في بيان، أن وفدها، الذي يقوده رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، وصل إلى مصر "لبدء المفاوضات حول آليات وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال وتبادل الأسرى".

دمار في شارع عمر المختار إثر هجوم إسرائيلي، غزة 3 أكتوبر 2025 (سعيد م. م. ت. جرس/الأناضول)
وفد "حماس" في شرم الشيخ للتفاوض حول خطة ترامب بشأن غزة

12:54 am

غزة
قصف مدفعي على النصيرات

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

12:23 AM
أبرز أحداث أمس الأحد

  • الاحتلال يرتكب سلسلة مجازر وسقوط 65 شهيداً و153 مصاباً في 24 ساعة

  • المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال يدمّر 90% من قطاع غزة

  • إعلام عبري: "حماس" تصر على الإفراج عن مروان البرغوثي

  • زامير يحذر من العودة للقتال إذا فشلت مفاوضات غزة

  • وفد إسرائيلي إلى شرم الشيخ للتفاوض حول خطة ترامب بشأن غزة

  • حماس تعلن وصول وفدها إلى مصر

  • نتنياهو: حماس ستتخلى عن سلاحها

  • إسرائيل تخطط للبقاء في 3 مواقع استراتيجية بغزة

