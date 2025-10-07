تدخل حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، اليوم الثلاثاء، عامها الثالث، مخلفة أكثر من 67 ألف شهيد، وما يزيد عن 169 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينياً، بينهم 154 طفلاً، فيما توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، التوصل إلى اتفاق قريباً لإنهاء الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبالتزامن مع بدء مفاوضات شرم الشيخ بشأن خطة ترامب حول غزة،، وصف قيادي في حركة حماس الموقف بـ"الصعب"، قائلاً إن "الكثير مما يُثار في دوائر رسمية أميركية وإسرائيلية يأتي للاستهلاك فحسب"، وأضاف أنّ ما أبلغته الحركة بوضوحٍ لا لبس فيه إلى الجانب الأميركي عبر الوسطاء في مصر وقطر، هو استعدادها الكامل للابتعاد عن حكم القطاع وإدارته، مع الاستعداد أيضاً للدخول في هدنة طويلة، يجري بموجبها تجاوز المخاوف الإسرائيلية بشأن أسلحة المقاومة، دون الحديث عن التخلي عن هذا السلاح كلياً، أو تسليمه، أو القبول بنزعه.
وفي المقابل، أكد ترامب أن "حماس" وافقت على أمور وصفها بـ"المهمة للغاية"، متحدثاً عن إحراز "تقدم هائل". كما توقع ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن غزة "قريباً"، لكن نفى أن يكون قد طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "ألا يكون سلبياً بشأن صفقة الرهائن".
