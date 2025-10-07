حرب الإبادة على غزة | استمرار القصف وسط ترقب نتائج مفاوضات شرم الشيخ

غزة

التحديثات الحية
07 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 01:57 (توقيت القدس)
تدخل حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، اليوم الثلاثاء، عامها الثالث، مخلفة أكثر من 67 ألف شهيد، وما يزيد عن 169 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينياً، بينهم 154 طفلاً، فيما توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، التوصل إلى اتفاق قريباً لإنهاء الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبالتزامن مع بدء مفاوضات شرم الشيخ بشأن خطة ترامب حول غزة،، وصف قيادي في حركة حماس الموقف بـ"الصعب"، قائلاً إن "الكثير مما يُثار في دوائر رسمية أميركية وإسرائيلية يأتي للاستهلاك فحسب"، وأضاف أنّ ما أبلغته الحركة بوضوحٍ لا لبس فيه إلى الجانب الأميركي عبر الوسطاء في مصر وقطر، هو استعدادها الكامل للابتعاد عن حكم القطاع وإدارته، مع الاستعداد أيضاً للدخول في هدنة طويلة، يجري بموجبها تجاوز المخاوف الإسرائيلية بشأن أسلحة المقاومة، دون الحديث عن التخلي عن هذا السلاح كلياً، أو تسليمه، أو القبول بنزعه.

وفي المقابل، أكد ترامب أن "حماس" وافقت على أمور وصفها بـ"المهمة للغاية"، متحدثاً عن إحراز "تقدم هائل". كما توقع ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن غزة "قريباً"، لكن نفى أن يكون قد طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "ألا يكون سلبياً بشأن صفقة الرهائن".

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب على غزة أولاً بأول..

01:55 am

فرانس برس

فرانس برس
انتهاء أول جولة من المباحثات بين الوسطاء وحماس

انتهت ليل الاثنين-الثلاثاء في شرم الشيخ "وسط أجواء ايجابية" أول جولة من المباحثات بين الوسطاء وحماس في إطار المفاوضات الجارية في المنتجع المصري لإنهاء العدوان على غزة، بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وقالت القناة التلفزيونية إنّ "المباحثات الأولى بين الوسطاء وحماس بشرم الشيخ انتهت وسط أجواء إيجابية"، مشيرة إلى أنّ اللقاءات ستتواصل الثلاثاء في إطار هذه المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل حول خطة وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في القطاع الفلسطيني.

01:11 am

غزة
غارات إسرائيلية على منطقة النفق

شنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على منطقة النفق شمال مدينة غزة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

01:09 am

غزة
غارة إسرائيلية وسط خانيونس

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال شنّ غارة على منطقة جورة العقاد، وسط خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

01:07 am

مراسل "العربي الجديد" في الكويت
غزة
الاحتلال يفجر مدرعة مفخخة في حي الصبرة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال فجر مدرعة مفخخة في حي الصبرة، جنوب مدينة غزة.

01:05 am

عمّان
ملك الأردن يبحث مع ترامب خطة إنهاء حرب غزة

قال الديوان الملكي الأردني، إن الملك عبد ﷲ الثاني، بحث، خلال اتصال هاتفي، أمس الاثنين، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أبرز التطورات المتعلقة بالخطة التي طرحها الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب على غزة. وأضاف الديوان، في بيان، أن الملك عبد الله الثاني أكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الكافية، مشدداً على أهمية العمل لاستعادة الاستقرار في المنطقة، وتجنب أية إجراءات تقوّض فرص تحقيق السلام، محذراً من مخاطر التصعيد في الضفة الغربية والقدس.

كما أجرى الملك عبد ﷲ الثاني، اتصالين هاتفيين مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وتناول الاتصالان أبرز التطورات في المنطقة، وسبل مواصلة التنسيق العربي المشترك؛ لاستعادة الاستقرار في الإقليم، بحسب الديوان الملكي الأردني.

01:03 am

غزة
إصابة فتاة برصاص الاحتلال غرب مدينة غزة

أُصيبت فتاة برصاصة في رأسها أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة الشاليهات، غرب مدينة غزة، وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية.
 

12:31 AM
أبرز أحداث أمس الاثنين

  • وفد "حماس" في شرم الشيخ للتفاوض حول خطة ترامب

  • تحذير سويدي لإسرائيل بشأن غريتا تونبرغ

  • 131 غارة و94 شهيداً منذ دعوة ترامب لوقف القصف

  • هيومن رايتس ووتش: على الدول التحرك لوقف فظائع إسرائيل في غزة

  • "القسام": استهدفنا دبابة إسرائيلية جنوبي مدينة غزة

  • نشطاء أسطول الصمود عن تجربة احتجازهم: تعذيب وإهانات

  • كبير دبلوماسيي الفاتيكان ينتقد بشدة المجزرة المستمرة في غزة

فرانس برس
العربي الجديد
العربي الجديد
