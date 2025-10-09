حرب الإبادة على غزة | استمرار القصف رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار

أعلن الوسطاء في مفاوضات شرم الشيخ بشأن حرب الإبادة على قطاع غزة المحاصر، عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار. وقال مصدر رفيع لـ"العربي الجديد" إن الترتيبات جارية للتوقيع على الاتفاق في شرم الشيخ خلال اليوم الخميس، بحضور جميع الوسطاء المشاركين في المفاوضات.
من جانبه، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس التوصل إلى اتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس. وكتب ترامب على حسابه في منصة "تروث سوشال": "يسعدني أن أعلن أن إسرائيل وحماس قد وقّعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام"، مضيفاً أن الاتفاق "يعني إطلاق سراح جميع الرهائن قريباً جداً، وسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم ودائم".
من جانبه، أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عن التوصل إلى "اتفاق على كل بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بغزة وبما يؤدي لوقف الحرب والإفراج عن المحتجزين الاسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودخول المساعدات". بدورها، قالت حركة حماس إن الاتفاق يقضي بانسحاب الاحتلال من قطاع غزة ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى، داعية ترامب والدول الضامنة، ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً، وعدم السماح لها بالتنصّل أو المماطلة.
تطورات الحرب على غزة ينقلها "العربي الجديد" أولاً بأول..