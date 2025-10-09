حرب الإبادة على غزة | استمرار القصف رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار

تقارير عربية
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
09 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 07:54 (توقيت القدس)
+ الخط -

أعلن الوسطاء في مفاوضات شرم الشيخ بشأن حرب الإبادة على قطاع غزة المحاصر، عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار. وقال مصدر رفيع لـ"العربي الجديد" إن الترتيبات جارية للتوقيع على الاتفاق في شرم الشيخ خلال اليوم الخميس، بحضور جميع الوسطاء المشاركين في المفاوضات.

من جانبه، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس التوصل إلى اتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس. وكتب ترامب على حسابه في منصة "تروث سوشال": "يسعدني أن أعلن أن إسرائيل وحماس قد وقّعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام"، مضيفاً أن الاتفاق "يعني إطلاق سراح جميع الرهائن قريباً جداً، وسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم ودائم".

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عن التوصل إلى "اتفاق على كل بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بغزة وبما يؤدي لوقف الحرب والإفراج عن المحتجزين الاسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودخول المساعدات". بدورها، قالت حركة حماس إن الاتفاق يقضي بانسحاب الاحتلال من قطاع غزة ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى، داعية ترامب والدول الضامنة، ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً، وعدم السماح لها بالتنصّل أو المماطلة.

تطورات الحرب على غزة ينقلها "العربي الجديد" أولاً بأول..

07:17 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
قصف إسرائيلي بعد الإعلان عن اتفاق شرم الشيخ

أكّد الدفاع المدني في غزة، أنّ جيش الاحتلال قصف أنحاء متفرّقة من القطاع، في هجمات تأتي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار.

وقال محمد المغير، المسؤول في الدفاع المدني لوكالة فرانس برس: إنّه "منذ الإعلان عن الاتفاق على صيغة مقترح وقف إطلاق النار بغزة الليلة هناك عدد من الانفجارات، خاصة في مناطق شمال غزة"، مشيرا خصوصا إلى "سلسلة غارات عنيفة" استهدفت مدينة غزة.

05:23 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
عائلات الأسرى تدعو حكومة الاحتلال للمصادقة على الاتفاق

رحبت عائلات الأسرى الإسرائيليين بالاتفاق بشأن غزة وتبادل الأسرى، ووصفت هذا التطور بأنه "تقدم مهم وذو مغزى" نحو إعادة جميع المحتجزين إلى ديارهم. وأكد المنتدى أن على الحكومة الإسرائيلية أن تجتمع على الفور للمصادقة على الاتفاق، محذرا من أن أي تأخير قد يكلف الأسرى والجنود الإسرائيليين ثمنا باهظا.

04:34 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
ترامب: سترون غزة يعاد بناؤها

رجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حديث لقناة "فوكس نيوز" إطلاق سراح الأسرى الإسرائيلين يوم الاثنين. وقال إنه يجري حاليا تشكيل مجلس جديد يسمى مجلس السلام "وسيكون قويا جدا ويتولى التعامل مع الوضع في غزة". وأضاف: "سترون غزة يعاد بناؤها". وتابع "أعتقد أن إيران ستكون جزءا من عملية السلام الأوسع".

04:32 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
جيش الاحتلال: أوامر بالاستعداد لقيادة عملية استعادة الرهائن

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن رئيس الأركان إيال زامير أصدر توجيهات "بالاستعداد لقيادة العملية المتوقعة لإعادة الرهائن".

04:29 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
غارات على وسط خانيونس

شنت طائرات الاحتلال غارات بالتزامن مع قصف مدفعي على وسط مدينة خانيونس.

04:18 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
احتفالات في غزة بعد إعلان التوصل لاتفاق

تشهد شوارع ومناطق في قطاع غزة احتفالات بعد إعلان التوصل لاتفاق لوقف الإبادة.

03:42 am

الأناضول

avata
الأناضول
نتنياهو يعقد اجتماعا لحكومته لبحث الاتفاق

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيعقد اجتماعا في وقت لاحق من اليوم الخميس، للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة. وقال في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "يوم عظيم لإسرائيل سأعقد اجتماعا للحكومة الخميس للموافقة على الاتفاق وإعادة جميع رهائننا الأعزاء إلى ديارهم". وأعرب عن شكره للرئيس الأميركي على التزامه بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين. وتابع: "سنواصل تحقيق جميع أهدافنا ونشر السلام مع جيراننا".

03:35 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
نتنياهو يهاتف ترامب ويدعوه لإلقاء كلمة في الكنيست

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الأخير أجرى اتصالا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحثا خلاله "الإنجاز التاريخي" المتمثل في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة. وأشار المكتب في بيان إلى أن نتنياهو دعا ترامب لإلقاء كلمة في الكنيست، مضيفا أنهما "تبادلا التهنئة على إنجاز توقيع اتفاق إطلاق سراح جميع الرهائن".

03:25 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
حماس: الاتفاق يقضي بانسحاب الاحتلال من غزة

أعلنت حركة حماس أن اتفاق شرم الشيخ يقضي بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى. ودعت حماس الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً، وعدم السماح لها بالتنصّل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه.

3:23 AM
الأنصاري: تم الاتفاق على كل بنود المرحلة الأولى

أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عن التوصل إلى "اتفاق على كل بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وبما يؤدي لوقف الحرب والإفراج عن المحتجزين الاسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودخول المساعدات". وقال إن الإعلان عن التفاصيل سيتم لاحقاً.

3:21 AM
ترامب يعلن عن التوصل لاتفاق

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس. وكتب ترامب على حسابه في منصة "تروث سوشال": "يسعدني أن أعلن أن إسرائيل وحماس قد وقّعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام"، مضيفاً أن الاتفاق "يعني إطلاق سراح جميع الرهائن قريباً جداً، وسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم ودائم". وتابع: "ستُعامل جميع الأطراف بإنصاف. هذا يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المحيطة، وللولايات المتحدة". وشكر ترامب الوسطاء من قطر ومصر وتركيا، "الذين عملوا معنا لإتمام هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق. طوبى لصانعي السلام".

01:43 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
البيت الأبيض يحضّر نصّ إعلان ترامب عن التوصّل لاتفاق

تلقّى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال اجتماع في البيت الأبيض، مساء الأربعاء، من وزير الخارجية ماركو روبيو، مذكّرة تقول إن التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة بات "قريباً جداً" وتطلب موافقته على إعلان بهذا الشأن على وسائل التواصل الاجتماعي.

قنابل إنارة في مدينة غزة / 23 سبتمبر 2025 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

ترامب يعلن الاتفاق على المرحلة الأولى لإنهاء حرب غزة

01:42 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
القاهرة
خاص | إنهاء النقاط العالقة في مفاوضات غزة

كشف قيادي بارز في حركة حماس لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، عن تفاصيل الاتفاق الوشيك لوقف إطلاق النار في غزة الذي جرى التوصل إليه، بعد يومين من المفاوضات في شرم الشيخ، بوساطة أميركية قطرية مصرية.

وفد حماس خلال مفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة 8 أكتوبر 2025 (تليغرام)
تقارير عربية
التحديثات الحية

خاص | توقيع اتفاق غزة اليوم بحضور الوسطاء ودول تضمن عدم عودة الحرب

12:37 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
أكسيوس: من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن غزة الليلة

نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول إسرائيلي، قوله إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن غزة الليلة.

12:32 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
غارة على حي الصبرة

شنّت طائرات الاحتلال غارة على حي الصبرة، جنوب مدينة غزة، وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية.

12:29 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
8 شهداء في آخر 24 ساعة

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن ثمانية شهداء، منهم شهيدان من طالبي المساعدات في قطاع غزة، وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

12:05 AM
أبرز أحداث أمس الأربعاء

  • "الإعلام الحكومي": 118 شهيداً منذ دعوة ترامب لوقف النار

  • بحرية الاحتلال تهاجم أسطول الحرية على بعد 120 ميلاً من غزة

  • الحية: نسعى لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى وفق خطة ترامب

  • شكوى ضد ميلوني أمام "الجنائية الدولية" بتهمة التواطؤ بالإبادة

  • المقاطعة تعزل تل أبيب حول العالم

  • كاتس يتباهى من حي الصبرة بقرار احتلال غزة

  • البرلمان الإسباني يقر قانون حظر توريد الأسلحة مع إسرائيل

دلالات
المساهمون
أسوشييتد برس
الأناضول
فرانس برس
العربي الجديد
العربي الجديد
المزيد في سياسة
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

أبرز بنود اتفاق غزة.. الأسرى وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين

من مفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة / 8 أكتوبر 2025 (تليغرام)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

اتفاق غزة | ترحيب عربي ودولي واسع ودعوات لتنفيذه بالكامل

احتفالات في غزة بعد إعلان التوصل لاتفاق، 9 أكتوبر 2025 (رويترز)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

احتفالات في غزة باتفاق وقف إطلاق النار