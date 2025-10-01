حرب الإبادة على غزة | إغلاق شارع الرشيد وترقب رد حماس على خطة ترامب

تقارير عربية
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
01 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 10:16 (توقيت القدس)
+ الخط -

بينما تفصل أيام عن دخول حرب الإبادة على غزة عامها الثالث، يسود ترقب لرد حركة حماس على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

لوقف الحرب في القطاع المدمر، وقال الأخير، أمس الثلاثاء، إنه ينتظر موافقة الحركة على خطته، مؤكداً أنه "لا وجود لمجال كبير للتفاوض مع حماس". وأضاف أن الحركة "دفعت ثمناً باهظاً بمقتل قياداتها"، وأنه يأمل "أن نصل إلى عملية سلمية"، مشدداً على أن أمام حماس "ثلاثة أو أربعة أيام" للموافقة على الخطة.

وجاء إعلان ترامب، أول من أمس الاثنين، عن خطته المكونة من 20 بنداً لإنهاء الحرب على القطاع، متماشياً مع وجهة النظر الإسرائيلية، ويلبّي طموح حكومة اليمين المتطرفة بزعامة بنيامين نتنياهو. وتنصّ الخطة في جوهرها على فرض واقع سياسي جديد في غزة، ونزع سلاح حركة حماس، وتولي إدارة دولية مسؤولية الحكم في غزة، مع الاستعانة بشخصيات مستقلة في إدارة الملف الحكومي خلال الفترة الأولى.

في الأثناء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، اعتزامه إغلاق شارع الرشيد أمام الفلسطينيين، مع السماح فقط بالنزوح عبره من مدينة غزة إلى جنوب القطاع. وبحسب منشور للمتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي "سيتم إغلاق شارع الرشيد أمام الحركة من منطقة جنوب القطاع في تمام الساعة 12:00". وأضاف: "الانتقال جنوباً سيُسمح به لمَن لم يتمكن من إخلاء مدينة غزة. في هذه المرحلة يسمح الجيش بالانتقال جنوباً دون تفتيش".

على صعيد آخر، أعلن "أسطول الصمود" العالمي لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، فجر الأربعاء، اقترابه من مسافة 120 ميل بحري عن شواطئ غزة. وذكر الأسطول عبر حسابه على منصة إنستغرام، أنه يواصل الإبحار نحو غزة. وقال: "نقترب من علامة الـ120 ميلاً بحرياً، بالقرب من المنطقة التي تم فيها اعتراض أساطيل سابقة أو مهاجمتها". وفي تدوينه سابقة، الأربعاء، أعلن الأسطول "دخوله إلى منطقة الخطر الشديد"، مع الاقتراب من سواحل القطاع، مؤكدًا أنه في حالة "تأهب قصوى". وقال: "يتزايد نشاط الطائرات المسيرة فوق الأسطول، وتشير عدة تقارير إلى أن سيناريوهات مختلفة ستظهر في الساعات المقبلة".

ويستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على جميع السفن المتّجهة إلى غزة ضمن أسطول الصمود العالمي، ومنع وصولها إلى القطاع، وسط ترقّب إسرائيلي كبير لا سيما مع التوقّعات بأن تصل السفن إلى المياه الإقليمية التي تسيطر عليها إسرائيل صباح اليوم الأربعاء. وتشارك في الأسطول نحو 50 سفينة، ما يشكل تحدياً جديداً لقوات الاحتلال. وخلال الأيام الأخيرة، أجرت إسرائيل اتصالات مع جهات مختلفة في أوروبا وأوضحت أنها مصممة على منع دخول السفن إلى غزة. وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، وفي الأيام الماضية، بأنه إذا لم يكن هناك خيار آخر، فستتم السيطرة بالقوة على أسطول الصمود العالمي، وهو ما سبق أن فعله جيش الاحتلال مع أساطيل سابقة حاولت كسر الحصار المفروض على القطاع.

"العربي الجديد" ينقل تطورات حرب الإبادة على غزة أولاً بأول..

10:04 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
ما رأي الفلسطينيين في غزة بخطة ترامب؟

عبّر الفلسطينيون في قطاع غزة عن رأيهم بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب الإبادة المتواصلة منذ قرابة عامين على القطاع، ووصفوا الخطة بـ"المُرّة" إذ على الفلسطينيين الاختيار بين أمرين، أحدهما أن تواصل إسرائيل الإبادة الجماعية والتجويع وقتل الأبرياء، وثانيهما ما تفضي إليه الخطة من عدم تحقيق الشعب الفلسطيني لتطلعاته بتقرير مصيره والتحرر من كل أشكال الاحتلال".

ما رأي الفلسطينين في غزة بخطة ترامب؟
10:02 AM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
هكذا تستعد إسرائيل لمهاجمة أسطول الصمود العالمي

يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على جميع السفن المتّجهة إلى غزة ضمن أسطول الصمود العالمي، ومنع وصولها إلى القطاع، وسط ترقّب إسرائيلي كبير لا سيما مع التوقّعات بأن تصل السفن إلى المياه الإقليمية التي تسيطر عليها إسرائيل صباح اليوم الأربعاء. وتشارك في الأسطول نحو 50 سفينة، ما يشكل تحدياً جديداً لقوات الاحتلال.

التفاصيل عبر الرابط:

قارب ضمن أسطول الصمود على شواطئ اليونان، 26 سبتمبر 2025 (رويترز)
رصد
التحديثات الحية

هكذا تستعد إسرائيل لمهاجمة أسطول الصمود العالمي

09:47 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
الجيش الإسرائيلي يغلق شارع الرشيد أمام القادمين من الجنوب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، اعتزامه إغلاق شارع الرشيد أمام الفلسطينيين، مع السماح فقط بالنزوح عبره من مدينة غزة إلى جنوب قطاع غزة. وبحسب منشور للمتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي "سيتم إغلاق شارع الرشيد أمام الحركة من منطقة جنوب القطاع في تمام الساعة 12:00". وأضاف: "الانتقال جنوباً سيُسمح به لمَن لم يتمكن من إخلاء مدينة غزة. في هذه المرحلة يسمح الجيش بالانتقال جنوباً دون تفتيش".

7:44 AM

محمد البديوي

صورة
محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
قاض فيدرالي: إدارة ترامب استهدفت مؤيدي فلسطين

حكم القاض الفيدرالي وليام يونغ، الثلاثاء، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تستهدف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين وطلاب الجامعات بشكل غير قانوني، معتبراً أن ذلك يمثل هجوماً متعمداً على حرية التعبير، ويهدف إلى بث الخوف في نفوس الطلاب غير الأميركيين والتضييق على الاحتجاجات الجامعية. ووصف القاضي الحملة بأنها "قمع فاضح وغير دستوري لحرية التعبير".

التفاصيل عبر الرابط: 

تظاهرة طلابية أمام مبنى جامعة نيويورك، 8 يوليو 2025(Getty)
طلاب وشباب
التحديثات الحية

قاض فيدرالي: إدارة ترامب قيدت حرية التعبير واستهدفت مؤيدي فلسطين

7:43 AM

فاتن ضيف الله

فاتن ضيف الله
فاتن ضيف الله
صحافية فلسطينية.
رام الله
فضاء فلسطين للموسيقى... كي لا يبقى العزف ارتجالاً

في قلب رام الله، ينبض فضاء فلسطين للموسيقى بالمواهب الشابة، مقدّماً لهم مساحة حرة للتجريب والإبداع في العزف وكتابة الأغاني والتلحين والتوزيع، مع ورش وجلسات ارتجالية. يشكل الفضاء مجتمعاً موسيقياً يحتضن قصص نجاح ملهمة، ويسعى إلى أن يتحول إلى أكاديمية متكاملة تربط المعرفة بالإنتاج والتعاون مع فنانين عالميين، لنقل الموسيقى الفلسطينية إلى العالم.

التفاصيل عبر الرابط: 

تأسس الفضاء عام 2022 (من مجد حجاج)
موسيقى
التحديثات الحية

فضاء فلسطين للموسيقى... كي لا يبقى العزف ارتجالاً

06:49 am

قنا

avata
قنا
"أونروا": يجب أن يكون تعليم أطفال غزة جزءاً من أي اتفاق

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، ضرورة أن يكون تعليم الأطفال في غزة "جزءًا من أي اتفاق لإنهاء الحرب" الإسرائيلية في القطاع. وقال لازاريني، في بيان على منصة إكس: "يجب أن يكون تعليم الأطفال جزءًا من أي اتفاق لإنهاء الحرب في غزة"، مشددا على ضرورة أن تقدم الخطة المقترحة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، "بعض الأمل لأكثر من 660 ألف طفل محرومين من التعليم للسنة الثالثة".

وأضاف لازاريني: "يجب أن تكون إعادتهم إلى التعلم أولوية جماعية لتعزيز السلام والاستقرار الدائمين". وأشار إلى أن "أونروا" تمتلك الخبرة والبنية التحتية والمعرفة اللازمة لدعم العودة التدريجية إلى التعليم الرسمي للأطفال، بفضل العاملين المميزين في صفوفها في القطاع الذي مزقته الحرب في حال الوصول إلى وقف إطلاق النار.

وأوضح لازاريني أنه قبل الحرب، كانت الوكالة الأممية تقدم التعليم في مدارسها لأكثر من 300 ألف طفل وطفلة. ودعا الدول الأعضاء إلى دعم "أونروا" في حماية ولايتها وعملها حتى تتمكن من مواصلة إحداث فرق ملموس في حياة ومستقبل الأطفال الفلسطينيين. وشدد على أنه من دون التعليم، يواجه الأطفال خطر الوقوع فريسة للاستغلال أو التطرف. وختم بيانه بتجديد التأكيد على ضرورة "وقف إطلاق النار الآن".

06:23 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
أسطول الصمود | تأهب وسط تحليق طائرات مسيرة فوق سفن الأسطول

قال أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء، إنه في حالة تأهب قصوى بينما يتزايد نشاط الطائرات المسيرة فوق الأسطول. وأضاف عبر حسابه على تطبيق تليغرام أن عدة تقارير أشارت إلى "سيناريوهات مختلفة تتكشف في الساعات القادمة".

التفاصيل عبر هذا الرابط:

سفن ضمن أسطول الصمود تبحر قبالة جزيرة كريت اليونانية، 26 سبتمبر 2025 (الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

أسطول الصمود | السفن تدخل منطقة "الخطر الشديد" وسط مضايقات إسرائيلية

06:17 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
الدفاع المدني في غزة: 7 إصابات باستهداف طواقمنا بحي الزيتون

قال الدفاع المدني في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة جديدة تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني، بعدما استهدف طواقمه بشكل مباشر أثناء قيامهم بعملهم الإنساني والوطني عقب قصفه لمدرسة الفلاح بحي الزيتون ما أدى إلى إصابة 7 افراد من بينهم حالتان خطيرتان.

06:13 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
13 شهيداً بقصف منزل ومدرسة في مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط 13 شهيداً وإصبات عديدة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي الدرج، ومدرسة الفلاح في حي الزيتون بمدينة غزة.

02:36 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
غزة
شهيدان وعشرات المصابين بقصف مدرسة نازحين في حي الزيتون

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط شهيدين على الأقل وإصابة العشرات جراء استهداف طائرات الاحتلال مدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

12:36 am

الأناضول

avata
الأناضول
ناشطون يونانيون في "أسطول الصمود": عازمون على الوصول لغزة

أكد ناشطون يونانيون مشاركون في أسطول الصمود العالمي، أنهم عازمون على الوصول إلى قطاع غزة، وأنهم ليسوا خائفين من أي هجوم إسرائيلي محتمل. جاء ذلك خلال اتصال مباشر مع النشطاء اليونانيين، الثلاثاء، خلال فعالية نظمتها مبادرة "مسيرة إلى غزة - اليونان" في العاصمة أثينا، تضامناً مع قطاع غزة، ودعماً لأسطول الصمود المتجه لكسر الحصار الإسرائيلي على القطاع.

12:33 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
64 شهيداً في قطاع غزة أمس الثلاثاء

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، نقلاً عن مصادر طبية، بأن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء بلغت 64 شهيداً.
 

12:30 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
استهداف شرق أبراج حمد

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شرق أبراج حمد، شمال غرب مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.
 

12:28 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
نسف منازل سكنية شمال حي النصر

نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل سكنية شمال حي النصر، غرب مدينة غزة، وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية.

12:07 AM
أبرز تطورات الحرب على غزة أمس الثلاثاء
  • غزيون يشكّكون بخطة ترامب لوقف الحرب في القطاع
  • "حماس" تتسلم خطة ترامب بشأن غزة
  • نتنياهو: قلبنا الأمور على حماس وجيشنا سيبقى في غزة
  • المقاطعة العالمية تحاصر اقتصاد إسرائيل
  • سموتريتش يهاجم خطة ترامب: فشل دبلوماسي مدو
  • وزارة الصحة في غزة: تحديات كارثية تواجه عمل الطواقم الطبية
  • الأنصاري: اجتماع للوسطاء مع حماس بمشاركة تركيا
  • رئيسة وزراء إيطاليا تدعو أسطول الصمود الدولي إلى "التوقف"
دلالات
المساهمون
فاتن ضيف الله
محمد البديوي
نايف زيداني
قنا
الأناضول
العربي الجديد
العربي الجديد
المزيد في سياسة
جنود للاحتلال في مخيم الفارعة، طوباس 28 أغسطس 2024 (رونالدو شيميدت/فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الضفة الغربية | الاحتلال يقتحم مخيم الفارعة جنوب طوباس

قارب ضمن أسطول الصمود على شواطئ اليونان، 26 سبتمبر 2025 (رويترز)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

هكذا تستعد إسرائيل لمهاجمة أسطول الصمود العالمي

ديفيد زيني الرئيس القادم للشاباك (إكس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

حكومة نتنياهو تصادق بالإجماع على تعيين ديفيد زيني رئيساً لـ"الشاباك"