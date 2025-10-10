حرب الإبادة على غزة | قصف عقب إقرار اتفاق وقف إطلاق النار

10 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 08:09 (توقيت القدس)
واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف عدة مناطق في قطاع غزة، في إطار حرب الإبادة التي يشنها على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، على الرغم من إقرار حكومة بنيامين نتنياهو لوقف إطلاق النار، بعد ساعات من الإعلان في شرم الشيخ المصرية، أمس الخميس، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وتعرضت  المناطق الشرقية في مدينة غزة لقصف مدفعي، بالإضافة لمخيم النصيرات وسط القطاع.

وكانت حركة حماس قد قالت في بيان، أمس الخميس، حول استهداف قوات الاحتلال منزل عائلة غبّون غرب مدينة غزة ما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من سبعين مدنياً، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تهدف من خلال استمرار ارتكاب المجازر إلى "خلط الأوراق، والتشويش على جهود الوسطاء، وتعطيل مساعي تنفيذ اتفاق وقف الحرب والعدوان على غزة". وطالبت الوسطاء والإدارة الأميركية "بتحمّل مسؤولياتهم تجاه هذه الجرائم الوحشية، وإدانتها، والتدخّل الفوري لإلزام الاحتلال بوقف استهداف الأطفال الأبرياء والمدنيين العزّل".

وكشف رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس وفدها المفاوض، خليل الحية، الخميس، أن حماس تسلمت ضمانات من الوسطاء والإدارة الأميركية بأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة "انتهت بشكل تام".

وعلى صعيد الترتيبات المتسارعة لتوقيع الاتفاق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه ينبغي إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة يوم الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع المقبل، وإنه يأمل حضور مراسم في مصر لتوقيع اتفاق يشمل هذه الخطوة إلى جانب وقف إطلاق النار في غزة. وقال ترامب إن المفاوضات خلال الأيام الماضية أدت إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مشدداً على أنه "لن يُجبر أحد على مغادرة غزة".

ويتابع "العربي الجديد" تطورات حرب الإبادة على غزة أولاً بأول

08:08 am

غزة
جيش الاحتلال يتراجع من شارع الجلاء

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال تراجع من شارع الجلاء ومحيط الجامعات بمدينة غزة.

08:06 am

غزة
جيش الاحتلال يستهدف شرقي مدينة غزة

استهدف جيش الاحتلال بغارة جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار من طائرات مروحية، شرقي مدينة غزة.

8:03 AM

ابتسام عازم

ابتسام عازم (العربي الجديد)
ابتسام عازم
نيويورك
مسؤول أممي يشدد على رفع الحصار عن غزة لضمان تدفق المساعدات

شدد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، على ضرورة رفع الحصار عن غزة لضمان تدفق المساعدات. وجاء ذلك في إطار رده على عدد من الأسئلة لـ"العربي الجديد" بالأمم المتحدة في نيويورك خلال مؤتمر صحافي عقده عن بعد من السعودية (حيث هو موجود حالياً) مع الصحافيين المعتمدين لدى مقر الأمم المتحدة الرئيسي في نيويورك.

التفاصيل في هذا الرابط

مساعد أمين الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، 17 مارس 2025 (تيري موناس/Getty)
تقارير دولية
التحديثات الحية

مسؤول أممي يشدد على رفع الحصار عن غزة لضمان تدفق المساعدات

08:01 am

القاهرة
5 معابر لإدخال 400 شاحنة يومياً من مصر والأردن

تزايدت آمال أهالي غزة بتدفق المساعدات بعد وقف الإبادة وإعلان وقف الحرب. وكشف مصدر فلسطيني مطلع لـ"العربي الجديد" أن المرحلة الأولى من الاتفاق الجاري تنفيذه بين الأطراف المشاركة في مفاوضات شرم الشيخ تتضمن تشغيل خمسة منافذ رئيسية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر مصر والأردن، في إطار ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار، وذلك ضمن خطة دولية لإعادة تدفق الإمدادات وتهيئة الظروف الميدانية لإعادة الإعمار.

التفاصيل في هذا الرابط

مساعدات في غزة، 5 أكتوبر 2025 (Getty)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

5 معابر لإدخال 400 شاحنة يومياً من مصر والأردن

07:58 am

يوسف أبو وطفة

avata
يوسف أبو وطفة
أبرز القضايا المرحّلة إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

 

مع دخول المرحلة الأولى من اتفاق غزة بموجب خطة دونالد ترامب حيّز التنفيذ، ينتظر أن يتم البدء سريعاً في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تُعدّ بنظر كثر الأكثر تعقيداً، لا سيما أنها ستتناول القضايا الجوهرية المرتبطة بمستقبل غزة، من الانسحاب الإسرائيلي الكامل ونزع سلاح المقاومة إلى شكل الحكم في "اليوم التالي" للحرب. وبموجب خطة ترامب، فإن المرحلة الأولى، التي تشمل إعادة تموضع القوات الإسرائيلية والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين وإدخال المساعدات، تضمن تلقائياً الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة التي ستناقش ملفات الانسحاب الإسرائيلي الكامل وسلاح المقاومة وإبعاد قادة حركة حماس ومصير الحركة إلى جانب شكل الحكم في اليوم التالي لحرب الإبادة، وإعادة الإعمار. علماً أن قضية جوهرية أخرى وهي قيام دولة فلسطينية، غابت حتى عن خطة ترامب نفسها، إذ تكرر الدول العربية التي تدعم الخطة، أنها يجب أن تؤدي في نهاية المطاف إلى دولة فلسطينية مستقلة في سياق حل الدولتين، وهو ما يقول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه لن يحدث أبداً.

التفاصيل في هذا الرابط

اتفاق غزة احتفالات في مخيم النصيرات، 9 أكتوبر 2025 (معز صالحي/الأناضول)
تقارير عربية
التحديثات الحية

أبرز القضايا المُرحّلة إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

07:49 am

غزة
نداء من الدفاع المدني لسكان قطاع غزة

دعا الدفاع المدني في غزة سكان القطاع لعدم العودة إلى الأماكن التي كان بها الاحتلال لحين إعلان الانسحاب رسمياً.

06:46 am

غزة
قنابل دخانية على خانيونس

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن مدفعية الاحتلال أطلقت قنابل دخانية بشكل مكثف شمال شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة

06:44 am

غزة
قنابل إضاءة فوق محور نتساريم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال أطلق بالونات إضاءة مصحوبة بإطلاق كثيف للنيران في محور نتساريم وسط قطاع غزة.

06:23 am

غزة
مقتل جندي إسرائيلي في حي الشاطئ

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن اللواء (احتياط) ميخائيل مردخاي نحماني، 26 عاماً، في الكتيبة 614 للهندسة قُتل بنيران قناصة على أطراف حي الشاطئ بمدينة غزة، بالتزامن مع بدء الانسحاب من المنطقة أمس الخميس.

5:12 AM
200 عسكري أميركي لـ"الإشراف" على تنفيذ اتفاق غزة

قال مسؤولون أميركيون كبار، اليوم الجمعة، إنّ واشنطن سترسل فريقاً مكوّناً من 200 عسكري أميركي لـ"الإشراف" على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دون أن يكون هناك أي وجود فعلي لأميركيين على الأرض في القطاع. ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

غارات إسرائيلية على منطقة الجامعة الإسلامية، غزة 7 أكتوبر 2025 (عبود أبو سلامة/فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

200 جندي أميركي لـ"الإشراف" على تنفيذ اتفاق غزة من خارج القطاع

05:11 am

غزة
إسرائيل تقرّ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ليلة الخميس الجمعة، مصادقة حكومته على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي جرى التوصل إليه فجر الخميس عبر مفاوضات غير مباشرة، جرت في شرم الشيخ بمصر هذا الأسبوع، بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي. وقال مكتب نتنياهو إن الحكومة وافقت على اتفاق إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين ووقف إطلاق النار في غزة.

اتفاق غزة احتفالات في مخيم النصيرات، 9 أكتوبر 2025 (معز صالحي/الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

إسرائيل تقرّ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

3:18 AM
قنابل دخانية على حي النصر

أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى إطلاق آليات جيش الاحتلال قنابل دخانية بشكل مكثف في حي النصر غربي مدينة غزة، بعد إقرار حكومة الاحتلال وقف إطلاق النار.

3:16 AM
قصف عقب إقرار وقف إطلاق النار

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مدفعية الاحتلال قصفت شمال غرب مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، عقب إقرار الحكومة الإسرائيلية اتفاق وقف إطلاق النار.

01:26 am

غزة
غارة على خانيونس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على مدينة خانيونس.

01:24 am

القاهرة
حماس: تسلمنا ضمانات بأن الحرب انتهت

كشف رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس وفدها المفاوض، خليل الحية، اليوم الخميس، أن حماس تسلمت ضمانات من الوسطاء والإدارة الأميركية بأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة "انتهت بشكل تام"، معلناً التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار، وتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.

خليل الحية، 3 فبراير 2021 (مجدي فتحي/Getty)
أخبار
التحديثات الحية

خليل الحية: تسلّمنا ضمانات بأن الحرب على غزة انتهت بشكل تام

01:22 am

غزة
استهداف حي التفاح في مدينة غزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن آليات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيرانها على مناطق في شمال شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.

01:20 am

غزة
قصف على النصيرات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بقصف مدفعية الاحتلال مناطق في شمال غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

12:56 AM
أبرز تطورات حرب الإبادة على غزة الخميس
  • حماس تطالب الوسطاء والإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتهم
  • جيش الاحتلال يعلن مهاجمة مبنى في قطاع غزة
  • اتفاق غزة... فرحة لا تسع الفلسطينيين وسط آمال بالعودة
  • ترامب: سأزور مصر لحضور مراسم توقيع الاتفاق رسمياً لإنهاء حرب غزة
  • إعمار غزة: كلفة تصل إلى 80 مليار دولار ومدة تمتد لعقود
  • حماس تتمسك بقائمة الأسرى وضمنها البرغوثي
  • حماس: موعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار يحدده الوسطاء
  • متحدثة إسرائيلية: البرغوثي لن يكون ضمن قوائم الأسرى
  • الاحتلال يستعد لقمع احتفالات الفلسطينيين بتحرير الأسرى
  • الاحتلال يستعد للانسحاب من مدينة غزة محذراً من عودة السكان
  • قصف إسرائيلي بعد الإعلان عن اتفاق شرم الشيخ
قصف على قطاع غزة كما يظهر من الجانب الإسرائيلي 9/10/2025 (فرانس برس)
تقارير عربية
التحديثات الحية

حرب الإبادة على غزة | استمرار القصف رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار

