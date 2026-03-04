حرب إيران لا تلهي إسرائيل عن غزة

لم تنخفض وتيرة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة كثيراً، على الرغم من حالة الانشغال الأمني والعسكري الإسرائيلي بسبب الحرب المتواصلة مع إيران منذ 28 فبراير/ شباط الماضي. ولا يزال جيش الاحتلال ينفذ يومياً وبالوتيرة نفسها تقريباً عمليات قصف جوي ومدفعي ونسف للمنازل الواقعة خلف "الخط الأصفر" (خط الانسحاب الإسرائيلي في القطاع) أو على مقربة منه.

وعلى مدار الأيام الماضية سجل القطاع عدة عمليات للقصف الإسرائيلي التي طاولت مناطق متفرقة، ما تسبب في استشهاد عدد من الفلسطينيين عبر القصف بواسطة المسيّرات أو عمليات إطلاق النار المباشرة تحت ذرائع أمنية. وتشهد منطقة جباليا شمالي القطاع حوادث يومية تتمثل بعمليات قتل وتصفية ميدانية يقوم بها الاحتلال بحق الفلسطينيين في تلك المنطقة تحت مبرر "خطر أمني" أو تعرّض قواته لعمليات إطلاق النار. وفي منطقة خانيونس جنوبي القطاع يواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليات النسف بشكل موسع، ولا سيما في الشق الجنوبي من المدينة القريب من مدينة رفح المدمرة بالكامل، حيث يعمل الاحتلال على امتداد "الخط الأصفر" منذ أسابيع على حفر "خندق" موسع.

خشية من انقلاب على اتفاق وقف النار

وفرض الاحتلال طوقاً أمنياً خاصاً على القطاع تمثّل بإغلاق جميع المعابر، بما في ذلك معبر رفح الذي يعمل تحت قيود إسرائيلية مشددة في خروج الأفراد وعودتهم، بحيث لا تزيد أعداد الفلسطينيين المتنقلين في طريقة الذهاب والإياب يومياً على 90 إلى 100 فلسطيني في أفضل الأحوال، قبل أن يعيد فتح معبر كرم أبو سالم اعتباراً من أمس الثلاثاء بشكل جزئي ومحدود. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، مساء الاثنين الماضي، اعتزامه إعادة فتح معبر كرم أبو سالم تدريجياً تحت قيود وإجراءات أمنية. وزعم أن "إدخال المساعدات إلى القطاع سيتم وفقا للاحتياجات التي ترد من الميدان عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية". والسبت الماضي، أعلن منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، في بيان، إغلاق المعابر في قطاع غزة. من جهته، قال المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في منطقة ‌الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا سامر ‌عبد الجابر، في تصريحات للصحافيين أمس، عن فتح معبر كرم أبو سالم: "إنه توقيت مناسب بالنسبة لنا، نحن بحاجة إلى تقديم المساعدة بأسرع ما يمكن".

على الجانب الآخر، تحضر الحرب الإيرانية في المشهد الفلسطيني في غزة في ما يتعلق بالمشهد السياسي والخشية من عدم استكمال الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر/تشرين الأول 2025. وعلى مدار الأشهر الخمسة الماضية لم يلتزم الاحتلال تنفيذ كامل اتفاق وقف إطلاق النار، واخترق الاتفاق، سواء عبر عمليات الاغتيال التي طاولت قيادات من المقاومة الفلسطينية أو عبر عمليات النسف والتدمير والزحف البري وعمليات إطلاق النار اليومية في المناطق القريبة من الخط الصفر.

وقال الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن ما يجري حالياً في القطاع لا يمكن فصله عن سياق المواجهة الإقليمية الأوسع، خصوصاً في ظل الحرب الدائرة بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران، مؤكداً أن التطورات الأخيرة ستكون لها انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على القطاع. وأوضح القرا أن الاحتلال سبق وقلّص وجوده العسكري في غزة عبر سحب عدة ألوية خلال الأيام التي سبقت اندلاع الحرب مع إيران، مرجحاً أن يكون ذلك بدوافع تتعلق بإعادة توزيع القوات نحو الجبهة الشمالية، سواء في مواجهة لبنان، أو تحسباً لأي تصعيد أوسع في تلك الساحة، حيث تبدو الحاجة العسكرية هناك أكبر في هذه المرحلة.

إياد القرا: الاحتلال يواصل التعامل مع غزة باعتبارها ساحة خاضعة لسيطرته الميدانية الكاملة

وأشار القرا إلى أن غالبية البضائع والمساعدات لا تزال متكدسة عند المعابر، إلا أن إدخالها يحصل بشكل محدود جداً و"بالقطارة"، معتبراً أن هذه السياسة تعكس توجهاً إسرائيلياً للسيطرة على المساعدات والتحكم بمسارها، بل والاستفادة منها اقتصادياً على حساب الفلسطينيين، سواء كانت مواد غذائية أو إمدادات إغاثية أخرى. وأضاف أن الاحتلال يواصل التعامل مع غزة باعتبارها ساحة خاضعة لسيطرته الميدانية الكاملة، في ظل انتشار قواته في عدة مواقع، واستمرار إطلاق النار والانتهاكات بحق المدنيين، إلى جانب وجود مجموعات مسلحة محلية تعمل بتنسيق أو تغطية من الجيش الإسرائيلي وتمارس اعتداءات موازية.

وأكد الكاتب والمحلل السياسي أن غزة، على الرغم من وجود تفاهمات أو اتفاقات تهدئة، لم تشهد خروقات من قبل الفصائل الفلسطينية على خلفية الاعتداءات على إيران أو لبنان، ومع ذلك يواصل الاحتلال سياساته الميدانية ذاتها، ما يرجح استمرار هذا النهج في المرحلة المقبلة. ولفت إلى أن مآلات الوضع في غزة ستبقى مرتبطة بنتائج المواجهة مع إيران؛ فإذا اتجهت الأطراف نحو اتفاق أو تسوية في مرحلة لاحقة، فقد يفتح ذلك الباب لإعادة النظر في آليات التعامل مع القطاع.

وبحسب تقديرات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد خرق الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار 1620 مرة، تنوعت ما بين 560 عملية إطلاق نار و79 عملية توغل آليات داخل المناطق السكنية و749 عملية قصف واستهداف و232 عملية نسف منازل ومبانٍ.

تكريس واقع السيطرة على غزة

إلى ذلك، قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم إن الاحتلال يحاول تكريس واقع السيطرة المستمرة على قطاع غزة، مؤكداً أن ما يجري لا يمكن اعتباره تصعيداً جديداً بقدر ما هو امتداد لحرب لم تتوقف فعلياً، وإن تغيّرت أدواتها وأشكالها. وأضاف إبراهيم، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الاحتلال، رغم انشغاله بالمواجهة مع إيران، ما زال يسيطر ميدانياً على نحو 60% من مساحة قطاع غزة، ويُدير ما تبقّى عبر التحكّم الأمني من الجو والبحر، إضافة إلى الحصار المشدد والقيود المفروضة على إدخال المساعدات، مشيراً إلى أن الأوضاع الإنسانية في القطاع وصلت إلى مستويات كارثية. وأشار إلى أن الاحتلال لم ينسحب من غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار، بل ما زال يسيطر على معبر رفح ويفرض حصاراً واسع النطاق، فيما تتواصل عمليات القصف، خصوصاً في المناطق الشرقية، تحت ذرائع متعددة، من بينها البحث عن أنفاق أو تدمير ما يصفه ببنى تحتية للمقاومة، معتبراً أن استمرار السيطرة على شرق غزة يعكس قناعة لدى الجيش الإسرائيلي بأنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من العمليات العسكرية والرقابة والتدمير.

مصطفى إبراهيم: ما يجري لا يمكن اعتباره تصعيداً جديداً بقدر ما هو امتداد لحرب لم تتوقف فعلياً

ولفت إبراهيم إلى أن ما يُعرف بـ"مجلس السلام"، أو مجلس دونالد ترامب، لم يحقق حتى الآن تقدماً عملياً، على الرغم من الحديث عن حشد تمويل يصل إلى سبعة مليارات دولار لإطلاق عملية إعادة الإعمار. وأضاف أن المرحلة الثانية من الاتفاق لم تبدأ بعد، ولا توجد مؤشرات واضحة على انتقال فعلي نحو انسحاب كامل أو إعادة إعمار شاملة، مبيناً أن ما يجري في إيران يحمل انعكاسات خطيرة على غزة، باعتباره جزءاً من رؤية أوسع لدى الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية للسيطرة على الشرق الأوسط بشكل كامل. ووفق إبراهيم، فإن التحدي الأكبر يتمثل بملف إعادة الإعمار، الذي قد يُربط بشروط إسرائيلية تتعلق بنزع سلاح المقاومة قبل الشروع في أي خطوات عملية، وهو ما يشكل عقبة رئيسية تصر عليها كل من حكومة الاحتلال والإدارة الأميركية.