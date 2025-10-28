حرب أوكرانيا: الكباش النووي ووقائع الميدان وأرقام الاقتصاد

- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن نجاح تجربة صاروخ كروز النووي "بوريفيستنيك"، الذي يتميز بمدى غير محدود وقدرة على تجاوز الأنظمة الرادارية، مما يعزز القدرات العسكرية الروسية. - رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتأكيد وجود غواصة نووية أميركية قرب السواحل الروسية، ودعا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بينما فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على شركات النفط الروسية. - تتصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا مع هجمات متبادلة على البنى التحتية، وتسعى أوكرانيا لدعم عسكري غربي، بينما تراهن روسيا على تحقيق تقدم ميداني.

في مسعى إضافي لتأكيد قوة بلاده وعدم قدرة أي طرف على هزيمة دولة نووية، وفي استعراض جديد للقوة ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح

بلباس عسكري، أول من أمس الأحد، ليكشف عن نجاح تجارب إطلاق صاروخ كروز النووي من طراز بوريفيستنيك، وهو من سلسلة الأسلحة الخارقة، التي عرضها للمرة الأولى في مارس/ آذار 2018. وأشار بوتين إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لوضع هذا الصاروخ في حالة تأهب قتالي. وقال بوتين إن "التجارب النهائية استُكملت للصاروخ بوريفيستنيك، ومعناه الحربي طائر العاصفة بالروسية وكان الكاتب مكسيم غوركي قد أشار إلى قوة الطائر في أحد قصصه. وجاءت هذه الخطوة بعد تجارب استمرت لسنوات، بعضها فشل وتسبب بخسائر، وأصدر بوتين أوامر بـ"تحضير البنى التحتية لوضع هذا السلاح قيد الخدمة لدى القوات المسلحة الروسية"، واصفاً الصاروخ بأنه "ابتكار فريد لا أحد غيرنا يمتلكه في العالم"، مُؤكداً أن مداه غير محدود.

وأبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، بوتين، أن صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح خضع لرحلة تجريبية لمسافة 14 ألف كيلومتر في 21 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وحلّق أفقياً وعمودياً لمدة 15 ساعة. وأضاف غيراسيموف أن الصاروخ استطاع اجتياز كل الأنظمة الرادارية خلال تحليقه، قبل أن يصل إلى هدفه المفترض بدقة، مشدداً على أن هذه المسافة ليست حداً أقصى له. وخلص غيراسيموف إلى أن "مواصفات بوريفيستنيك التقنية تسمح باستخدامه بدقّة مضمونة ضد مواقع عالية الحماية على أي مسافة كانت".

ترامب: يعلم الروس أن لدينا غواصة نووية قبالة شواطئهم



ولم يتأخر رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إذ بدا أن ترامب لم يكترث كثيراً لرسالة بوتين وقادته العسكريين النووية، ونصحه بالتركيز على إنهاء الحرب. وقال ترامب على متن طائرته الرئاسية، خلال توجهه من ماليزيا إلى اليابان أمس الاثنين، إن على بوتين إنهاء الحرب في أوكرانيا بدلاً من اختبار صاروخ يعمل بالطاقة النووية، مضيفاً أن الولايات المتحدة لديها غواصة نووية متمركزة قبالة سواحل روسيا. وأضاف ترامب في تصريحات صحافية: "يعلمون أن لدينا غواصة نووية، هي الأعظم في العالم، قبالة شواطئهم، لذا أقول إنه ليس من الضروري أن تقطع مسافة 8 آلاف ميل (12874.75 كيلومتراً)". وأضاف: "إنهم لا يلعبون معنا، ونحن كذلك. نجري تجارب صاروخية باستمرار، ولكن كما ذكرت، لدينا غواصة نووية... لسنا بحاجة إلى إطلاق من هذه المسافات". وتابع موجهاً حديثه إلى بوتين: "يجب أن تنهي الحرب (في أوكرانيا)، الحرب التي كان يجب أن تستغرق أسبوعاً واحداً وهي الآن في عامها الرابع، هذا ما يجب أن تفعله بدلاً من اختبار الصواريخ".

ورداً على سؤال عن تصريحات ترامب، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، إن روسيا ستنظر لمصالحها الوطنية، لكنه لا يرى سبباً لتأثير تجربة الصاروخ على علاقاتها مع البيت الأبيض. وأوضح أن روسيا تعزز أمنها من خلال تطوير أسلحة جديدة. وقال بيسكوف: "لا يوجد هنا ما يمكن أن يسبب توتراً في العلاقات بين موسكو وواشنطن". وأصرّ بوتين الأحد، في ثالث ظهور له بالزي العسكري منذ بداية الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، على أنه لا ينوي وضع جدول زمني لوقف الحرب في أوكرانيا. وقال في لقاء مع قادته العسكريين: "لن نطوّع شيئاً وفقاً لتواريخ أو أحداث معينة... سنعتمد على عقلانية عسكرية". وكشف الجزء العلني من النقاشات مع القادة العسكريين، في مكان غير محدد على الجبهة الأوكرانية، عن إصرار موسكو على تسليم كييف المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمتها روسيا خريف 2022، وهي خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك ولوغانسك.

وقال رئيس الأركان في الجيش الروسي فاليري غيراسيموف، في تقريره في الاجتماع نفسه، إن القوات الروسية تواصل تنفيذ المهام للاستيلاء على دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون. وذكر غيراسيموف أن القوات الروسية تحاصر 5500 جندي أوكراني في بوكروفسك، مشيراً إلى أنها منعت تقدم 31 كتيبة أوكرانية بالقرب من بوكروفسك وميرنوغراد شرقي بوكروفسك. وذكر غيراسيموف أن قوات الغرب الروسية تحاصر كوبيانسك في خاركيف، بعد استيلائها على المعابر فوق نهر أوسكيل، جنوبي كوبيانسك. وقال إن القوات الروسية حاصرت ما مجموعه 18 كتيبة أوكرانية في كوبيانسك، وأن وحدات روسية تقدمت في جنوب فوفشانسك (شمال شرقي مدينة خاركيف) واستولت على أكثر من 70% من المدينة.

وعلى عكس التقارير الروسية، ذكر معهد دراسات الحرب الأميركي في تقريره، مساء الأحد، أن القوات الروسية لم تحقق تقدماً في جبهة فوفشانسك في خاركيف، وأن القوات المكلفة بانشاء منطقة عازلة في سومي لم تحقق اختراقاً جدياً بعد. وذكر المعهد أن صور الأقمار الاصطناعية، واللقطات على الأرض كشفت عن تقدم محدود نهاية الأسبوع الماضي للروس على محور كوستيانتينيفكا ـ دروجكيفكا في مقاطعة دونيتسك. ورغم التصعيد الحاصل بين واشنطن وموسكو على خلفية فرض ترامب أول عقوبات على روسيا منذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام الحالي، سعى الكرملين إلى التقليل من تأثير العقوبات على شركتي "روسنفت" و"لوك أويل" النفطيتين، وأوفد كيريل ديميتريف مبعوث بوتين إلى الولايات المتحدة، منتهزاً فرصة رفع العقوبات عنه قبل نحو ثلاثة أشهر، ولكن من الواضح أن جولته لم تتكلل بالنجاح، مع اقتصار اللقاءات على عدد محدود من المسؤولين الأميركيين، فضلاً عن توجيه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت انتقادات حادة لديميتريف، في حوار مع محطة "سي بي إس"، ووصفه أقواله بأنها "بروباغندا روسية".

وبعد تقليل ديميتريف من تأثير العقوبات في تصريحات لوسائل إعلام أميركية، قال بيسنت، أول من أمس الأحد: "أعتقد أن روسيا ستشعر بالضرر فوراً. أستطيع أن أخبركم أننا رأينا الهند تتوقف تماماً عن شراء النفط الروسي. كما توقفت العديد من المصافي الصينية"، بفعل عدم استيرادها نفطاً روسياً. وزاد بلهجة ساخرة: "هل ستنشرين (لمقدمة البرنامج) حقاً ما يقوله مُروّج روسي؟ أعني، ماذا سيقول (ديميتريف عن العقوبات) أيضاً؟ إنه سيكون أمراً فظيعاً، وسيُجبر بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات". وفي إشارة إلى الرهانات الأميركية على العقوبات، قال بيسنت، إن "الاقتصاد الروسي اقتصاد حرب. النمو شبه معدوم. أعتقد أن التضخم يتجاوز 20%، وكل ما نفعله سيُجبر بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. النفط هو ما يُموّل آلة الحرب الروسية، وأعتقد أننا نستطيع أن نُحدث فرقاً كبيراً في أرباحه". وخلص بيسنت إلى القول إن ترامب فعل الصواب بفرض العقوبات، متوقعاً أن تساهم بخفض واردات الخزينة الروسية من النفط بما بين 20 و30% في غضون أشهر.

ومعلوم أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين "روسنفت" و"لوك أويل"، إضافةً إلى شركاتهما التابعة، الأربعاء الماضي. وأُدرجت الشركتان فيما يُعرف بـ"قائمة الرعايا المحددين خصيصاً" (ما يعني ذلك أن جميع الأصول الواقعة داخل الولايات المتحدة التي تمتلك فيها روسنفت أو لوك أويل حصة تزيد عن 50% سيتم تجميدها، كما يُحظر على المواطنين والمؤسسات المالية الأميركية والأجنبية تقديم أي مساعدة لتلك الشركات أو لفروعها، بعد تاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل)، وإلا فستُفرض عليهم عقوبات. تُعد "روسنفت" أكبر شركة روسية لاستخراج النفط، إذ تنتج قرابة 5.2 ملايين برميل يومياً أو قرابة 40% من إجمالي الإنتاج الروسي حسب إحصاءات 2024، التي حلت فيها "لوك أويل" ثانية بإنتاج بلغ 1.6 مليون برميل. وتستأثر الشركتان بنحو نصف صادرات النفط الروسية.

ومن الواضح أن ترامب الذي رفض تزويد نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بصواريخ توماهوك، يسعى إلى أسلوب الضغط بالعقوبات الاقتصادية لإجبار بوتين على وقف الحرب، لتقديرات بأن الاقتصاد الروسي سيدخل مرحلة الركود في حال فقدان عائدات النفط، وأن روسيا لن تكون قادرة على مواصلة تمويل الحرب على أوكرانيا، المقدّرة بأكثر من 40% من الموازنة السنوية. لم تحقق روسيا تقدماً كبيراً في هجمات الصيف، رغم الفرصة التي سنحت بسبب وقف الولايات المتحدة الدعم العسكري لأوكرانيا. ومع استعصاء تحقيق نتائج على الأرض بعد إخفاق روسيا في تحقيق كامل أهدافها في الهجوم الصيفي، والأوضاع الصعبة للطرفين على الجبهات وتوقعات جمود القتال بسبب "جنرال الطقس"، الذي يحكم الميدان مع اقتراب موسم البرد، كثف الجيشان الروسي والأوكراني الهجمات العابرة للحدود على البنى التحتية مع التركيز على منشآت الطاقة.

ومن المتوقع أن تزداد هذه الهجمات، ومع استمرار استهداف روسيا محطات الطاقة في أوكرانيا، أعلنت سلطات مقاطعة سومي، شمال شرقي أوكرانيا، انقطاع الكهرباء في أجزاء واسعة من المقاطعة. وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان، صباح أمس الاثنين، أن روسيا أطلقت نحو 100 مسيرة نحو الأراضي الأوكرانية وأنه تم إسقاط 66 منها. وفي المقابل، شنت أوكرانيا أعنف هجوم بالمسيرات على العاصمة موسكو منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي. وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أمس الاثنين، إن الدفاعات الجوية أسقطت 36 طائرة مسيّرة خلال خمس ساعات متواصلة من الهجوم بين مساء الأحد وفجر الاثنين. وتسبب الهجوم بإغلاق مطاري دوموديدوفو وجوكوفسكي لعدة ساعات.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أمس الاثنين، أنها أسقطت 193 مسيرة، في أنحاء متفرقة من البلاد. وفي الأسابيع الأخيرة، سعت روسيا إلى إلحاق أكبر قدر من الدمار بمحطات الطاقة الأوكرانية بحجة الضغط على الصناعات العسكرية، ووقف تزويد الجيش الأوكراني بالوقود. وذكرت تقارير أن الهجمات الروسية على قطاع الطاقة الأوكراني أدت إلى تدمير 55% من قدراته منذ 2022. في المقابل، ذكرت تقارير أن الهجمات الأوكرانية على محطات الطاقة الروسية أدت إلى خفض طاقة التكرير في روسيا بنسب تصل إلى 20%، ونقص في البنزين في أكثر من نصف المقاطعات الروسية، وتعطيل قسم مهم من الصادرات من البحر الأسود وبحر البلطيق. وانطلاقاً من الأوضاع الميدانية والسياسية، من الواضح أن روسيا تسعى لتحقيق تقدم صعب بأي ثمن، بينما تكافح أوكرانيا للصمود بانتظار تغيرات في السياسة الأميركية، ووصول دعم عسكري اضافي من الغرب. ومع التغير في مقاربة ترامب، بدا أن روسيا فقدت السيناريو الأمثل بالنسبة لها، والمبني على احتلال دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

الكرملين: لا يوجد ما يمكن أن يسبب توتراً بين موسكو وواشنطن



ومما يعقد المهمة الروسية إجماع البلدان الأوروبية المؤثرة على دعم أوكرانيا والعمل معها لتغيير مواقف ترامب ودفعه نحو التشدد مع بوتين، انطلاقاً من تقدير بأن الحرب لا تمثل تهديداً وجودياً لأوكرانيا فحسب، بل للاتحاد الأوروبي وأمن أوروبا ككل. لذلك، لا يبدو هذا السيناريو محتملاً في الوقت الراهن. ومع ذلك، لا يزال الكرملين يراهن عليه، ولهذا يواصل الضغط على أوكرانيا والغرب معاً. أما زيلينسكي، فكشف لموقع أكسيوس الأميركي، أمس الاثنين، أن بلاده وحلفاءها اتفقوا على العمل على خطة لوقف إطلاق النار في الأيام العشرة المقبلة، وذلك بعد اقتراح الرئيس الأميركي بوقف الحرب عند الخطوط الحالية. وأضاف: "قررنا أننا سنعمل على وقف إطلاق النار ذلك في الأسبوع أو الأيام العشرة المقبلة".

طلبات أوكرانيا من الولايات المتحدة

وأوضح أنه من أجل الضغط على روسيا لإجراء محادثات، تطلب كييف من الإدارة الأميركية ليس فقط صواريخ "توماهوك"، ولكن "أشياء مماثلة" لا تتطلب تدريباً طويلاً"، من دون الكشف عن التفاصيل. ومن السيناريوهات الممكنة استمرار حرب "منخفضة الحدة" أو "الحرب الدائمة"، وتفترض أن الجبهة ستستقر نسبياً، مع استمرار القتال عبر القصف المدفعي والصاروخي، وحرب الطائرات المسيّرة، والضربات الجوية العميقة، من دون شنّ هجمات حاسمة. وهنا يمكن لأوكرانيا إلحاق ضرر بروسيا، ولكن قدرة الجيش الروسي أكبر بسبب عدم وجود دفاعات جوية لدى كييف، ومخزونات روسيا من الصواريخ لا تزال وافرة. وفيه أيضاً تحقق روسيا هدفاً مهماً، وهو عدم ضم أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ورفع كلفة الدعم الاقتصادي على الأوروبيين. من غير المستعبد أن دراسة التاثيرات الاقتصادية للعقوبات، تحديداً في حال انضمام أوروبا للعقوبات الأميركية وتشديدها، يمكن أن يدفع الكرملين إلى الموافقة على إطلاق النار من دون تحقيق كل أهدافه. ولن يكون بالإمكان دفع الكرملين نحو وقف إطلاق النار إلا إذا ارتفعت كلفة الحرب بشكل كبير. وهو ما يتطلّب من كييف أن "تصعّد لتُخفف التصعيد".

وقد يشمل ذلك تكثيف الضربات بالطائرات المسيّرة على المصافي الروسية، أو شنّ هجمات صاروخية بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية، إضافة إلى تشديد العقوبات الاقتصادية. ويبقى سيناريو التوصل إلى تسوية شاملة الأصعب. وفي ظل المواقف المعلنة، ونظراً للتجارب التاريخية للحروب الروسية والسوفييتية، فإن انتهاء الحروب من دون تحقيق نتائج يؤدي إلى إضعاف النظام وربما انهياره.