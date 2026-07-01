حراك سياسي داخلي لإسقاط اتفاق الإطار اللبناني الاسرائيلي

- تشهد الساحة السياسية في لبنان توترات بعد توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل، حيث يسعى نبيه بري وحزب الله لإسقاطه عبر القنوات السياسية والدستورية بسبب بنوده التي تمس السيادة الوطنية. - الرئيس ميشال عون يدافع عن الاتفاق، مؤكداً أنه لا يتضمن تنازلات عن حقوق لبنان، ويهدف للحفاظ على الوحدة والاستقرار الداخلي، مع ترقب موقف مجلس الوزراء. - قانونياً، يحتاج الاتفاق لموافقة ثلثي مجلس الوزراء ليصبح نافذاً، وفي حال تعثره، يمكن اللجوء إلى مجلس الأمن لإقراره.

تشهد أروقة عين التينة، مقرّ رئاسة البرلمان اللبناني، حركة اتصالات ولقاءات مكثفة، منذ توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل في واشنطن السبت الماضي، في مشهدية وضِعت في إطار العمل على تشكيل كتلة معارضة وازنة لهذا المسار، بهدف إسقاطه، تحت شعار "رفض الفتنة" ومواجهة أي سيناريو من شأنه أن يُشعِل حرباً أهلية في البلاد، كما حصْدِ أكبر دعم للمؤسسة العسكرية في وقتٍ تتزايد فيه الحملة على قائدها العماد رودولف هيكل.

وبينما يشدد رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله على رفضهما الاتفاق، واعتباره كأنه لم يكن، يسعى الحليفان بحسب معلومات "العربي الجديد"، إلى إسقاطه بالأروقة السياسية والدستورية، خاصة أنهما لن يستخدما ورقة الشارع ولا الاستقالة من الحكومة، ويحاولان الاستفادة من جوٍّ سياسيٍّ داخلي غير مرحِّب أيضاً بالاتفاق؛ بمن فيهم قوى سياسية معارضة للسلاح، بالنظر إلى بنوده الإشكالية؛ والتي تمسّ بالسيادة الوطنية.

ومن بين اللقاءات التي عقدها بري، كان لافتاً اجتماعه أمس الثلاثاء مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، حيث كان عرض لآخر التطورات، ومواصلة إسرائيل اعتداءاتها وعمليات نسف القرى في الجنوب، بعد توقيع الاتفاق، أخطرها كان التفجير الذي استهدف مجدل زون، وأدى إلى شطر البلدة إلى نصفين.

وأكد باسيل بعد اللقاء "أننا والرئيس بري متفقون على أمرين، الأول، رفض الفتنة، والثاني، حماية البلد من خلال حماية رمز الوحدة الوطنية الذي فيه وهو المؤسسة العسكرية وعدم المساس بها"، مشدداً على أن الأولوية "هي وحدتنا بين بعضنا بالرغم من خلافاتنا، فمن خلالها نمنع الفتنة، ونمنع المشكلة الداخلية".

واستقبل بري اليوم الأربعاء نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي، الذي شدد بعد اللقاء على أن "المطلوب بشكل واضح صمود اللبنانيين والدفاع عن وحدتهم ووحدة مؤسساتهم، ورفض الفتنة بكل أشكالها، وفي الوقت عينه العمل لتحقيق الهدف الأساسي، وهو انسحاب إسرائيل إلى الحدود المعترف بها دولياً، وتطبيق اتفاق الهدنة، والذهاب باتجاه حصر السلاح"، مؤكداً كذلك أهمية الحفاظ على الجيش اللبناني بدوره القيادي والريادي.

من جهته، قال رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد بعد لقائه بري إن "​الفتنة التي نحن متخوفون منها هي أن نزج الجيش بمواجهة الشعب، ورهاننا هو على المؤسسة العسكرية وعلى حكمة القائد الذي يمارس شعار المؤسسة العسكرية (شرف، تضحية، وفاء)، بكل صدق وبكل مصداقية".

وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإن بري يحاول تشكيل جبهة معارضة لاتفاق الإطار من جهة، ومن ناحية ثانية داعمة لقائد الجيش الذي يتعرّض لحملة شرسة داخلية وخارجية، تصل إلى حدّ الدفع باتجاه إقالته، الأمر الذي يرفضه رئيس البرلمان رفضاً قاطعاً.

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تمسك عون باتفاق الإطار

في المقابل، تؤكد مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد"، أن عون متمسّك بهذا الاتفاق، ويؤكد أن صيغته ليس فيها أي تنازل عن حقوق لبنان، وأن المسار قد بدأ، والترتيبات تحصل مع الجانب الأميركي حول مسألة المنطقة التجريبية، مشددة على أن عون أكثر المتمسّكين بالوحدة والاستقرار ولن يسمح بما من شأنه أن يؤدي إلى فتنة في الداخل، كما هو أكثر الداعمين للمؤسسة العسكرية ووحدتها خاصة بهذه الظروف الدقيقة.

وتتجه بذلك أيضاً الأنظار إلى مجلس الوزراء، وما إذا كان ممكن أن يسقط الاتفاق في جلسة يدعو إليها رئيس الحكومة نواف سلام، علماً أنّ بري وحزب الله ممثلان فقط بـ 4 وزراء من أصل 24، من دون احتساب الوزير الشيعي الخامس الذي يخرج في كثير من الأوقات عن قرار الثنائي، وبالتالي يحتاجان إلى أصوات الحزب التقدمي الاشتراكي والمستقلّين.

وفي جلسته الماضية، أخذ مجلس الوزراء علماً بالتفويض المعطى من قبل رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة إلى الوفد المفاوض في واشنطن، وكلّفهم إجراء ما يلزم توصّلاً إلى النتيجة المرجوّة، وذلك تحت إشرافهما، وأن أي اتفاق ينتج عن هذه المفاوضات يخضع إبرامه لموافقة مجلس الوزراء بحسب المادة 52 من الدستور.

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كيف يُصبح اتفاق الإطار نافذا؟

في الإطار، يقول المحامي والباحث القانوني نجيب فرحات لـ"العربي الجديد"، إن المادة 52 من الدستور تعطي رئيسي الجمهورية والحكومة صلاحية التفاوض بالاتفاقيات الدولية، ويمكن أن يمارساها شخصياً أو تكليف وفد عنهما، كما حصل في واشنطن، بما يخوّله التوقيع على الاتفاق "بالأحرف الأولى"، مشيراً إلى أن هذا التوقيع له قيمة معنوية، بأن المفاوض وافق على الاتفاق، لكن ليصبح نافذاً يجب أن يُعرض على مجلس الوزراء.

ويوضح فرحات أن الاتفاقيات التي تعرض على مجلس النواب هي تلك المالية والتجارية، والتي لا يمكن فسخها كل سنة، أما باقي الاتفاقيات فيكفي لمجلس الوزراء أن يبرمها، مضيفاً "الاتفاق سمّي بالإطار، لكن بعض بنوده تخرج عن هذا المفهوم، فالإطار عادة يكون عبارة عن إعلان نوايا أو إيجاد أرضية للتفاوض على أساسها تمهيداً للوصول إلى اتفاق نهائي، لكن هذا لا ينطبق على الاتفاق الحالي المرفق كذلك بملحق أمني وبخطط عسكرية، وببنود فيها تنازل عن مراجعة القضاء الدولي وإجراءات أمام المحافل السياسية والقضائية، من هنا ضرورة عرضه على مجلس الوزراء حتى يصبح نافذاً وإلا يكون ناقصاً غير مستكمل المفاعيل، ولا يمكن تنفيذه عملياً على أرض الواقع.

ويشير فرحات إلى أن الاتفاق كي يُبرَم يجب أن ينال موافقة ثلثي أعضاء الحكومة أي 18 وزيراً من أصل 24، سنداً إلى المادة 65 من الدستور، لافتاً في المقابل إلى أنه في حال مثلاً جرى عرقلة الاتفاق سواء في مجلس الوزراء أو حتى داخل مجلس النواب، يمكن أن يتم اللجوء فيه إلى مجلس الأمن عن طريق الفصل السابع، بهدف إقراره، وهو ما حصل مثلاً عندما أقفل بري مجلس النواب، وعمد مجلس الأمن إلى تبني قرار إنشاء المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري بموجب الفصل السابع، وهذا يمكن للسلطة اللبنانية أن تطلبه أو بمبادرة من إحدى الدول الأعضاء.