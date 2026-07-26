- تعرضت كييف لهجوم صاروخي روسي أدى إلى حرائق دون خسائر بشرية، بينما أعلنت روسيا عن إسقاط 1060 طائرة مسيرة أوكرانية، واتهمت أوكرانيا روسيا بتوسيع التعاون العسكري مع كوريا الشمالية. - أسقطت رومانيا طائرة مسيرة روسية فوق البحر الأسود، مما أثار احتجاجات دبلوماسية ضد الانتهاكات الروسية لمجالها الجوي، ويحقق حلف شمال الأطلسي في الحادثة. - دعا رئيس كازاخستان إلى استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، بينما اعتبر الرئيس الروسي أن تجميد النزاع مستحيل، وسط تزايد العلاقات العسكرية بين موسكو وبيونغ يانغ.

تعرضت كييف، فجر الأحد، لهجوم روسي جديد بالصواريخ الباليستية، أدى إلى اندلاع حرائق في عدة مناطق، في وقت تواصل فيه الحرب مسارها التصعيدي، وسط تباين في المواقف بشأن فرص العودة إلى المفاوضات، واتهامات أوكرانية لروسيا بتوسيع تعاونها العسكري مع كوريا الشمالية، في وقت أعلنت رومانيا إسقاط مسيّرة روسية ثالثة، منددة باختراق مجالها الجوي.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أنواع الصواريخ الباليستية التي استخدمتها روسيا في هجومها على كييف؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتها رومانيا بعد إسقاط المسيرة الروسية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقال سلاح الجو الأوكراني إن القوات الروسية استهدفت كييف بصواريخ باليستية، قبل أن يرفع التحذير من التهديدات الجوية بعد نحو 50 دقيقة، معلناً انتهاء خطر الصواريخ. وأفاد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو بأن الحطام المتساقط تسبب باندلاع حرائق في ثلاث مناطق على الأقل، بينها حريق في الطابقين السابع والثامن من مبنى سكني متعدد الطوابق في إحدى المناطق المركزية. وأظهرت قنوات غير رسمية على الإنترنت حرائق في مناطق مختلفة من المدينة، فيما لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية، بينما قال شهود لوكالة "رويترز" إنهم سمعوا دوي انفجارات متكررة.

موسكو: إسقاط 1060 طائرة مسيرة أوكرانية

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 1060 طائرة مسيرة أوكرانية بالإضافة إلى ثماني قنابل جوية موجهة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقال البيان إن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ثماني قنابل جوية موجهة و1060 طائرة مسيرة ثابتة الجناحين"، بحسب ما ذكرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات الروسية استهدفت مراكز لوجستية ومنشآت إنتاج ومواقع تخزين للطائرات المسيرة بعيدة المدى التابعة للجيش الأوكراني، فضلاً عن نقاط تمركز مؤقتة لوحدات أوكرانية ومرتزقة أجانب في 146 منطقة، خلال الـ 24 ساعة الماضية".

رومانيا: إسقاط مسيّرة روسية ثالثة

إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع الرومانية، اليوم الأحد، إن مقاتلة من طراز "إف-16" أسقطت طائرة مسيّرة روسية فوق البحر الأسود، في أول عملية اعتراض تنفذها رومانيا منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، وذلك في أحدث حلقات انتهاك المجال الجوي الروماني. ووصف الرئيس الروماني نيكوشور دان الحادثة بأنها "غير مقبولة ولا يمكن التهاون معها"، مشيراً إلى أن روسيا تواصل انتهاك المجال الجوي لرومانيا، وهو في الوقت نفسه مجال جوي لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي. وأضاف، في منشور على منصة "إكس"، أن بلاده تتعامل مع هذه الانتهاكات "بأقصى درجات الجدية".

وتشترك رومانيا مع أوكرانيا بحدود تمتد لنحو 650 كيلومتراً، وقد شهدت خلال السنوات الأربع الماضية انتهاكات متكررة لمجالها الجوي من قبل طائرات مسيّرة روسية، بالتزامن مع تكثيف موسكو هجماتها على الموانئ الأوكرانية الواقعة على نهر الدانوب. ولم تُسقط رومانيا أي مسيّرة قبل يوم الجمعة، عندما تمكن طيار روماني من إسقاط واحدة بأمان فوق منطقة غير مأهولة. وبحسب السلطات الرومانية، ارتفع عدد المسيّرات التي أُسقطت داخل رومانيا إلى ثلاث، فيما دخلت الطائرات المسيّرة الروسية المجال الجوي الروماني من دون إذن 33 مرة منذ اندلاع الحرب، بما في ذلك حادثة اليوم الأحد.

من جهته، أعلن حلف شمال الأطلسي أنه يحقق في ملابسات الحادثة، وقال المتحدث باسم المقر العسكري للحلف، الكولونيل الأميركي مارتن أودونيل، إن إسقاط المسيّرات يأتي في وقت تتسلم فيه رومانيا ودول أخرى أعضاء في الحلف صواريخ اعتراضية أرضية لتعزيز قدراتها في مجال الدفاع الجوي.

وفي السياق، استدعت وزارة الخارجية الرومانية السفير الروسي لدى بوخارست احتجاجاً على "الانتهاكات المتكررة" للمجال الجوي، فيما وصف رئيس الوزراء إيلي بولوجان هذه الانتهاكات بأنها "غير مقبولة". وأكدت وزارة الدفاع الرومانية، في بيان، أن الطائرة المسيّرة أُسقطت "بأمان على بعد 12 كيلومتراً شمال شرقي مدينة سولينا، داخل المجال الجوي الوطني وفوق المياه الإقليمية". بدوره، شدد وزير الدفاع رادو ميروتا، في منشور على "فيسبوك"، على أن رومانيا "ستواصل الدفاع بحزم عن سيادتها ومجالها الجوي، لكن هذه الاستفزازات يجب أن تتوقف".

كازاخستان تدعو إلى إحياء المفاوضات

سياسياً، قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، إن التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا قد يصبح ممكناً إذا جُمّد الصراع واستؤنفت المفاوضات. وخلال كلمة ألقاها إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى روسيا-كازاخستان بمدينة أومسك، دعا توكاييف إلى العودة إلى "صيغة إسطنبول 2.0"، معتبراً أن إنهاء الحرب يتطلب ضمانات أمنية من القوى الكبرى، بما فيها روسيا.

في المقابل، نقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن بوتين أبلغ نظيره الكازاخي بأن "تجميد النزاع بحد ذاته أمر مستحيل" في ظل موقف كييف، مضيفاً أن العمليات العسكرية يمكن أن تتوقف إذا اتخذت أوكرانيا "القرارات المناسبة".

زيلينسكي يتهم روسيا بتعزيز تعاونها مع كوريا الشمالية

وفي تطور آخر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا طلبت من كوريا الشمالية إرسال 30 ألف جندي إضافي للمشاركة في الحرب. وأوضح، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الاستعدادات جارية منذ يونيو/ حزيران لاستقبال هذه القوات في منطقة فورونيج الروسية، مشيراً إلى أن بيونغ يانغ تستعد أيضاً لنقل منصات إضافية لإطلاق الصواريخ الباليستية إلى روسيا. واعتبر زيلينسكي أن هذا التعاون لا يهدد أوكرانيا فقط، بل يمنح كوريا الشمالية خبرة قتالية مباشرة، ويعزز قدراتها العسكرية، بما يشكل تهديداً أوسع لدول آسيا.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد أيام من زيارة وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي لموسكو، حيث أكدت، خلال اجتماع مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف، دعم بلادها الكامل للسياسات الروسية وتعزيز العلاقات الثنائية.

وتشهد العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ تقارباً متزايداً منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، إذ أرسلت كوريا الشمالية قوات برية وأنظمة تسليح لدعم المجهود الحربي الروسي، فيما حصلت، وفق خبراء، على مساعدات مالية وغذائية ومحروقات، إلى جانب تكنولوجيا عسكرية. وتقدّر كوريا الجنوبية مقتل نحو ألفي جندي كوري شمالي خلال مشاركتهم في الحرب، بينما وقّعت موسكو وبيونغ يانغ عام 2024 معاهدة عسكرية تنص على تقديم دعم عسكري "من دون تأخير" في حال تعرُّض أي منهما لهجوم، في مؤشر على تعمّق الشراكة العسكرية بين البلدين.

(رويترز، أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)