حرائق في كييف إثر هجوم صاروخي روسي

- تعرضت كييف لهجوم روسي بالصواريخ الباليستية، مما أدى إلى اندلاع حرائق في عدة مناطق، دون وقوع خسائر بشرية، وسط تصاعد التوترات العسكرية والسياسية. - دعا رئيس قازاخستان إلى استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى ضرورة ضمانات أمنية من القوى الكبرى، بينما رفض بوتين تجميد النزاع. - اتهم زيلينسكي روسيا بتعزيز تعاونها العسكري مع كوريا الشمالية، بما في ذلك طلب إرسال 30 ألف جندي إضافي، مما يهدد أوكرانيا ويعزز قدرات كوريا الشمالية العسكرية.

تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف، فجر الأحد، لهجوم روسي جديد بالصواريخ الباليستية، أدى إلى اندلاع حرائق في عدة مناطق، في وقت تواصل فيه الحرب مسارها التصعيدي، وسط تباين في المواقف بشأن فرص العودة إلى المفاوضات، واتهامات أوكرانية لروسيا بتوسيع تعاونها العسكري مع كوريا الشمالية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المناطق التي شهدت اندلاع حرائق في كييف نتيجة سقوط الحطام؟ ما هي الصيغة التي دعا إليها رئيس قازاخستان لإحياء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقال سلاح الجو الأوكراني إن القوات الروسية استهدفت كييف بصواريخ باليستية، قبل أن يرفع التحذير من التهديدات الجوية بعد نحو 50 دقيقة، معلناً انتهاء خطر الصواريخ. وأفاد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو بأن الحطام المتساقط تسبب في اندلاع حرائق في ثلاث مناطق على الأقل، بينها حريق في الطابقين السابع والثامن من مبنى سكني متعدد الطوابق في إحدى المناطق المركزية. وأظهرت قنوات غير رسمية على الإنترنت حرائق في مناطق مختلفة من المدينة، فيما لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية، بينما قال شهود لوكالة "رويترز" إنهم سمعوا دوي انفجارات متكررة.

دعوات قازاخية لإحياء المفاوضات

سياسياً، قال رئيس قازاخستان قاسم جومارت توكاييف إن التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا قد يصبح ممكناً إذا جُمّد الصراع واستؤنفت المفاوضات. وخلال كلمة ألقاها إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى روسيا-قازاخستان بمدينة أومسك، دعا توكاييف إلى العودة إلى "صيغة إسطنبول 2.0"، معتبراً أن إنهاء الحرب يتطلب ضمانات أمنية من القوى الكبرى، بما فيها روسيا.

في المقابل، نقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بوتين أبلغ نظيره القازاخي بأن "تجميد النزاع بحد ذاته أمر مستحيل" في ظل موقف كييف، مضيفاً أن العمليات العسكرية يمكن أن تتوقف إذا اتخذت أوكرانيا "القرارات المناسبة".

زيلينسكي يتهم روسيا بتعزيز تعاونها مع كوريا الشمالية

وفي تطور آخر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا طلبت من كوريا الشمالية إرسال 30 ألف جندي إضافي للمشاركة في الحرب. وأوضح، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الاستعدادات جارية منذ يونيو/حزيران لاستقبال هذه القوات في منطقة فورونيج الروسية، مشيراً إلى أن بيونغ يانغ تستعد أيضاً لنقل منصات إضافية لإطلاق الصواريخ الباليستية إلى روسيا. واعتبر زيلينسكي أن هذا التعاون لا يهدد أوكرانيا فقط، بل يمنح كوريا الشمالية خبرة قتالية مباشرة، ويعزز قدراتها العسكرية بما يشكل تهديداً أوسع لدول آسيا.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد أيام من زيارة وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي إلى موسكو، حيث أكدت، خلال اجتماع مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف، دعم بلادها الكامل للسياسات الروسية وتعزيز العلاقات الثنائية.

وتشهد العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ تقارباً متزايداً منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، إذ أرسلت كوريا الشمالية قوات برية وأنظمة تسليح لدعم المجهود الحربي الروسي، فيما حصلت، وفق خبراء، على مساعدات مالية وغذائية ومحروقات، إلى جانب تكنولوجيا عسكرية. وتقدّر كوريا الجنوبية مقتل نحو ألفي جندي كوري شمالي خلال مشاركتهم في الحرب، بينما وقّعت موسكو وبيونغ يانغ عام 2024 معاهدة عسكرية تنص على تقديم دعم عسكري "من دون تأخير" في حال تعرض أي منهما لهجوم، في مؤشر على تعمق الشراكة العسكرية بين البلدين.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)