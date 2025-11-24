حذر صيني من صعود اليمين في اليابان: صراع طويل الأمد

- تشهد العلاقات الصينية اليابانية توتراً متزايداً بسبب تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي حول تايوان، والتي اعتبرتها الصين استفزازية. - دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليابان لتصحيح مسارها وتجنب العودة للنزعة العسكرية، مؤكداً رفض الصين لأي تدخل خارجي في قضية تايوان. - يرى مراقبون أن تصريحات تاكايتشي تعكس تحولاً يمينياً في السياسة اليابانية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات مع الصين وإجراءات عقابية محتملة.

حذرت أوساط إعلامية في الصين، اليوم الاثنين، من أن الأزمة الدبلوماسية بين طوكيو وبكين هي نتيجة لتحول جذري نحو اليمين في اليابان استمر لسنوات، معتبرة أنها جزء من صراع طويل الأمد يجب على الصين أن تستعد له. ويأتي هذا التقييم في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين البلدين تدهورا حادا بسبب تصريح رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في وقت سابق من هذا الشهر بأن صراعا افتراضيا في تايوان من شأنه أن يؤدي إلى رد عسكري من طوكيو.

واستدعت هذه التعليقات ردات فعل اقتصادية وانتقادات يومية غاضبة، بما في ذلك الاحتجاج لدى الأمم المتحدة، وتحذيرات لمواطنيها من السفر إلى اليابان، كما أحيا الإعلام الرسمي الصيني شبح ماضي اليابان في زمن الحرب، وربط تعليقات تاكايتشي بغزو اليابان للصين قبل نحو قرن من الزمان.

في هذا الصدد، حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس الأحد، اليابان على التفكير في أخطائها وتصحيحها في أسرع وقت ممكن، بدلاً من التشبث بالطريق الخطأ. وصرح وانغ بذلك في مقابلة إعلامية بعد اختتام زيارته إلى قيرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان، وفقاً لوكالة أنباء شينخوا الصينية. وقال وانغ إنه إذا استمرت اليابان في طريقها وفي ارتكاب الأخطاء نفسها، فإن "جميع الدول والشعوب التي تدافع عن العدالة لها الحق في إعادة النظر في جرائم اليابان التاريخية، وتتحمل مسؤولية منع عودة ظهور العسكرية اليابانية بحزم".

وأضاف وانغ أن الصين لن تسمح أبدا لقوى اليمين الياباني بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، ولن تسمح أبداً للقوى الخارجية بالتدخل في تايوان، كما لن تسمح أبداً للنزعة العسكرية اليابانية بالظهور مجدداً، كما أشار إلى أنه "من المذهل أن يرسل زعيم ياباني في السلطة إشارة خاطئة علناً بمحاولة التدخل عسكرياً في قضية تايوان قائلاً ما لا ينبغي قوله ومتجاوزا خطاً أحمر لا يجب المساس به".

في المقابل، حاولت رئيسة الوزراء اليابانية التخفيف من تأثير تصريحاتها، وقالت وفق وكالة الأنباء اليابانية، إنه لم يطرأ أي تغيير على علاقة طوكيو مع بكين، لكنها شددت في الوقت نفسه على أنها لن تغير موقفها بشأن قضية تايوان. في حين يرى مراقبون في الصين أن تعليقات ساناي تاكايتشي تعكس التحول نحو اليمين الذي شهدته اليابان على مدى سنوات، وهو التحول الذي يضع الصين بشكل متزايد في إطار منافسها الرئيسي في المنطقة.

ويعتقد هؤلاء أن حقبة ساناي تاكايتشي ربما تكون امتداداً لسياسة رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي -معلم تاكايتشي- الذي كان في طليعة الجهود الرامية إلى تخفيف الدستور الياباني، حيث صوّت البرلمان الياباني في عام 2015 على تشريع قد يسمح للقوات بالقتال في الخارج. وفي هذا العام، تضمنت الورقة البيضاء العسكرية السنوية لليابان إشارات متكررة إلى الصين، ووصفت البناء العسكري السريع لجيش التحرير الشعبي في السنوات الأخيرة بأنه التحدي الاستراتيجي الأعظم الذي تواجهه اليابان.

تحديد الخطوط الحمراء

في تعليقه على التطورات الأخيرة، يقول الباحث في العلاقات الدولية في مركز النجمة الحمراء في العاصمة بكين جيانغ قوه، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن ردات الفعل القوية الصادرة من الصين تتجاوز تصريحات ساناي تاكايتشي الاستفزازية، وتهدف إلى رسم وتحديد الخطوط الحمراء في مسار العلاقات بين البلدين، باعتبار أن رئيسة الوزراء اليابانية هي الأولى بين أسلافها التي تجرّأت على اتخاذ موقف واضح بشأن مسألة تايوان، بعد عقود من الغموض الاستراتيجي الذي اتبعته طوكيو وكان يهدف في المقام الأول إلى عدم استفزاز بكين حرصاً على العلاقات الثنائية.

وتوقع جيانغ قوه أن تستمر التوترات بين البلدين طيلة حقبة ساناي تاكايتشي، "لأنها تمثل اليمين الياباني المتطرف الذي تحركه العقلية الاستعمارية"، وقال إن إجراءات الصين العقابية والتأديبية قد تشمل تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع وقف كامل للتبادلات الشعبية، مضيفا أن اللافت في الأمر أنه بالرغم من حالة الغضب العارمة وتأثير تصريحات رئيسة الوزراء، فإنها لم تأسف ولم تتراجع عن موقفها، وهذا يكفي لتصوّر ملامح المرحلة المقبلة.

وتعتبر بكين تايوان جزءاً لا يتجزأ من الصين، ويمكن إعادة توحيدها بالقوة إذا لزم الأمر. ولا تعترف معظم الدول، بما فيها الولايات المتحدة واليابان، بتايوان بصفتها دولة مستقلة، لكن واشنطن تعارض أي محاولة للاستيلاء على الجزيرة ذات الحكم الذاتي بالقوة، وتلتزم بتزويدها بالأسلحة.