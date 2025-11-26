حذر جزائري

- تشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية محاولات لتحسينها عبر خطوات عملية، لكن يبقى التساؤل حول مدى جدية هذه الجهود في تغيير السياسة الفرنسية. - تركز فرنسا على قضايا الهجرة والأمن، بينما تطالب الجزائر بدمج هذه القضايا ضمن إطار سياسي شامل، مما يعكس تحولًا في سياستها. - تظل الجزائر حذرة بسبب عدم ثقتها في تغيير عميق بالسياسة الفرنسية، وتحتاج العلاقات إلى صراحة وجرأة سياسية من الجانب الفرنسي.

صحيح أن هناك حزمة رسائل إيجابية من باريس باتجاه تصحيح العلاقة مع الجزائر، وخطوات عملية مثل زيارة الأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية إلى الجزائر آن ماري ديكوست، الخميس الماضي، لكن تبقى المسألة بحاجة الى فحص وتقدير ما إذا كانت هذه الرسائل والخطوات أحدثت تغييراً عميقاً في المقاربة السياسية للعلاقة مع الجزائر، أم تكرر المقاربة السابقة التي فاقمت عطب العلاقة بين البلدين؟

لفهم هذا الأمر ينبغي استقراء الخطوات والرسائل الفرنسية الأخيرة. من خلال الملفات التي يجري التركيز عليها باعتبارها أولوية بالنسبة لباريس، يمكن ملاحظة أنها ترتكز في المجمل على قضايا الهجرة والتنسيق الأمني ومكافحة الجريمة والإرهاب، وسلسلة تصريحات لمسؤولين في الأمن الفرنسي، مثل مدير الاستخبارات نيكولا ليرنر، ووزير الداخلية لوران نونيز وغيرها من التقديرات السياسية الفرنسية التي تعتبر أن أبرز خسائر الأزمة بين البلدين مرتبطة بالبعد الأمني، وتؤكد أن هذا البعد ما زال متقدماً في التصور الفرنسي، وتعطي إشارة بالغة الوضوح إلى أن باريس ما زالت ضمن المقاربة السياسية نفسها للعلاقة مع الجزائر، لكنها غيّرت الأسلوب الذي ينحاز إلى ما وصفه الرئيس إيمانويل ماكرون بـ"هدوء أكبر".

الاستحقاقات المتعلقة بملف التعاون والتنسيق الأمني مهمة بالنسبة للجزائر أيضاً، وقاعدة التعامل بهذا الشأن كانت تقضي بأن يبقى هذا التنسيق بعيداً عن أي تأثيرات للعلاقة السياسية، لكن الجزائر لم يعد لديها قبول بأن يستمر العمل بهذه القاعدة، ولم يعد ممكناً الفصل بين مساري العلاقة السياسية والأمنية. طورت الجزائر تصورها السياسي بحيث تقع كل القضايا والملفات بغض النظر عن طبيعتها، دبلوماسية أو أمنية، تجارية أو اقتصادية، اجتماعية أو ثقافية، وأيضاً تلك المرتبطة باستحقاقات ملف الذاكرة، ضمن الإطار السياسي نفسه المحدد للعلاقة بين البلدين والمرتبط به تأثيراً وتأثراً، وهذا تحول مهم ومركزي في السياسة الجزائرية، ليس تجاه فرنسا فحسب، ولكن إزاء علاقاتها مع كل الشركاء.

هذا بالضبط ما يفسر العوامل التي جعلت الأزمة السياسية بين الجزائر وباريس هذه المرة أكثر تعقيداً مقارنة بالأزمات السابقة، ويوضّح لماذا اتسعت مجالات الأزمة إلى كل الملفات والأصعدة وشملت كل القضايا. لقد تجلت شخصية الدولة الجزائرية بصرامة سياسية على نحو فاجأ المجتمع الحاكم والفاعل في فرنسا، والذي لم يتعود على هذا التجلي لشخصية الدولة، مقارنة بوقائع سابقة كانت فيها باريس في وضع يسمح لها بالاستفادة من مرونة جزائرية وسياسة رخوة تفصل بين الملفات ومسارات العلاقة.

إزاء الاقترابات والرسائل الإيجابية الصادرة من باريس، ما زال الجانب الجزائري حذراً وغير مندفع للتفاعل معها بشكل كبير، إذ تجاهلت الجزائر الإعلان عن زيارة ديكوست، ولم يكن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون متحمساً للقاء نظيره الفرنسي في قمة العشرين، يومي السبت والأحد الماضيين، في جنوب أفريقيا، لكون الجزائر غير واثقة بعد في حدوث تغير عميق لدى باريس بشأن تصورات العلاقة بين البلدين، وأن فرنسا التي تتلاعب ببعض الملفات (مثل حركة الماك وغيرها)، غير مستعدة بعد لربط الأولويات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يتيح وضع كل الأوراق على الطاولة من دون تجزئة. المسألة تحتاج الى صراحة وجرأة سياسية تعوز باريس في الوقت الحالي، لكونها رهينة لمساومات انتخابية داخلية، وهذه عقدة كبيرة يتعين على الفرنسيين حلها قبل ترتيب العلاقة مع الجزائر.