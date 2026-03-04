حديث عن اتصالات إيرانية مع واشنطن لبحث وقف الحرب... وطهران تنفي

- كشفت "نيويورك تايمز" عن تواصل غير مباشر بين الاستخبارات الإيرانية و"سي آي إيه" عبر دولة ثالثة لمناقشة إنهاء الحرب، لكن إيران نفت ذلك واعتبرته "عملية نفسية". - في واشنطن، لم يُعتبر العرض الإيراني جديًا، حيث فضل مسؤولون إسرائيليون حملة عسكرية طويلة الأمد، بينما أبدى ترامب ترددًا في المحادثات مع إيران. - أشار ترامب إلى فنزويلا كنموذج لما بعد الصراع مع إيران، لكنه واجه تحذيرات من عدم واقعية التصور، وفضل شخصية شعبية في إيران على رضا بهلوي.

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين من المنطقة ومسؤول من دولة غربية اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم، أن عناصر من وزارة الاستخبارات الإيرانية تواصلوا بشكل غير مباشر مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بعد يوم واحد فقط من بدء العدوان، عارضين مناقشة شروط إنهاء الحرب، في حين نفت إيران صحة هذه المعلومات.

وبحسب مصادر الصحيفة، فقد قدّم العرض عبر جهاز استخبارات تابع لدولة ثالثة، غير أنه لا ينظر إليه حتى الآن على أنه عرض جدي في واشنطن، فيما دعا مسؤولون إسرائيليون الولايات المتحدة صراحةً إلى تجاهله، إذ ترغب إسرائيل في حملة عسكرية تمتد لأسابيع تُلحق أقصى ضرر بالقدرات العسكرية الإيرانية، على أمل أن يؤدي تواصل الضربات إلى انهيار الحكومة في طهران.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصدر مطلع في وزارة الاستخبارات الإيرانية نفيه صحة خبر "نيويورك تايمز"، مؤكداً أن ذلك "كذب بحت"، وأنه جزء من "عملية نفسية تنفذ وسط الحرب". وأكد المصدر أن إيران "لا تراودها أي شكوك في معاقبة عدوها بشكل متتالٍ"، مشيراً إلى أن هذه "الأكاذيب" و"التضليل الإعلامي" لا تكشف إلا عن "ضعف أميركي متصاعد في المجال العسكري".

وشكك مسؤولون أميركيون مطلعون، في حديثهم مع "نيويورك تايمز"، في أن تكون إدارة ترامب أو إيران مستعدتين فعلاً لإيجاد مخرج، على الأقل في المدى القريب. وقد عزز ذلك تصريح ترامب صباح الثلاثاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ كتب أن الوقت "فات الآن" لإجراء أي محادثات، وإن كان قد أبدى في الأيام السابقة انفتاحاً على مناقشة اتفاق مع طهران. وعلى هامش ذلك، أعرب ترامب خلال حديثه مع الصحافيين عن أسفه لمقتل مسؤولين إيرانيين كانت واشنطن تعتبرهم قادة محتملين للمرحلة المقبلة، قائلاً: "معظم الأشخاص الذين كنا نفكر فيهم قد ماتوا. قريباً لن نعرف أحداً".

وكشفت الصحيفة أن ترامب أشار مجدداً إلى فنزويلا باعتبارها نموذجاً محتملاً لما بعد الصراع، في إشارة إلى الاتفاق الذي أُجبرت فيه فنزويلا على منح واشنطن السيطرة على صادرات النفط الفنزويلية مقابل مطالب سياسية محدودة، قائلاً في مقابلة مع الصحيفة يوم الأحد: "ما فعلناه في فنزويلا أعتقد أنه السيناريو المثالي. يمكن اختيار القادة". غير أن محللين حذروا من أن هذا التصور قد يكون ضرباً من الوهم.

وقالت روزماري كيلانيك، مديرة "برنامج الشرق الأوسط" في منظمة "ديفنس برايوريتز"، إن "احتمال أن تكون الدولة التي ستخلف النظام ديمقراطية ليبرالية صديقة للولايات المتحدة ضعيف جداً، نظراً إلى أنها ستتشكل في خضم حرب مع الولايات المتحدة". وأقر ترامب نفسه بهذا، قائلاً: "أسوأ سيناريو هو أن نفعل هذا، ثم يتولى السلطة شخص سيئ مثل الشخص السابق".

وحين سُئل ترامب عن احتمال إعادة رضا بهلوي، الابن الأكبر لشاه إيران الذي أطيح عام 1979، بدا غير متحمس، قائلاً إنه يفضل "شخصاً موجوداً هناك ويحظى بشعبية حالياً". ولم يعش بهلوي في إيران منذ سبعينيات القرن الماضي. وفي السياق ذاته، يجادل ترامب وكبار مستشاريه بأن رفض إيران قبول مطالبه خلال مفاوضات الشهر الماضي بشأن البرنامج النووي أثبت إصرار طهران على عدم التنازل لواشنطن، على حد قول مسؤولين أميركيين تحدثوا للصحيفة.