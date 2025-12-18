حدود التصعيد الأميركي ضد فنزويلا من منظور روسيا

- أكدت روسيا دعمها لفنزويلا كحليف استراتيجي، حيث أجرى الرئيس بوتين اتصالاً مع مادورو لدعم سياساته وتنفيذ مشاريع مشتركة في الاقتصاد والطاقة. - ترتبط روسيا وفنزويلا باتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون في الدفاع والاقتصاد والطاقة، مستندة إلى تاريخ طويل من العلاقات منذ عهد هوغو تشافيز. - صعّدت الولايات المتحدة تهديداتها ضد فنزويلا بتصنيفها كمنظمة إرهابية، ورغم صعوبة شن حرب واسعة، قد تكتفي بضربات محدودة، بينما تقدم روسيا دعماً سياسياً دون تدخل عسكري مباشر.

في ظل تصعيد الولايات المتحدة تهديداتها ضد فنزويلا، شدّد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على أن فنزويلا تُعدّ حليفاً وشريكاً لروسيا، كاشفاً عن أن البلدين يحافظان على اتصالات منتظمة، بما في ذلك على أعلى المستويات. وقال بيسكوف، في تصريحات للصحافيين، اليوم الخميس: "نلاحظ تصعيداً حول فنزويلا، التي تُعتبر حليفنا وشريكنا، ونحافظ معها على اتصالات منتظمة"، مشيراً إلى الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين الروسي والفنزويلي، وداعياً إلى ضبط النفس لتجنب أي تطورات غير متوقعة في الوضع المحيط بفنزويلا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في الحادي عشر من الشهر الجاري، أعرب فيه عن تضامنه مع الشعب الفنزويلي ودعمه لسياسات مادورو، وفقاً لبيان للرئاسة الروسية. وذكر البيان أيضاً أن الرئيسين أعربا عن نيتهما تنفيذ مشاريع مشتركة تتعلق بالاقتصاد والتجارة والطاقة.

وترتبط روسيا وفنزويلا باتفاقية شراكة استراتيجية مشتركة، جرى التوقيع عليها في 7 مايو/أيار الماضي، أثناء زيارة الرئيس الفنزويلي إلى العاصمة الروسية، بمناسبة ذكرى مرور 80 عاماً على النصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. وتتضمن هذه الاتفاقية تعزيز العلاقات في المجال الدفاعي والعسكري ــ التقني، وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي، وفي قطاعات الطاقة، واستثمار الثروات الطبيعية، والنقل، والاتصالات، والأمن، ومكافحة التطرف والإرهاب.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد رفع منسوب التوتر عبر نشر بيان على "تروث سوشال"، أعلن فيه عن حصار فنزويلا بالكامل، وتصنيف النظام الفنزويلي "منظمة إرهابية أجنبية"، متهماً إياه بسرقة النفط والأراضي والأصول من الولايات المتحدة.

ويرى كبير الباحثين في مركز الدراسات الأمنية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، قسطنطين بلوخين، أن روسيا معنية بعدم زيادة منسوب التصعيد الأميركي ضد حليفتها في أميركا اللاتينية، مستبعداً أن يشنّ ترامب حرباً واسعة النطاق ضد فنزويلا. وقال بلوخين في تصريحات لـ"العربي الجديد": "لن يشن ترامب الحرب على فنزويلا، فنحن نسمعه منذ نحو ستة أشهر يهدد بهجوم عسكري كبير ضد كاراكاس". وأضاف: "هذه الحرب ستكون صعبة على الولايات المتحدة، لأنها ستحتاج إلى أكثر من 100 ألف جندي على الأقل لاجتياح الأراضي الفنزويلية"، موضحاً أن واشنطن قد تكتفي بشن ضربات محدودة فقط.

وحول احتمال اكتفاء واشنطن بضربات صاروخية لإسقاط نظام مادورو، أكد بلوخين أنه "من الصعب إسقاط النظام الفنزويلي باستخدام الصواريخ وحدها، لا بد من قوات برية تتوغل في الأراضي الفنزويلية"، مشيراً إلى أن التدخل البري الأميركي قد يتحول إلى فيتنام جديدة بالنسبة لواشنطن. واعتبر أن تهديدات ترامب هي نوع من الضغط للحصول على تنازلات من مادورو، وإبعاده عن التعاون مع روسيا والصين.

أما بشأن ردّة الفعل الروسية المحتملة في حال شنّت واشنطن هجوماً برياً، يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية، كيريل كوكتيش، لـ"العربي الجديد"، إن "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لا تنص على بند الدفاع المشترك، كما هو الحال مع الاتفاقية الإيرانية"، موضحاً أنها تتضمن تطوير التعاون الدفاعي والعسكري فقط. وأضاف: "في حال طلب الرئيس مادورو بعض المساعدات، فيمكنه الحصول عليها بموجب هذه الاتفاقية"، لافتاً إلى أن روسيا يمكن أن تقدم الدعم السياسي لكاراكاس، باعتبارها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي.

ويُرجع كوكتيش تعميق العلاقات التحالفية بين روسيا وفنزويلا إلى عهد الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز، الذي زار موسكو لأول مرة في عام 2001، وتردّد عليها أكثر من عشر مرات، بينما رأت موسكو في التعاون مع كاراكاس جسراً للعودة إلى أميركا اللاتينية بعد غياب دام منذ انهيار الاتحاد السوفييتي.

وفي عام 2005، وُقّع عقد شراء فنزويلا لـ100 ألف قطعة من البنادق الرشاشة الروسية "كلاشنيكوف"، ما أثار حفيظة واشنطن. وفي 2006، تم توقيع عقد لبناء مصنع على الأراضي الفنزويلية لإنتاج هذه البنادق والذخيرة. ومنذ ذلك الحين، أصبحت روسيا أحد المصادر الرئيسية لتسليح فنزويلا بعد الحظر الأميركي، وتعاقدت كاراكاس على شراء مروحيات "مي-35"، وطائرات "سوخوي-30"، وصواريخ مضادة للطائرات "تور إم-1"، ودبابات "تي-72"، وعربات "بي إم بي-3"، ومنظومات "غراد".

وفي نهاية 2008، وصلت مجموعة من سفن أسطول الشمال الروسي إلى الساحل الفنزويلي للمشاركة في مناورات مشتركة. وفي 2018، نفذت قاذفات "تو-160" الروسية تحليقاً إلى فنزويلا قرب السواحل الأميركية. كذلك، استثمرت روسيا في صناعة النفط الفنزويلية، وكانت على وشك التعاون مع كاراكاس في مجال الطاقة النووية السلمية.