حبس سوري في باريس للاشتباه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية

بيروت

25 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 11:30 (توقيت القدس)
عناصر من الشرطة الفرنسية في مرسيليا، 29 سبتمبر 2024 (Getty)
- أوقفت السلطات الفرنسية مواطناً سورياً يبلغ من العمر 34 عاماً، للاشتباه بمشاركته في جرائم ضد الإنسانية خلال خدمته في جيش نظام الأسد بين 2011 و2015، وتشمل التهم القتل العمد والتعذيب والإخفاء القسري.

- التحقيقات جرت بالتعاون مع سلطات قضائية أوروبية وآليات تحقيق تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، بعد بلاغ من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية.

- يأتي هذا الإجراء بعد توقيف سوري آخر في ديسمبر الماضي، للاشتباه بارتكابه جرائم مماثلة بين 2010 و2013 كعنصر سابق في المخابرات السورية.

أوعزت السلطات القضائية الفرنسية في باريس الجمعة، بحبس مواطن سوري احتياطياً، للاشتباه بمشاركته في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب. ويواجه الموقوف تهماً يفترض القضاء الفرنسي أنه ارتكبها خلال خدمته في جيش نظام الأسد، وتشمل هذه التهم "القتل العمد، والسّجن، أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان الجسيم من الحرّية، والتعذيب، والإخفاء القسري، وجرائم أخرى لا إنسانية ارتُكِبَت بين مارس/ آذار 2011، وديسمبر/ كانون الأول 2015"، بحسب المصدر نفسه.

وكان المشتبه فيه، الذي يبلغ من العمر 34 عاماً، ويقيم في فرنسا "منذ عدّة سنوات"، قد أوقف الثلاثاء الماضي، قبل أن يمثل الجمعة أمام قاضي تحقيق قرر توجيه الاتهامات المذكورة إليه، وإيداعه الحبس الاحتياطي. وأوضحت النيابة أن التحقيق قد أُجري أيضاً "بالتعاون مع عدّة سلطات قضائية أوروبية، وآليات تحقيق تابعة للأمم المتحدة، وكذلك منظمات غير حكومية سورية ودولية".
موالٍ لنظام الأسد يمثل أمام القضاء الهولندي بتهم ارتكاب جرائم حرب

وأشارت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، إلى أن التحقيق الأولي في هذه القضية قد بدأ إثر تلقّي "بلاغ من السلطات المختصّة باللجوء"، في إشارة إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا). وكانت السلطات الفرنسية قد أوقفت، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سورياً آخر إثر بلاغ من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، للاشتباه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية بين عامي 2010 و2013، بصفته عنصراً سابقاً في أجهزة المخابرات السورية، مرتبطاً بمركز اعتقال عُرف بممارسة التعذيب.

