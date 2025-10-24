حبس باحث قبطي انتقد السيسي بتهمة الانضمام إلى "جماعة إرهابية"

- ظهور الباحث هاني صبحي أمام نيابة أمن الدولة بعد اختفائه قسريًا، واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، مما أدى إلى حبسه 15 يومًا. - صبحي، الباحث والروائي، معروف بأعماله الأدبية التي تتناول قضايا إنسانية واجتماعية، مثل مجموعته "روح الروح" وروايته "على قهوة في شبرا". - تتزايد الانتقادات الحقوقية ضد اعتقال الأدباء والمدونين في مصر، وسط دعوات أممية لوقف الإخفاء القسري وضمان حرية التعبير، رغم الإفراجات المحدودة لبعض الناشطين.

أعلن المحامي الحقوقي المصري خالد علي، ليل الخميس، ظهور الباحث القبطي هاني صبحي أمام نيابة أمن الدولة العليا في ضاحية التجمع الخامس، شرقي القاهرة، عقب يومين من تعرضه للإخفاء القسري في مكان غير معلوم إثر اقتحام منزله في حي المرج الشعبي من دون إذن قضائي، بعد ساعات من نشره تدوينة ساخرة عبر صفحته في "فيسبوك" انتقد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكر علي أن نيابة أمن الدولة حققت مع صبحي في القضية رقم 7143 لسنة 2025 (حصر أمن الدولة)، بعد توجيه تهمتين له: الأولى الانضمام إلى جماعة إرهابية (الإخوان المسلمين)، والثانية نشر أخبار وبيانات كاذبة، وقررت حبسه على ذمة التحقيق في القضية مدة 15 يومًا احتياطيًا.

وصبحي باحث وروائي شاب، صدرت له في أواخر عام 2024 المجموعة القصصية "روح الروح"، التي تناولت في عدد من نصوصها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وطرحت تساؤلات إنسانية عن الذاكرة والهوية والمقاومة. كما عُرفت له روايته الأولى "على قهوة في شبرا" الصادرة عام 2020، التي جسدت ملامح الحياة اليومية في الحي القاهري العريق بتنوعه الاجتماعي والثقافي.

ويأتي القبض على صبحي وحبسه في سياق تكرار وقائع اعتقال الأدباء والمدونين في مصر خلال الأعوام الأخيرة، وسط انتقادات حقوقية تطالب بوقف استدعاء الباحثين والمبدعين على خلفية أعمالهم أو آرائهم المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد طالبت السلطات في مصر بإنهاء ممارسات الإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، وضمان رقابة مستقلة على أماكن الاحتجاز، منتقدة استمرار استخدام تهم الإرهاب لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين في البلاد. وأكدت المفوضية أن الإفراجات المحدودة التي شهدتها مصر مؤخرًا عن بعض الناشطين "لا تغيّر من واقع الاحتجاز التعسفي الواسع للآلاف من المعارضين، والقيود المفروضة على المجتمع المدني وحرية التعبير في البلاد".