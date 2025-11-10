حاملة الطائرات فوجيان... رهان الصين لتعزيز قدرات الردع في المحيطين

- أطلقت الصين حاملة الطائرات "فوجيان" لتعزيز أسطولها البحري ومنافسة الولايات المتحدة في آسيا والمحيط الهادئ، حيث تتمركز في سانيا وتدعم العمليات في بحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ. - تتميز "فوجيان" بمنجنيقات كهرومغناطيسية متقدمة، مما يتيح لها تنفيذ طلعات جوية متعددة يومياً، وتعتبر متفوقة تقنياً على نظيراتها الأميركية، رغم أنها تعمل بالطاقة التقليدية. - رغم التقدم التقني، تظل هناك تساؤلات حول قدرتها على تقليص الفجوة مع البحرية الأميركية، لكنها تعزز الردع الصيني وتوجه رسائل استراتيجية للولايات المتحدة وحلفائها.

في حدث أشرف عليه الرئيس شي جين بينغ، وضعت الصين حاملة الطائرات فوجيان المحلية الصنع، والتي تعتبر الأكبر والأكثر تطوراً، في الخدمة الفعلية يوم الأربعاء الماضي، في خطوة تترجم رغبة بكين بتحديث أسطولها البحري لتحدي الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وخارجها. وستتمركز حاملة الطائرات فوجيان في منشآت بحرية في مدينة سانيا الجنوبية، إذ يشرف الجيش الصيني من هناك على العمليات في بحر الصين الجنوبي وسلسلتي الجزر الأولى (تمتد إلى شمال الفيليبين)، والثانية (تصل حتى أستراليا)ٍ وحتى المحيط الهادئ، وستكون السفينة زائرة متكررة لأعالي البحار، وفق وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وبينما أشاد مراقبون بثالث حاملة طائرات صينية بعد "لياونينغ" و"شاندونغ"، باعتبارها متفوقة على نظيراتها الأميركية، وقوة لإبراز القدرات البحرية الصينية في غرب المحيط الهادئ، أشار آخرون إلى أنه لا تزال هناك فجوة كبيرة بين القوة البحرية الصينية والأميركية من حيث عدد حاملات الطائرات (تملك أميركا 11 حاملة طائرات)، وأنظمة القتال، وكفاءة الأفراد والخبرة العملياتية.



يوان شو: "فوجيان" قادرة على حمل طائرات مقاتلة شبحية متعددة الأدوار



وقال المتحدث باسم القوات البحرية الصينية لينغ قوه وي، في إفادة صحافية أول من أمس السبت، إن قرار تمركز حاملة الطائرات فوجيان في سانيا أخذ في الاعتبار عوامل مثل احتياجات الاستعداد القتالي وظروف الميناء وقدرات الدعم وخصائص المهمة. وأعلن أن حاملة الطائرات فوجيان سوف تظهر بشكل متكرر في أعالي البحار، لكنها ستخضع أيضاً لمزيد من الاختبارات، لافتاً إلى أنه لن يمر وقت طويل قبل أن يتم تجهيز "فوجيان" بالكامل بطائراتها المتخصصة، مثل طائرات مقاتلة شبحية من طراز "J-35A"، ومقاتلات ثقيلة من طراز "J-15T"، وطائرات الحرب الإلكترونية، وأخرى للإنذار المبكر.

الإبحار لمسافة أبعد

من جهتها، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية إن حاملة الطائرات فوجيان سوف تبحر لمسافة أبعد من حاملتي الطائرات "لياونينغ" و"شاندونغ"، اللتين تعملان بشكل رئيسي في غرب المحيط الهادئ. ونقلت عن تشانغ جون شيه، العقيد المتقاعد في البحرية الصينية، قوله إن المنجنيقات (أداة تستعمل لإطلاق الطائرات من على متن حاملات الطائرات) ستُمكّن "فوجيان" من تنفيذ المزيد من الطلعات الجوية، موضحاً أن السفينة قادرة على إطلاق طائرة مقاتلة من طراز "J-15T" في 90 ثانية فقط، وعند الحاجة القصوى، يمكنها تنفيذ ما بين 270 و300 طلعة جوية يومياً، مقارنةً بمتوسط 63 طلعة جوية يومياً لحاملة الطائرات شاندونغ.

ولفت تشانغ إلى أنه على الرغم من كونها تعمل بالطاقة التقليدية، فإن منصات الإطلاق في حاملة الطائرات فوجيان ستسمح لطائراتها بالإقلاع، حاملة المزيد من الوقود والأسلحة، ما يسمح لها بتحديد وضرب أهداف أبعد بكثير من حاملتي الطائرات الأخريين. وقال إن نظام الإطلاق الكهرومغناطيسي في "فوجيان" يتقدم أيضاً بعقد من الزمن على نظيره الأميركي، مشيراً إلى أن "الفرق بين حاملة الطائرات فوجيان وحاملة طائرات أميركية مماثلة يشبه الفرق بين هاتف 5G وهاتف G2".

وتعد "فوجيان" أكبر حاملة طائرات محلية، لكنها الثانية في العالم بعد حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد"، مجهزة بمنجنيقات كهرومغناطيسية متقدمة بدلاً من منصات القفز التزلجي، ما يسمح للطائرات الأثقل بكثير بالإقلاع من سطحها. وقد أجرت السفينة الحربية الصينية ثماني تجارب بحرية منذ مايو/أيار 2024، لاختبار الدفع والأنظمة الإلكترونية وعمليات الإقلاع والهبوط للطائرات.

قدرات حاملة الطائرات فوجيان ومهامها

وأوضح الباحث بالشؤون العسكرية في معهد نان جينغ للبحوث والدراسات الاستراتيجية يوان شو، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن حاملة الطائرات فوجيان تستخدم أربع توربينات بخارية لتوفير الطاقة، فضلاً عن أنها مجهزة بنظام طاقة متكامل، وتعمل وفق ثلاث مجموعات من المنجنيقات الكهرومغناطيسية، كما أنها قادرة على حمل طائرات مقاتلة شبحية متعددة الأدوار.

وأشار إلى أنه مع وجود سفن إمداد أفضل وأكبر، مقارنة بـ"لياونينغ" و"شاندونغ"، فإنها قادرة على العمل خارج سلسلة الجزر الثانية، لتصل إلى هاواي، في إشارة إلى سلسلة من القواعد العسكرية الأميركية في المحيط الهادئ. ولفت إلى أنه من المتوقع أن يتم نشر حاملة الطائرات فوجيان في شرق المحيطين الهندي والهادئ، لحماية المصالح الصينية في المنطقة التي تتنازع النفوذ فيها مع الولايات المتحدة، معتبراً أن دخول "فوجيان" إلى المياه القريبة من غوام، سيعزز قدرات الردع الصينية، ويوجه رسائل مباشرة إلى واشنطن وحلفائها في المنطقة.



لي يانغ: الغموض لا يزال يكتنف قدرة فوجيان على الإبحار بعيداً



في المقابل، قال لي يانغ، الأستاذ في معهد تسيونغ كوان للدراسات والأبحاث ومقره هونغ كونغ، في حديث مع "العربي الجديد"، إنه من المبكر الحكم على مدى نجاح حاملة الطائرات فوجيان في تقليص الفجوة الكبيرة مع الولايات المتحدة، لكونها لا تزال تخضع لاختبارات فنية، بالرغم من الإعلان الرسمي عن إطلاق السفينة. وأضاف أن الغموض لا يزال يكتنف مداها وقدرتها على الإبحار بعيداً لأنها لم تبحر حتى الآن خارج المياه الإقليمية الصينية، ولم تتجاوز في اختباراتها السابقة حدود بحري الصين الشرقي والجنوبي. ولفت إلى أن مهام حاملة الطائرات فوجيان المستقبلية قد تتركز حول تايوان لتعزيز حالة الردع، لكن دون أن يعني ذلك تحدي الهيمنة الأميركية في أعالي البحار.

يشار إلى أن الصين تمتلك أكبر قوة في العالم من حيث القطع البحرية، إذ تضم أكثر من 370 سفينة وغواصة، وفقاً لتقديرات البنتاغون، على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال تدير أكبر عدد من حاملات الطائرات مقارنة بأي دولة أخرى (11 حاملة طائرات) إضافة إلى السفن الحربية والغواصات، ما يدعم قدرتها على الانتشار في مناطق بعيدة عن أميركا.