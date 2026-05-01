غادرت حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد آر فورد" المنطقة بعد مشاركتها في عمليات ضد إيران، على ما أعلن مسؤول أميركي، اليوم الجمعة، لتبقى بذلك سفينتان حربيتان أميركيتان ضخمتان في المنطقة. وأوضح المسؤول بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، أنّ "فورد" تتمركز حالياً في منطقة المسؤولية التابعة للقيادة الأوروبية الأميركية، مشيراً إلى أن عدد سفن البحرية الأميركية المتبقية في المنطقة يبلغ 20 سفينة، بينها حاملتا الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" و"يو إس إس جورج إتش دبليو بوش".

وتتمركز "فورد" في البحر منذ أكثر من عشرة أشهر، وسبق أن شاركت بحسب الوكالة في عمليات أميركية في منطقة البحر الكاريبي، إذ نفذت القوات الأميركية ضربات على قوارب يُشتبه في تهريبها المخدرات، واعترضت ناقلات نفط خاضعة لعقوبات، وساهمت بشكل رئيسي في عملية اختطاف الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو.

من جانبها، قالت وكالة أسوشييتد برس نقلاً عن مسؤوليْن أميركيين، إن الحاملة ستغادر منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، متجهة إلى مينائها في ولاية فرجينيا، على أن تصل في منتصف مايو/ أيار، مشيرة إلى أن "فورد" كسرت هذا الشهر الرقم القياسي الأميركي لأطول انتشار بحري بعد حرب فيتنام، إذ استمر انتشارها نحو 10 أشهر بعد مغادرتها قاعدة نورفولك البحرية في يونيو/ حزيران.

وفي 12 مارس/ آذار، اندلع حريق في غرفة غسيل الملابس على متن حاملة الطائرات، ما أسفر عن إصابة بحّارَين وألحق أضراراً جسيمة بنحو مئة سرير، بحسب الجيش الأميركي. وواجهت الناقلة أيضاً مشاكل كبيرة في نظام الصرف الصحي أثناء تمركزها في البحر، وتحدثت وسائل الإعلام الأميركية عن أعطال في مراحيضها. وتُعد "يو إس إس جيرالد آر فورد" أولى حاملات الطائرات الأميركية من الجيل الجديد، وتزن 100 ألف طن، وتعمل بالدفع النووي. وتحمل السفينة الحربية اسم الرئيس الأميركي الـ38 جيرالد فورد، وقد بدأت عملية إنشائها في عام 2005، قبل أن تُسلّم رسمياً للبحرية الأميركية في 31 مايو 2017. وقد تولت شركة "نورثروب غرومان" بناءها بتكلفة قدرت بين 5 و7 مليارات دولار، ودشّنتها سوزان فورد بيلز ابنة جيرالد فورد.