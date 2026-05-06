حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" تغادر المنطقة

- غادرت حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" البحر المتوسط، مما يقلّص القدرات العسكرية الأميركية في المنطقة وسط هدنة مع إيران، بعد أطول انتشار منذ الحرب الباردة. - عبرت "جيرالد فورد" مضيق جبل طارق باتجاه الغرب، ومن المقرر أن تعود إلى ميناء نورفولك في فرجينيا، بينما تبقى حاملتا الطائرات "أبراهام لينكولن" و"جورج بوش" في المنطقة. - ساهمت "جيرالد فورد" في عمليات مكافحة المخدرات في الكاريبي وشاركت في محاولة اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قبل أن تواجه مشاكل صيانة.

غادرت حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" البحر المتوسط الأربعاء، بحسب موقع تتبّع الملاحة البحرية "مارين ترافيك"، في خطوة تقلّص القدرات العسكرية الأميركية في المنطقة في ظل هدنة مع إيران.

وأظهرت صور نشرها مصورون هواة على مواقع التواصل الاجتماعي حاملة الطائرات الأميركية، وهي الأكبر في العالم، تعبر مضيق جبل طارق باتجاه الغرب، وعلى متنها عشرات الطائرات المقاتلة المنتشرة على سطحها. وتمضي "يو إس إس جيرالد فورد" شهرها العاشر في البحر، في أطول انتشار لحاملة طائرات أميركية منذ نهاية الحرب الباردة، وفق المعهد البحري الأميركي.

ومن المقرر أن تعود أحدث حاملات الطائرات الأميركية هذه إلى نورفولك، ميناء تمركزها في ولاية فرجينيا على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بحسب معلومات نشرتها صحيفتا "وول ستريت جورنال" و"واشنطن بوست". وقال مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس الجمعة إن نحو عشرين سفينة حربية أميركية، بينها حاملتا الطائرات "أبراهام لينكولن" و"جورج بوش"، لا تزال منتشرة في المنطقة.

وقبل إرسالها إلى المنطقة ومشاركتها في الحرب على إيران، ساهمت "جيرالد فورد" في العمليات الأميركية في منطقة الكاريبي، حيث شنت واشنطن حملة مكثفة من الضربات الجوية على قوارب قالت إنها ضالعة في تهريب المخدرات، وصادرت ناقلات نفط خاضعة لعقوبات، كذلك شاركت في عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من قبل قوة أميركية في كاراكاس مطلع يناير/ كانون الثاني.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أمر بتحويل مسار هذه الحاملة الضخمة إلى المنطقة في منتصف فبراير/ شباط. وفي أواخر مارس/ آذار، توقفت لفترة في كرواتيا لإجراء أعمال صيانة، بعد اندلاع حريق في غرفة الغسل الرئيسية أدى إلى إصابة بحارَين. كذلك واجهت الحاملة مشاكل جدية في مرافقها الصحية، إذ أفادت وسائل إعلام أميركية بانسداد أنابيب الصرف وتشكل طوابير طويلة أمام دورات المياه.

