- صنّف حاكم تكساس، جريج أبوت، جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) كمنظمات إرهابية وأجرامية، مانعًا حيازتهما للأراضي في الولاية، رغم عدم إدراجهما في قوائم وزارة الخارجية. - تعهدت منظمة كير بتحدي القرار قضائيًا، متهمةً الحاكم بتعزيز التعصب ضد المسلمين، مشيرةً إلى تصاعد الإسلاموفوبيا وجرائم الكراهية. - يسعى الجمهوريون لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، مع تقديم مشاريع قوانين في الكونغرس، رغم عدم تمريرها سابقًا، معتبرينها تهديدًا للأمن القومي الأميركي.

صنّف حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، اليوم الثلاثاء، جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، منظمتَين أجنبيتَين إرهابيتَين ومنظمات إجرامية عابرة للحدود، وقرر منعهما ومن يرتبط بهما من شراء أو حيازة أراضٍ داخل الولاية. ويأتي القرار الأول من نوعه داخل ولايات أميركية، على الرغم من أن المنظمتَين غير مدرجتين على قوائم وزارة الخارجية للمنظمات والجماعات الإرهابية.

من جانبه، أصدر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، وهي منظمة إسلامية معنية بالحقوق المدنية وتنشط للدفاع عن المسلمين في جميع أنحاء البلاد، بياناً تعهد فيه بتحدي القرار قضائياً إذا أصبح سياسة فعلية داخل الولاية. واتهمت المنظمة بأن أولوية حاكم الولاية هي "تعزيز التعصب ضد المسلمين"، وأنه "يستند إلى نظريات مؤامرة غير حقيقة".

وأصبحت منظمة كير محط الأنظار منذ سنوات خاصة مع عملها في جميع أنحاء الولايات، وموقفها على مدى العامين الماضيَين برصد حالات الإسلاموفوبيا وجرائم الكراهية والهجمات التي تصاعدت على مسلمين ومؤسسات إسلامية في ظل الإبادة الجماعية في غزة.

ويسيطر الجمهوريون على المجالس التشريعية والتنفيذية في ولاية تكساس. وفي وقت سابق، أقر مشرعون في الولاية قانون جديداً منح حاكم الولاية سلطة أكبر لحظر ملكية العقارات لمن ترد أسماؤهم في تقارير تقييم التهديدات السنوية التي يعدها مدير الأمن القومي بالولاية، إذ استند أبوت إلى هذا التشريع.

ويسعى الجمهوريون في الولايات المتحدة إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، ويحاولون الربط بينها وبين حركة حماس أحياناً، وبينها وبين حركات ومنظمات قانونية داخل الولايات المتحدة. وفي وقت سابق من أغسطس/آب، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يدعم مشروع قانون في الكونغرس يصنف "الإخوان المسلمين" جماعة أو منظمة إرهابية.

وفي يوليو/تموز الماضي قدّم النائبان في الكونغرس، الجمهوري ماريو دياز، والديمقراطي جاريد موسكوفيتز، مشروع قانون رقم 4397 لتصنيف جماعة الإخوان إرهابية، بينما قدّم السيناتور الجمهوري تيد كروز مشروع قانون آخر مماثلاً في مجلس الشيوخ، مع دعوات مماثلة لعدد من اليمينيين المتطرفين مثل لورا لومر، المقربة من ترامب.

وفيما يسعى كروز إلى تصنيف الجماعة إرهابية منذ عام 2015، وقدّم بالفعل عدداً من القوانين غير أنها لم تمرَّر، يعتبر المشرعون الجدد الذين قدّموا قوانين مماثلة، أن الجماعة "منظمة إسلامية عابرة للحدود تقدم الدعم لفروع محلية في دول وأقاليم وجماعات مصنفة وغير مصنفة تمارس الإرهاب، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي الأميركي"، ويربط هؤلاء مباشرةً بين "الإخوان" وبين "حماس" المصنفة رسمياً "منظمة إرهابية".