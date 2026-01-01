حاكم خيرسون: أوكرانيا قتلت 24 شخصاً في هجوم على فندق ومطعم

- في هجوم على مقاطعة خيرسون، قتلت القوات الأوكرانية 24 شخصاً وأصابت 50 آخرين باستخدام طائرات مسيّرة استهدفت فندقاً ومقهىً، مما أدى إلى حريق كبير أثناء احتفال برأس السنة. - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 168 طائرة مسيّرة أوكرانية في عدة مقاطعات، وسط تراجع طفيف في الهجمات الليلية الروسية على أوكرانيا في ديسمبر. - نفت أوكرانيا والاتحاد الأوروبي مزاعم موسكو حول استهداف مقر إقامة بوتين بطائرات مسيّرة، ووصفتها بأنها حملة تضليل تهدف إلى تعطيل مفاوضات السلام.

قتل 24 شخصاً وأصيب 50 آخرون، إثر هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرات مسيّرة على فندق ومقهى في مقاطعة خيرسون. وقال الحاكم الذي عينته روسيا لمنطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، صباح اليوم الخميس، عبر قناته على تطبيق تليغرام: "وفقاً للبيانات الأولية، أصيب أكثر من 50 شخصاً، ولقي 24 شخصاً حتفهم. العديد احترقوا أحياءً".

وأضاف سالدو أن الهجوم الأوكراني وقع الليلة الماضية على موقع كان فيه المدنيون يحتفلون بحلول رأس السنة، باستخدام 3 طائرات مسيّرة استهدفت مقهىً وفندقاً على ساحل البحر الأسود في قرية خورلا، مشيراً إلى أن الهجوم كان متعمداً لاستهداف المدنيين، وأوضح أن إحدى الطائرات المسيّرة كانت محملة بمزيج قابل للاشتعال. وأضاف أن "هذه جريمة في طبيعتها تعادل حادثة دار النقابات في أوديسا. والسخرية الخاصة تكمن في أن الضربة نُفذت بعد مراقبة الطائرة الاستطلاعية، تقريباً قبل منتصف الليل".

وأوضح أن السيطرة على الحريق الناجم عن الهجوم تمت فجر اليوم فقط، فيما يواصل الأطباء العمل لإنقاذ حياة المصابين، كذلك تعمل فرق الطوارئ على انتشال الضحايا وتقديم الإسعافات للجرحى، بينما تواصل السلطات التحقيق في ملابسات الهجوم.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 168 طائرة مسيّرة أوكرانية، خلال الليلة الماضي، فوق أراضي عدد من المقاطعات الروسية. وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 168 طائرة مسيّرة أوكرانية". وأضاف البيان أن "الدفاعات الجوية اعترضت 61 طائرة مسيّرة فوق مقاطعة بريانسك، و25 فوق مقاطعة كراسنودار، و23 فوق مقاطعة تولا، و16 فوق جمهورية القرم، و12 فوق مقاطعة موسكو، 9 منها كانت تحلّق باتجاه موسكو، و7 فوق مقاطعة كالوجا، و24 فوق مياه بحر آزوف".

تراجع الهجمات الليلية الروسية على أوكرانيا

إلى ذلك، سُجل تراجع طفيف في عدد الهجمات الليلية الروسية بالصواريخ والمسيّرات على أوكرانيا في ديسمبر/ كانون الأول، بالرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بمنشآت الطاقة وتسببت بانقطاع التيار عن مئات آلاف السكان، بحسب تحليل للبيانات الأوكرانية أجرته وكالة فرانس برس. وأطلقت روسيا بالإجمال 5310 مسيّرات وصواريخ في هجمات ليلية على أوكرانيا في الشهر الأخير من عام 2025، بتراجع 6% عن نوفمبر/ تشرين الثاني، وفق التحليل الذي يستند إلى بيانات سلاح الجو الأوكراني.

إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا "بدأت السنة الجديدة" بمواصلة الحرب الجارية بينهما منذ نحو أربع سنوات، وذلك بعد إطلاق أكثر من 200 مسيّرة باتجاه أوكرانيا استهدفت أساساً البنية التحتية للطاقة. وقال زيلينسكي عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "روسيا بدأت السنة بالحرب، باستهداف أوكرانيا بأكثر من مئتي مسيّرة هجومية خلال الليل"، مشيراً إلى أن "الأهداف كانت بنيتنا التحتية للطاقة".

هل استهدفت أوكرانيا مقر إقامة بوتين؟

في غضون ذلك، رفض مسؤولون في أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ما قالته موسكو حول استهداف كييف مقر إقامة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهجوم بطائرات مسيّرة هذا الأسبوع، في واقعة أثارة مخاوف من تعطيل مفاوضات السلام التي تقودها الولايات المتحدة. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الاثنين إن أوكرانيا حاولت مهاجمة مقر إقامة بوتين في منطقة نوفغورود الشمالية بعشرات الطائرات المسيّرة، مضيفاً أن موسكو ستراجع موقفها في المفاوضات نتيجة لذلك.

فيما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء أن مسؤولي الأمن القومي في الولايات المتحدة خلصوا إلى أن أوكرانيا لم تستهدف بوتين أو أحد مقرات إقامته. وذكرت الصحيفة أن الاستنتاج مدعوم بتقييم وكالة المخابرات المركزية الأميركية الذي لم يرصد أي محاولة لاستهداف بوتين أو أحد مقرات إقامته. ونفت أوكرانيا بدورها تنفيذ مثل هذا الهجوم، ووصفت هذا الادعاء بأنه حملة تضليل روسية تهدف إلى إحداث خلاف بين كييف وواشنطن بعد اجتماع بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصفه الجانبان بأنه ودي ومثمر. من ناحيتها، وصفت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اتهامات روسيا بأنها "تشتيت متعمد".

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)