- انطلقت حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجن عوفر باتجاه قصر رام الله الثقافي لاستقبالهم، وسط اعتداءات من قوات الاحتلال على أهالي الأسرى وإصابة شاب بجروح. - استدعت مخابرات الاحتلال عائلات الأسرى المقدسيين وأبلغتهم بحظر الاحتفالات خارج المنازل، مع مرافقة مركبات المخابرات للأسرى إلى منازلهم. - بدأت عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث تم تسليم 7 محتجزين إسرائيليين، ونشرت كتائب القسام قائمة بأسماء المحتجزين الفلسطينيين المفرج عنهم.

انطلقت حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجن عوفر المقام غرب رام الله وسط الضفة الغربية صباح اليوم الاثنين، باتجاه بلدة بيتونيا غرب رام الله، حيث من المتوقع وصولهم إلى قصر رام الله الثقافي من أجل مراسيم استقبالهم. جاء ذلك فيما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على تجمع لأهالي الأسرى في محيط السجن، وأطلقت الرصاص الحي، ما أدى لإصابة أحد الشبان بجروح بالفخذ. وقبل ذلك استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، عائلات عدد من المقدسيين بينهم. وأفادت مصادر محلية بأنّ مخابرات الاحتلال استدعت عائلات الأسرى المقدسيين إلى مركز شرطة "غرف 4" في الجهة الغربية من القدس، وأبلغتهم بقرارات تحظر إقامة أي مظاهر احتفال خارج المنازل، بما في ذلك رفع الأعلام أو الرايات. كما أوضحت أن مركبات المخابرات ستتولى مرافقة الأسرى وإيصالهم مباشرة إلى منازلهم بعد الإفراج عنهم.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه دخلت إلى سجن عوفر من أجل نقل أحد الأسرى المرضى المنوي الإفراج عنّه بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي.

وبدأت صباح اليوم الاثنين، عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وتم تسليم 7 محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر، ومن ثم إلى جيش الاحتلال، وهم بحالة جيدة. وذكرت وسائل إعلام عبرية، أنّ المحتجزين السبعة هم ماتان إنغرست، وغالي وزيف بيرمان، وألون أوهيل، وإيتان مور، وجاي جلبوع-دلال، وعمري ميران، وهم في طريق عودتهم إلى منازلهم.

ونشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، صباحاً، قائمة أسماء المحتجزين الـ20 الأحياء الذين سيجري الإفراج عنهم على دفعتين اليوم، في وقت نشر فيه مكتب إعلام الأسرى قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم في إطار صفقة غزة، وعددهم 1968 أسيراً، بينهم 1718 أسيراً من غزة، و250 من المحكوم عليهم بالمؤبد وأصحاب الأحكام العالية. وأشار المكتب إلى أنه سيجري إبعاد 143 أسيراً فلسطينياً من قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد الذين سيُفرج عنهم إلى خارج الضفة الغربية، بما فيها القدس.