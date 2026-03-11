حازم قاسم: إسرائيل تستغل حرب إيران لفرض واقع جديد في غزة

- تستغل إسرائيل انشغال المنطقة بالحرب على إيران لتكثيف عمليات القصف والاغتيالات في غزة، مع تشديد القيود على المساعدات وإغلاق المعابر، بهدف تغيير المعادلات الميدانية وفرض واقع أمني جديد. - حركة حماس تتواصل مع الوسطاء لإبراز الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، لكن الجهود تصطدم برغبة إسرائيل في تدمير الاتفاق، مما يعقد الوضع الإنساني والسياسي في القطاع. - تشكيل لجنة الإدارة الوطنية لقطاع غزة يواجه عقبات بسبب منع الاحتلال دخولها، وعدم اتخاذ الدول المشاركة في مؤتمر دعم السلام خطوات عملية لدعم عملها في الإغاثة وإعادة الإعمار.

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الأربعاء، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يستغل انشغال المنطقة بالحرب على إيران من أجل فرض وقائع جديدة على الأرض في قطاع غزة، عبر توسيع عمليات القصف والقتل والاغتيالات بشكل يومي.

واستشهد، اليوم الأربعاء، فلسطيني في قصف إسرائيلي طاوله غرب مدينة غزة خلال عمله على "بسطته"، إلى جانب عمليات قصف واغتيال طاولت فلسطينيين في مناطق وسط القطاع وغرب غزة خلال الأسبوعين الجاري والماضي.

وأضاف قاسم في حديث لـ"العربي الجديد" أن القصف الإسرائيلي مستمر على امتداد قطاع غزة، بالتوازي مع تشديد القيود على دخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، وفي مقدمتها معبر رفح، معتبراً أن هذه السياسات تندرج ضمن محاولة إسرائيلية لتغيير المعادلات الميدانية من خلال تكثيف عمليات القتل والاغتيال و"هندسة التجويع" بحق سكان القطاع.

وأوضح أن الاحتلال يسعى إلى تثبيت واقع أمني جديد في غزة عنوانه استمرار القصف والقتل والاغتيالات وتقييد المساعدات، متجاهلاً أي مسار سياسي أو دعوات دولية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن المرحلة الحالية تشهد تصعيداً متواصلاً في هذه الانتهاكات.

وأشار قاسم إلى أن حركة حماس على تواصل مستمر مع الوسطاء، وتضعهم في صورة الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن الوسطاء يتحركون في كل مرة يتم فيها تعطيل الاتفاق، إلا أن هذه الجهود تصطدم بالموقف الإسرائيلي الراغب في تدمير الاتفاق.

وفي ما يتعلق بلجنة الإدارة الوطنية لقطاع غزة، أكد قاسم أن حركة حماس رحبت بتشكيلها والإعلان عنها، مؤكداً وجود جهوزية كاملة لدى الجهات الإدارية والحكومية في القطاع لتسهيل دخول اللجنة وتسليمها مهام إدارة العمل الحكومي.

وبيّن أن عدم دخول اللجنة إلى القطاع يعود أساساً إلى منع الاحتلال لذلك، في ظل رفضه تطبيق أي من بنود الاتفاق، مشيراً أيضاً إلى أن الدول التي شاركت في مؤتمر دعم السلام لم تتخذ خطوات عملية للضغط من أجل إدخال اللجنة أو توفير الموارد المالية واللوجستية اللازمة لبدء عملها في مجالي الإغاثة وإعادة الإعمار.

وبيّن أن الاتصالات مع مختلف الأطراف لا تزال مستمرة، غير أن الانشغال الإقليمي بالملف الإيراني يطغى على المشهد، في وقت يواصل فيه الاحتلال القصف والقتل اليومي في قطاع غزة، مشدداً على أن الاحتلال بالأساس لم يكن يستجيب للاتصالات حتى قبل الحرب مع إيران.