"جيل زد" تعود إلى الاحتجاج في المغرب: وعود الحكومة غير كافية

- تستمر حركة "جيل زد" في المغرب بتنظيم احتجاجات سلمية للمطالبة بإصلاحات شاملة، مع التركيز على إطلاق سراح المعتقلين وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. - استجاب المجلس الوزاري المغربي جزئيًا لمطالب الحركة بتخصيص اعتمادات مالية وتعزيز مشاركة النساء والشباب، لكن الحركة ترى أن هذه الخطوات غير كافية لتحقيق تغيير حقيقي. - تواجه الحركة تحديات داخلية مثل الانسحابات، خاصة من التيار الأمازيغي، لكنها تتميز بالمرونة والقدرة على التكيف، مما يضعها أمام خيار تعزيز تنظيمها أو مواجهة خطر التفكك.

تعود حركة "جيل زد" في المغرب إلى الاحتجاج يومي السبت والأحد القادمين في العديد من المدن، وذلك بعد أسبوع من استئناف احتجاجاتها المطالبة بإصلاحات اجتماعية واقتصادية وسياسية، مؤكدة أن "حراكها سيبقى سلمياً، حضارياً ومستقلاً عن أي جهة سياسية". وأعلنت حركة "جيل زد"، ليل الأربعاء الخميس، استمرار احتجاجاتها، التي تدخل يوم السبت المقبل أسبوعها الرابع، معتبرة أن "كل ما سبق لن يكون له أي معنى إذا لم يتم إطلاق سراح كافة المعتقلين وإنهاء معاناة عائلاتهم".

وكان إعلان المجلس الوزاري الذي ترأسه العاهل المغربي، الأحد الماضي، تخصيص اعتمادات مالية تلبي المطالب الاجتماعية واتخاذ إجراءات مستعجلة واعتماد مشروعين لقانونين يتضمنان إجراءات لتعزيز مشاركة النساء والشباب في الحياة السياسية، قد نقل مطالب حركة "جيل زد" الشبابية إلى مرحلة جديدة، وفتح الباب أمام أسئلة بشأن مدى استجابة مخرجات المجلس لتلك المطالب.

وفي أول تفاعل رسمي لشباب "جيل زد" مع مخرجات المجلس الوزاري التي تحمل دلالات سياسة، قالت الحركة: "استمراراً في حراكنا السلمي من أجل المطالب الشعبية التي تبناها عموم المغاربة، والذي أثمر بعض المكاسب، من قبيل التسريع بعملية بناء وافتتاح بعض المركبات الصحية والتعليمية، واعتماد بعض إجراءات تخليق العمل السياسي، فإننا نعتبر هذه المكاسب غير كافية رغم أهميتها، ما دام ليس هناك إقرار صريح وآليات واضحة لمحاربة الفساد وتضارب المصالح وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن إحداث تغيير حقيقي في وطننا"، معتبرة أن "كل ما سبق لن يكون له أي معنى إذا لم يتم إطلاق سراح كافة المعتقلين وإنهاء معاناة عائلاتهم".

وكانت الحركة قد نظمت، السبت الماضي، وقفات احتجاجية في عدد من المدن المغربية، أبرزها الرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس وتطوان، في أول تحرك لها بعد توقف دام أسبوعاً. وجاءت وقفات السبت الماضي في سياق متابعة الاحتجاج بعد خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح البرلمان في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهو ما أعطى لتلك الاحتجاجات طابعاً رمزياً.

من احتجاجات جيل زد في المغرب (العربي الجديد)

ورغم عودة شبان "جيل زد" للتظاهر إلا أنه لوحظ أن الزخم الشعبي كان أقل من الوقفات السابقة في مدن الرباط ومراكش بشكل خاص. في حين كان لافتاً إعلان عدد من شباب الحركة الأمازيغية المنتمي إلى "جيل زد" تعليق كافة أنشطتهم إلى "حين عودة الحركة لمسارها النضالي الحقيقي وتحقيق الأهداف الجامعة التي خرج الشباب للدفاع عنها، والمتمثلة في إصلاح أوضاع الصحة والتعليم ومحاربة الفساد".

ووفق الباحث في العلوم السياسية عز الدين العزماني، فإن حركة "جيل زد" تتطور بوصفها "دينامية احتجاجية سائلة، أي غير متجذرة في أشكال تنظيمية تقليدية بل تتفاعل مع السياقات المتغيرة وتتخذ أشكالاً تعبيرية مرنة ومتحولة"، موضحاً أنه "رغم الخطاب العام الذي يروج لتراجع زخمها، تظهر الحركة معطيات ميدانية تؤشر على طبيعتها البنيوية والتكوينية بوصفها شكلاً احتجاجياً سائلاً يتفاعل مع البيئة الاجتماعية والسياسية بأساليب مرنة غير تقليدية وغير متجانسة". ولفت العزماني في حديث مع "العربي الجديد" إلى أنه من هذا المنطلق، "لا يمكن فهم هذه الحركة وفق مقاييس الحركات الاجتماعية الكلاسيكية ذات البناء الصلب، بل كسيروة احتجاجية ناشئة تتسم بالسيولة، يتغير شكلها وخطابها وأدواتها بحسب المواقف والسياقات، دون أن تفقد قدرتها على إنتاج المعنى والاحتجاج".

وقال الباحث المغربي إن "الحركات السائلة، بحكم غياب البنية الصلبة، تواجه تهديدات مستمرة بالاختراق أو التفكك الذاتي، وأنه في حالة جيل زد يمكن لمس هذه التحديات في الانسحابات الأخيرة من صفوف الحركة، خصوصاً من التيار الأمازيغي وشباب جهة الشرق، والتي تُبرز تحديات تواجه الحركة على مستوى قدرتها على الحفاظ على وحدة سردية أو تمثيلية جامعة"، وأوضح أن ما يميز الحركة هو "قدرتها الجزئية على امتصاص هذه الهزات عبر آليتين: أولاها الردود الفورية والمضادة، التي تفند صحة بعض البيانات وتشكك في تمثيليتها، وتكشف عن وجود وعي تنظيمي ناشئ بالخطر الداخلي، حتى وإن لم يكن مدعوما بهيكل صلب. وثانيتها: مرونة الخطاب وتعدد الهويات".

ورأى العزماني أن ما تمر به الحركة من تحول داخلي ومن تحديات الاختراق والتفكيك، "تشكل لحظة اختبار لقدرة الاحتجاج السائب على التحول إلى تماسك وظيفي دون أن تفقد ديناميتها"، موضحاً أن ذلك يضع الحركة أمام مفترق طرق "بين أن تعيد تعريف ذاتها عبر أدوات تنظيمية جديدة تتماشى مع طبيعتها السائلة (قيادة وظيفية لا هرمية، آليات اتخاذ قرار تشاركية، وخطاب قادر على تأطير التعدد لا إنكاره) أو أن تغرق في الانقسامات الرمزية والتنظيمية، فتتحول إلى مجرد موجة احتجاجية مؤقتة، تنهار أمام أول اختبار".