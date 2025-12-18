"جيل زد" تعود إلى الاحتجاج في المغرب

- أعلنت حركة "جيل زد" في المغرب عن تنظيم احتجاجات يومي 20 و21 ديسمبر تحت شعار "من أجل الحق في الحياة، الكرامة والمحاسبة"، محملة الحكومة مسؤولية التهميش والكوارث في المدن المغربية. - تؤكد الحركة أن الإهمال وطمس الحقيقة وراء المآسي، داعية إلى الفعل الجماعي السلمي لتحقيق العدالة، وحثت الشباب والمواطنين على المشاركة لاستعادة الحقوق. - تسعى "جيل زد" لإطلاق فصل ثانٍ من حراكها السلمي، معتبرة الوقفة الحالية لحظة تأمل واستعداد للعودة بشكل أقوى وسط أزمة إدماج الشباب في السياسات العمومية.

أعلنت حركة "جيل زد"، المطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم ومحاربة الفساد في المغرب، اليوم الخميس، عودتها إلى الاحتجاج في الشارع، تحت شعار "من أجل الحق في الحياة، الكرامة والمحاسبة"، وذلك على خلفية "ما تعيشه العديد من المدن المغربية من تهميش وفواجع، وعلى رأسها فاس التي شهدت انهيار عمارتين، وآسفي التي عرفت سيولاً فيضانية".

وكانت مدينة آسفي، غربي المغرب، قد عاشت خلال الأيام الماضية حالة من الغضب على وقع مصرع 37 شخصاً جراء السيول الفيضانية القوية والمفاجئة التي شهدها الإقليم. فيما لا تزال فاجعة انهيار مبنيين سكنيين بمدينة فاس، الأسبوع الماضي، ومصرع 22 شخصاً تحت أنقاضهما، تلقي بظلالها السوداء.

وقالت حركة "جيل زد" إن "ما نعيشه اليوم ليس قدراً، بل نتيجة مباشرة لسياسات الإهمال، وطمس الحقيقة، وترهيب الأصوات الحرة"، معتبرة أن "الصمت لم يحمِ أحداً، والخوف لم يمنع المآسي، بل فتح الباب لتكرارها، ووحده الفعل الجماعي، السلمي والمسؤول، قادر على تحقيق العدالة للضحايا".

وحمّلت الحركة الحكومة "كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية عما وقع ويقع؛ مسؤولية الإهمال، ومسؤولية الفشل، ومسؤولية ترك المواطنين يواجهون الموت والتهميش بلا حماية ولا محاسبة. فما حدث ليس حادثاً عرضياً، بل نتيجة مباشرة لسياسات الاستهتار بالأرواح وطمس الحقيقة".

إلى ذلك، دعت الحركة كل الشباب المغربي، وعموم المواطنين والمواطنات، و"كل القوى الحية"، إلى القيام بكل أشكال الاحتجاج والضغط يومي 20 و21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، معتبرة أن "الصمت لم يعد ممكناً، والخوف لم يعد مبرراً، فالحق يُنتزع ولا يُمنح".

وكانت حركة "جيل زد" قد دخلت مرحلة جديدة في تاريخها، بعد قرارها نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إنهاء ما سمته الفصل الأول من حراكها السلمي، وإعلان استعدادها لإطلاق فصل ثانٍ تريده أكثر فعالية وتنظيماً حتى يكون "في مستوى تطلعات الشعب المغربي وتضحيات المناضلين".

وقالت الحركة، في بيان، إن "الفصل الأول من الحراك كان نجاحاً تأسيسياً، وأثبت وجود جيل شبابي واعٍ بقضايا وطنه، ونجح في إشعال نقاش وطني حول أولويات المغاربة"، مؤكدة أن المرحلة السابقة "كسرت جدار الصمت، وأعادت إحياء روح الوعي السياسي والنضالي لدى آلاف الشباب". واعتبرت أن "هذه الوقفة التنظيمية ليست تراجعاً عن المسار، إنما فترة لإعادة ترتيب الصفوف، والتفكير الجماعي، والنقد الذاتي البنّاء، استعداداً لإطلاق الفصل الثاني من الحراك"، الذي تريده الحركة أكثر فعالية وتنظيماً حتى يكون "في مستوى تطلعات الشعب المغربي وتضحيات المناضلين". وشددت حركة "جيل زد" على أن نضالها "لم ولن يتوقف"، مشيرة إلى أن "الوقفة الحالية هي لحظة تأمل واستعداد للعودة بشكل أقوى وأكثر تأثيراً".

وبعد أن شهد الحراك الشبابي في الشارع المغربي تذبذبات بين تأجج وتيرة الفعاليات وانخفاضها منذ انطلاق شرارته الأولى في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، بدا المؤشر الاحتجاجي منذ الأسبوع الثالث لانطلاق الحراك مستقراً على انخفاض، ما طرح أكثر من علامة استفهام حول مستقبله وقدرته على الاستمرار.

وكانت منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي في المغرب قد دعت إلى التظاهر في 28 و29 سبتمبر/أيلول الماضي، في مدن كبرى، بينها الدار البيضاء والرباط ومراكش ومكناس وأكادير، وقد تحولت إلى واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية حجماً منذ "حراك الريف" (2017) و"20 فبراير" (2011)، النسخة المغربية من الربيع العربي.

وتعليقاً على عودة "جيل زد" إلى الاحتجاج، قال رئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية في المغرب، رشيد لزرق، إن إعلان الحركة العودة إلى الاحتجاج يومي السبت والأحد المقبلين يعكس "استمرار حالة التوتر بين فئات شبابية واسعة والمؤسسات الرسمية، ويؤشر إلى تعثر قنوات الوساطة السياسية والاجتماعية في استيعاب مطالب مرتبطة بالعدالة الاجتماعية، وفرص الشغل، والمشاركة الفعلية في القرار العمومي".

وقال لزرق، في حديث مع "العربي الجديد": "تاريخياً، تظهر الأدبيات أن عودة الاحتجاج بعد فترات هدوء غالباً ما تكون نتيجة تراكم الإحباط وضعف الثقة في آليات التمثيل التقليدية، خصوصاً لدى الأجيال الشابة التي تعتمد أشكالاً جديدة من التعبئة والتنظيم خارج الأطر الحزبية الكلاسيكية". وأوضح أن تقارير دولية تؤكد أن "جيل زد يتميز بحس عالٍ بالحقوق وبقدرة على توظيف الفضاء الرقمي لتحويل المطالب الاجتماعية إلى فعل احتجاجي ميداني، ما يجعل هذه العودة مؤشراً سياسياً واجتماعياً يتجاوز الحدث الظرفي إلى دلالة أعمق على أزمة إدماج الشباب في السياسات العمومية".