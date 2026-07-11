جيش الاحتلال ينهي خططاً لمهاجمة إيران ونتنياهو أمام ثلاثة خيارات

- الجيش الإسرائيلي أعد خططاً هجومية ضد إيران، مستهدفاً البنى التحتية النفطية ومحطات الطاقة لتقويض الاقتصاد الإيراني، وسط تحضيرات عسكرية لاحتمالية تجدد الحرب أو هجوم إيراني. - تواجه إسرائيل ثلاثة خيارات: الانضمام للحرب الأميركية، انتظار هجوم إيراني والرد عليه، أو البقاء خارج الحرب مع الضغط على واشنطن لفرض عقوبات إضافية، حيث يُعتبر الخيار الأخير الأكثر معقولية. - القيادة الإسرائيلية تفضل تشديد العقوبات على إيران بدلاً من الحرب الشاملة، مع تحذيرات من رد إسرائيلي قاسٍ على أي هجوم إيراني محتمل.

في الوقت الذي جددت فيه الولايات المتحدة وإيران تبادل الضربات العسكرية، أنهى جيش الاحتلال خطته المعدّة لاستئناف الحرب على إيران، وذلك بموازاة الضغط الذي تمارسه دول خليجية على الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لكبح إسرائيل، على ما أفاد تقرير لموقع "المونيتور" الأميركي، ونقلته كذلك صحيفة "معاريف"، اليوم السبت.

ونقل التقرير عن مصادر دبلوماسية وأمنية إسرائيلية قولها إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يواجه ثلاثة خيارات:

الانضمام مجدداً إلى الحرب الأميركية على إيران

أو انتظار مبادرة طهران إلى مهاجمة إسرائيل والرد عليها

أو البقاء خارج الحرب مع مواصلة الضغط على واشنطن لفرض مزيد من العقوبات على إيران ومعارضة مطالبها.

ورجّحت المصادر الخيار الأخير باعتباره الأكثر معقولية، رغم استمرار التحضيرات العسكرية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الخيارات الثلاثة التي يواجهها نتنياهو فيما يتعلق بالحرب على إيران؟ ما هي الأهداف الإسرائيلية المحددة التي تتضمنها خطط الهجوم على إيران؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي السياق ذاته، نقل "المونيتور" عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن "الجيش الإسرائيلي استكمل خططه الهجومية على إيران استعداداً لاحتمالية تجدد الحرب الشاملة، أو لحالة قد تشن فيها طهران هجوماً على تل أبيب". وأضاف المسؤول أن هذه الخطط ستمكن جيش الاحتلال من إنجاز ما لم يُنجز في الحربين السابقتين وذلك في حال وافق المستوى السياسي على المضي قدُماً بها. ولفت إلى أن حالة الاستعداد العسكري تأتي متسقة مع بقاء آلاف الجنود وقوات جوية أميركية في إسرائيل منذ إعلان وقف إطلاق النار الأخير.

أمّا في ما يخص قائمة الأهداف الإسرائيلية فتتضمن:

بنى تحتية نفطية بما يشمل جزيرة خارج

وكذلك محطات قوّة (طاقة)

وبنى تحتية للصناعات والمواصلات.

وذلك بهدف تقويض الاقتصاد الإيراني أكثر فأكثر وتسريع عملية انهيار النظام. وبحسب مصدر أمني، فإن أهداف هذه القائمة لم تهاجم في الحرب الأخيرة بقرار مشترك من إسرائيل والولايات المتحدة "ولكن (لو تجددت الحرب) لن يكون هناك مناص من مهاجمتها لأن إيران لا تفهم سوى لغة القوة"، على حدّ تعبيره.

وفي غضون ذلك، أقر المسؤول بأنه يوجد توافق واسع اليوم سواء في الإقليم أو العالم ضد تدخل إسرائيل والذي قد يجدد الحرب أيضاً في قطاع غزة، مضيفاً أن الأمر قد يتغيّر في لحظة واحدة بسبب "الجنون الإيراني" أو "الانفجار الترامبي"، على حد وصفه. وأوضح أن الوضع القائم يذكّر بجهود الولايات المتحدة وحلفائها لمنع إسرائيل من الانضمام إلى حرب الخليج في العام 1991، حتّى بعدما أطلق العراق، تحت قيادة الراحل صدام حسين، صواريخ سكود على إسرائيل سبَّبت خسائر مادية وجسدية للأخيرة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الخيارات الثلاثة التي يواجهها نتنياهو فيما يتعلق بالحرب على إيران؟ ما هي الأهداف الإسرائيلية المحددة التي تتضمنها خطط الهجوم على إيران؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وبين 17 يناير/ كانون الثاني و23 فبراير/ شباط من عام 1991، أطلق العراق 42 صاروخاً على إسرائيل، ما أدى إلى مقتل 70 إسرائيلياً. وفي حينه، حثّ الرئيس الأميركي جورج بوش الأب إسرائيل على عدم الرد، خشية أن يؤدي ذلك إلى إغضاب الدول العربية التي شاركت في التحالف ضد العراق بعد غزوه الكويت عام 1990. واستجابة لذلك، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك يتسحاق شامير، المعروف بمواقفه المتشددة، كبح الجيش الذي كان يؤيد الرد على العراق.

ونقل "المونيتور" عن دبلوماسي إسرائيلي أن "انضمام إسرائيل إلى الهجمات الأميركية على إيران سيفكك وحدة المصالح بين واشنطن وعواصم المنطقة، محوّلاً الصراع إلى مواجهة إسرائيلية-إيرانية. وسيلحق ضرراً بالغاً بقادة المنطقة الذين يتعاونون حالياً مع واشنطن"، مشيراً إلى أن إيران "تدرك ذلك بوضوح".

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