جيش الاحتلال يكدس نفايات مستوطنات النقب الغربي داخل غزة

يعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى نقل كميات كبيرة من نفايات مستوطنات غلاف غزة، وخصوصاً ردم المباني، إلى داخل القطاع، وفقاً لما كشفته صحيفة "هآرتس" اليوم الأحد، بناءً على مقاطع مصوّرة أظهرت أخيراً شاحنات تخرج من منطقة غلاف غزة وتدخل إلى قلب القطاع بينما تكون محملة بالنفايات والردم لتتخلص منها هناك. وتسير تلك الشاحنات مسافة 200-300 متر خلف الجدار الحدودي وتمر من معبر "كيسوفيم" ثم ترمي ما تحمله على جانبي الطرق، قبل أن تعود إلى مستوطنات الغلاف، حيث تعمل جرافات على تعبئتها بالنفايات لتعود مجدداً وترميها في داخل القطاع، سائرة في المسار ذاته.

طبقاً للصحيفة، يدور الحديث عن كميات كبيرة من ردم البنايات، فضلاً عن نفايات البناء والقمامة التي تركها جيش الاحتلال خلال الحرب، وذلك نتيجة إقامته لعشرات المواقع القيادية والمقرات التي استخدمتها قواته نقاطَ تمركز بالقرب من الحدود، حيث أُجريت فيها أعمال بنية تحتية، وتجريف مبانٍ، وبناء أسوار وطرقات وحواجز إسمنتية.

وفي السياق، نقلت الصحيفة عن ضباط قولهم إن القادة الميدانيين هم الذين قرروا نقل النفايات إلى داخل قطاع غزة. وأوضح أحدهم أنه صدرت تعليمات تسمح بدخول شاحنات تابعة لشركات خاصة إلى داخل القطاع، وتمكينها من إلقاء النفايات في أي مكان يحلو لها. وقال أحد الجنود الذي ما زال حالياً داخل القطاع ويقيم في إحدى المستوطنات القريبة من قطاع غزة للصحيفة: "سنعيش طوال حياتنا أمام جبال من القمامة مقابل بيوتنا، داخل القطاع. ما المنطق في أخذ آلاف الأطنان من النفايات وإلقائها على بُعد مئات الأمتار فقط من منازلنا؟".

وأضاف ضابط آخر مطّلع على القضية: "فضلاً عن كون ذلك عملاً قبيحاً، من الصعب التصديق أن هذا ما يشغل الجيش الإسرائيلي. إنهم يلقون هناك أيضاً نفايات بناء تحتوي على الكثير من الحديد وأنابيب الري والكتل الإسمنتية، وهي مواد قد تستخدمها حماس غداً لأغراضها الخاصة"، وفق زعمه. وحاول أحد الجنود، طبقاً للصحيفة، الاستفسار من قادته عن سبب إلقاء النفايات داخل القطاع، وقال إن "القادة أجابوه بأن دولاً مانحة ستدخل قريباً لإعادة إعمار غزة، وهي التي ستتولى معالجة النفايات التي أزالها الجيش الإسرائيلي".