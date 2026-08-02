جيش الاحتلال يكثف توغلاته في القنيطرة جنوبي سورية

- كثفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلاتها في محافظة القنيطرة السورية، حيث نفذت عمليات تفتيش للمارة على حواجز عسكرية وأطلقت قنابل مضيئة، مع تحليق طائرات مروحية في أجواء القنيطرة ودرعا. - وثق مركز "سجل" 187 انتهاكًا إسرائيليًا في سورية خلال يوليو، مع انخفاض بنسبة 22% عن يونيو، وشملت الانتهاكات زرع كاميرات مراقبة وحوادث تسلل من حركة "رواد الباشان" الاستيطانية. - أفرجت قوات الاحتلال عن مختطفين سوريين في 29 يوليو، بينما لا تزال تحتجز 48 سوريًا منذ ديسمبر 2024، واستشهد 36 مدنيًا جراء الانتهاكات.

كثفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلاتها في القنيطرة وسط عمليات تفتيش للمارة على حاجز عسكري أقامته على الطريق الواصل بين قريتي الحيران والرفيد في الريف الجنوبي للمحافظة الواقعة جنوب غربي سورية.

وقال الصحافي نور أبو حسن لـ"العربي الجديد" إن قوات جيش الاحتلال توغلت ليلا بأربع آليات عسكرية، في قرية عين زيوان في الريف الجنوبي للمحافظة، تزامنا مع إطلاق قنابل مضيئة باتجاه سد المنطرة في الريف الأوسط، مشيرا إلى أن طائرات مروحية حلقت ليل السبت-الأحد في أجواء محافظتي القنيطرة ودرعا.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المناطق الأخرى التي شهدت توغلات مماثلة في القنيطرة؟ ما هي طبيعة الانتهاكات التي وثقها مركز "سجل" في يوليو/تموز؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ولفت حسن إلى أن قوات الاحتلال نفذت عدة عمليات توغل، أمس السبت، شملت قرية العجرف في الريف الأوسط لمحافظة القنيطرة، وبلدة جباثا الخشب في الريف الشمالي، ومحيط سد المنطرة وقرية رويحينة بريف المحافظة الأوسط، وقرية غرفة مجحم في ريف درعا الغربي. وتخللت التوغلات عمليات تفتيش للمارة على حواجز عسكرية، وإطلاق نار على الأراضي الزراعية.

وفي سياق متصل، أشار مركز "سجل" المتخصص في رصد الانتهاكات الإسرائيلية في سورية، إلى زرع كاميرات مراقبة على الطريق الواصل بين قريتي العجرف وأم باطنة بريف محافظة القنيطرة الأوسط. ووثق المركز في تقرير له 187 انتهاكا لقوات جيش الاحتلال في سورية، خلال يوليو/تموز، مشيرا إلى أن نسبة الانتهاكات انخفضت بنحو 22% عن شهر يونيو/حزيران، الذي شهد 239 انتهاكا. ووثق المركز 10 حوادث تسلل ومحاولات عبور نفذها مستوطنون من حركة "رواد الباشان" الاستيطانية للأراضي السورية، لافتا إلى أن قوات الاحتلال لا تزال تختطف 48 سوريا منذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، في حين استشهد 36 مدنيا منذ ذلك الوقت جراء انتهاكات تلك القوات.

يشار إلى أن قوات الاحتلال أفرجت في 29 يوليو/تموز عن اثنين من المختطفين السوريين وهما مروان شادي القريان، المتحدر من بلدة سويسة بريف محافظة القنيطرة الجنوبي، والذي اختُطف في 7 يوليو/تموز 2025، وحسام الصفدي، المتحدر من بلدة بيت جن بمحافظة ريف دمشق، والذي اختُطف في يونيو/حزيران 2025.