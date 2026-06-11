جيش الاحتلال يقيم حاجزاً عسكرياً ويفتش الطلاب في ريف درعا

- قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد انتهاكاتها في ريف درعا الغربي من خلال نصب حواجز عسكرية وتفتيش الطلاب المتوجهين للامتحانات، مما أثار قلقهم وتوترهم. كما توغلت القوات في الأحياء السكنية وأجرت عمليات تفتيش واسعة للمارة والمركبات. - في ريف القنيطرة الجنوبي، اعتدى جنود الاحتلال على أطفال أثناء رعيهم الأغنام، بينما تعمل قوات الأمم المتحدة (الأندوف) على تنظيم وصول المزارعين لأراضيهم القريبة من خط الفصل لضمان حصاد المحاصيل بأمان. - تشهد محافظتا درعا والقنيطرة تصاعداً في التوغلات الإسرائيلية، حيث تنفذ القوات عمليات شبه يومية تشمل تفتيش واعتقال المزارعين ورعاة الأغنام، مما يثير مخاوف السكان من اتساع نطاق هذه العمليات.

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حاجزاً عسكرياً في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وفتشت طلاباً كانوا متوجهين لإجراء الامتحانات، في وقت قالت فيه قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف) إنها تعمل على تنظيم وصول المزارعين إلى أراضيهم القريبة من خط الفصل في ريف القنيطرة.

وقال الناشط الإعلامي في درعا محمد الحوراني لـ"العربي الجديد" إن قوات الاحتلال نصبت حاجزاً عسكرياً في منطقة العارضة على الطريق الواصل بين قريتي معرية وعابدين، وأوقفت حافلات تقل طلاب شهادة التعليم الأساسي (التاسع) المتوجهين إلى مراكز الامتحانات، وأخضعتهم لتفتيش استمر عدة دقائق. وأضاف أن إجراءات التفتيش تسببت لهم بحالة من القلق والتوتر قبيل الامتحان، في تصعيد خطير للانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة.

وفي السياق ذاته، قال الحوراني إن قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من عدة آليات وجنود توغلت داخل الأحياء السكنية في قرية معرية بريف درعا الغربي، قادمة من ثكنة الجزيرة العسكرية. وأضاف أن القوة نصبت حاجزاً على الطريق الواصل بين قريتي العارضة ومعرية، وأجرت عمليات تفتيش للمارة والمركبات شملت السيارات الزراعية والحافلات والدراجات النارية، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة فوق المنطقة لمدة تقارب الساعة. وأوضح أن القوة انسحبت لاحقاً من الموقع قبل أن تعيد تمركزها عند خزان المياه على المدخل الأول للقرية، حيث نصبت حاجزاً عسكرياً جديداً.

ويوم الاثنين الماضي، اعتدى جنود من جيش الاحتلال على مجموعة من الأطفال بالضرب أثناء رعيهم الأغنام في الأراضي الواقعة غربي بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي. وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" حينها إن الدورية اعترضت الأطفال خلال وجودهم في المراعي قبل أن تقدم على الاعتداء عليهم، من دون تسجيل إصابات خطيرة بينهم.

أخبار جيش الاحتلال الإسرائيلي يختطف 5 شبان سوريين في القنيطرة

وفي محافظة القنيطرة المجاورة، ناقش وفد من قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف) مع عدد من أصحاب الأراضي الزراعية في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي ترتيبات حصاد المحاصيل في الأراضي القريبة من خط وقف إطلاق النار ومنطقة الفصل المنصوص عليها في اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. ونقلت وكالة "سانا" عن الكابتن أليكسيس رودريغيز من وحدة الارتباط العسكرية في "الأندوف"، اليوم الخميس، قوله إن الاجتماع يهدف إلى التنسيق مع الأهالي لضمان تنفيذ الأعمال الزراعية بأمان والحفاظ على الهدوء والاستقرار في المنطقة.

من جهته، قال محمد هجرس الفهد، وهو أحد أهالي البلدة، للوكالة، إن الاجتماع أسفر عن السماح للمزارعين بالعمل في أراضيهم يومياً بين السادسة صباحاً والسادسة مساءً حتى 15 أغسطس/آب المقبل، بما يتيح استكمال حصاد المحاصيل الزراعية في المناطق القريبة من خط الفصل.

تشهد محافظتا درعا والقنيطرة، في الجنوب السوري، تصاعداً ملحوظاً في وتيرة التوغلات الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة، إذ تنفذ قوات الاحتلال عمليات شبه يومية داخل عدد من المناطق الحدودية، تتخللها حملات تفتيش واعتقال تطاول، في كثير من الأحيان، مزارعين ورعاة أغنام. كما تترافق هذه التحركات مع نصب حواجز عسكرية مؤقتة خلال فترات التوغل، وإجراء عمليات تفتيش للمارة ومنازل المدنيين في القرى والبلدات التي تدخلها القوات الإسرائيلية، الأمر الذي يثير مخاوف السكان المحليين من اتساع نطاق هذه العمليات وتكرارها.