جيش الاحتلال يقرّ بقتله إسرائيلياً بقذائف كانت تستهدف لبنان

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بقتل إسرائيلي يُدعى عوفر موشكوفيتش، مساء أمس الأحد، في مستوطنة مسغاف عام، قيل في بادئ الأمر إنه قُتل بنيران حزب الله. وأعلن الجيش نتائج التحقيق الذي أجراه حول الحادثة، شارحاً أن قذائف مدفعية أُطلقت خطأ وبخلاف الإجراءات، أدّت إلى مقتله.

وتُظهر نتائج التحقيق أن إطلاق النار كان بهدف مساعدة القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، لكنه نُفّذ بزاوية خاطئة، ما أدى إلى سقوط خمس قذائف على مرتفعات مسغاف عام بدلاً من إصابة الأهداف المطلوبة. وقال قائد المنطقة الشمالية، رافي ميلو، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الجيش: "هذا حادث صعب للغاية. عوفر (بوشكو) موشكوفيتش قُتل بنيران قوّاتنا خلال حملة عسكرية هدفها الأساسي حماية المدنيين". وأضاف أنه "خلال الحادث، ظهرت عيوب عدة وأخطاء عملياتية خطيرة في التخطيط وتنفيذ إطلاق النار. سيتم استخلاص العبر وتطبيقها".

وفي البداية، قيل إن الإسرائيلي القتيل، البالغ من العمر نحو 60 عاماً، قُتل بنيران حزب الله، ولاحقاً، أعلن جيش الاحتلال أنه يفحص احتمال أن يكون قد قُتل نتيجة نيران خاطئة من جنود أصابت مركبته. ولفتت وسائل إعلام عبرية إلى أن موشكوفيتش كان يدير قطاع الزراعة في مسغاف عام، ويزرع بساتين الأفوكادو ويُعدّ من قادة هذا المجال، والشخصيات البارزة هناك، وقبل ذلك، شغل منصب الناطق باسم "الكيبوتس"، ورئيس لجنة الإدارة. وعلى مرّ السنين، أصبح رمزاً للاستيطان الزراعي في الشمال، وكان ضيفاً مطلوباً في وسائل الإعلام.

إلى ذلك، نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مستوطنين محليين قولهم إن موشكوفيتش كان قد عاد من خارج "الكيبوتس"، وبعد دقائق قليلة من عودته، أصيب بنيران القذائف. وأضاف أحد أعضاء المستوطنة إنه عندما وصل موشكوفيتش إلى نقطة الدخول، قال إنه مستعجل للذهاب إلى العمّال التايلنديين في بستان الأفوكادو لتهدئة مخاوفهم من إطلاق النار. وبعد وقت قصير، وقعت إصابات عدة في الكيبوتس، بحيث أصيبت مركبة موشكوفيتش مباشرة، واشتعلت النيران في مركبة قريبة، كما أصيب مبنيان إضافيان في المنطقة.