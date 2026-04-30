جيش الاحتلال يقرصن "أسطول الصمود" ويختطف ناشطيه

- بدأت إسرائيل عملية عسكرية لاعتراض "أسطول الصمود" المتجه نحو غزة، حيث تعرضت السفن لهجوم بأسلحة نصف آلية، وصرح مصدر إسرائيلي بأن العملية تسير بشكل طبيعي دون أحداث استثنائية. - أكدت هيئة الصمود التونسية قرصنة إسرائيل لأكثر من 11 سفينة واعتقال الإعلامي التونسي حافظ مريبح، بينما تعرضت بعض السفن للتخريب وتركها دون مساعدة. - يفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حصارًا بحريًا على غزة، ويهدف منظمو الأسطول إلى تفكيك الأنظمة التي تدعم الفصل العنصري والاحتلال، مؤكدين رفضهم للتطبيع مع الإبادة الجماعية والإفلات الإسرائيلي من العقاب.

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عملية اعتراض تهدف إلى السيطرة بالقوة على "أسطول الصمود"، الذي كان يتمركز غرب جزيرة كريت اليونانية ويتجه نحو سواحل قطاع غزة، رغم أنه كان من المقرر أن يصل الأسبوع المقبل. وأفاد ناشطون على متن الأسطول بأن قواربهم تعرضت لهجوم "بأسلحة نصف آلية"، فيما قال مصدر إسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "عملية السيطرة تتقدم بشكل طبيعي، ولا توجد أحداث استثنائية".

وبحسب الصحيفة العبرية، لا تزال غالبية سفن "أسطول الصمود" على بعد مئات الكيلومترات من السواحل الإسرائيلية، قبالة الجزء الغربي من جزيرة كريت. وأكد مصدر إسرائيلي أن قرار السيطرة على الأسطول، رغم بُعده الكبير وفي المياه الدولية، يعود إلى حجمه، إذ يضم أكثر من مائة سفينة ونحو ألف ناشط، زاعماً أن "الهدف هو إحباط هذا الأسطول، الذي يقوده مثيرو استفزاز محترفون تقف وراءهم جهات مرتبطة بحماس، ويسعون إلى عرقلة المرحلة الثانية من خطة ترامب، التي تتضمن نزع سلاح حماس".

وكان منظمو الأسطول قد نشروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت سابق من مساء الأربعاء، أن "زوارق سريعة يُشتبه بأنها إسرائيلية اقتربت من سفننا، وأمرت المشاركين بالتوجه إلى مقدمة السفن والركوع على الأيدي والركب". وفي توثيق آخر نشره المشاركون، سُمعت رسالة من سلاح البحرية الإسرائيلي جاء فيها: "هنا البحرية الإسرائيلية. إن محاولات خرق الحصار البحري الأمني القانوني المفروض على قطاع غزة تشكل انتهاكاً للقانون الدولي. يرجى تغيير مساركم والعودة إلى ميناء الانطلاق".

كما حذّرت البحرية الإسرائيلية المشاركين، في الرسالة نفسها، من مواصلة الإبحار، قائلة: "عليكم تغيير مساركم. أي محاولة إضافية للإبحار نحو غزة تعرض سلامتكم للخطر، ولن تترك للجيش الإسرائيلي خياراً سوى استخدام جميع الوسائل اللازمة لفرض الحصار البحري. البقاء في مساركم الحالي خطر. وإذا واصلتم محاولة خرق الحصار، سنقوم باحتجاز سفنكم ومصادرتها عبر إجراءات قانونية أمام المحكمة. أنتم تتحملون المسؤولية الكاملة عن أفعالكم".

من جهتها، أكدت هيئة الصمود التونسية قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 11 سفينة في الأسطول، موضحة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الإعلامي التونسي حافظ مريبح من بين المعتقلين، وهو حاليا أسير لدى الاحتلال. وقالت المشاركة في "أسطول الصمود"، الناشطة التونسية صفاء الشابي، في فيديو لها اليوم، إن حافظ مريبح كان ضمن سفينة صفصاف التي اعتقل الاحتلال طاقمها، مضيفة أن بعض السفن جرى تخريبها وتركها دون مساعدة في عرض البحر، وأخرى تعرضت للهجوم واعتقال طاقمها، فيما قال عضو هيئة تسيير أسطول الصمود في تونس، صلاح المصري، في تصريحات صحافية، إن أربعة تونسيين فقط شاركوا في أسطول "الصمود العالمي"، مبينا أن "العدد محدود جدا مقارنة بالتجربة الأولى، خاصة بعد المنع من تنظيمه في تونس"، وأضاف أن "التونسيين الذين شاركوا انطلقوا من إيطاليا وإسبانيا".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أنه يفرض حصاراً بحرياً على قطاع غزة، وهو مستعد للتعامل مع سيناريوهات مختلفة وفق تعليمات المستوى السياسي. كما قطع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس، شهادته في "الملف 4000"، بدعوى توجهه إلى اجتماع في مقر وزارة الأمن (الكرياه)، ليتضح لاحقاً أن الاجتماع تناول قضية الأسطول.

وفي بيان سابق، قال منظمو الأسطول إن المبادرة جزء من "حركة عالمية واسعة في البحر والبر، تعمل على تفكيك الأنظمة التي تُمكّن الفصل العنصري والاحتلال والتطهير العرقي والإبادة الجماعية". وأضافوا أن تحركهم لا يقتصر على كسر الحصار البحري، بل يستهدف أيضاً "منظومة الحرب التي تقف خلفه"، مؤكدين نيتهم العمل "في البحر والشوارع ومراكز القوة التي تتيح العنف"، ومشددين على رفض التطبيع مع الإبادة الجماعية، والإفلات الإسرائيلي من العقاب.