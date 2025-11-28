جيش الاحتلال يفحص احتمال تسرّب معلومات قبل عدوانه على بلدة سورية

- يحقق جيش الاحتلال الإسرائيلي في تسريب محتمل لمعلومات حساسة عن الفرقة 210 بعد عملية في بيت جن بسوريا، حيث استشهد 13 شخصًا وأصيب 6 جنود إسرائيليين، وتأجلت العملية بسبب زيارة مسؤولين كبار. - تعرضت القوات الإسرائيلية لكمين أثناء انسحابها، مما أدى لترك مركبة عسكرية في سوريا، وتشتبه إسرائيل في تورط حماس أو الجهاد الإسلامي أو حزب الله. - تسعى إسرائيل لتوجيه رسائل حازمة للنظام السوري الجديد، مع تأكيد عدم تورطه في القتال، وسط تهديدات من قوات مختلفة في سوريا.

يفحص مسؤولون كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي احتمال حدوث تسريب لمعلومات حساسة في الفرقة 210، قبيل العدوان على بلدة بيت جن جنوبي سورية الذي جرى فجر اليوم الجمعة، بحسب ما أفاد موقع والاه العبري. وأسفر العدوان عن استشهاد ثلاثة عشر شخصاً في بيت جن، كما أسفرت الاشتباكات التي تخللته عن إصابة ستة ضباط وجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتعرضت البلدة لقصف جوي ومدفعي إسرائيلي بعد توغل قوة من جيش الاحتلال لاختطاف مواطنين سوريين ووقوع اشتباكات، فيما رُصدت حركة نزوح عشرات العائلات من البلدة.

ونقل الموقع العبري، قول مسؤولين في قيادة المنطقة الشمالية أنه كان من المفترض تنفيذ العملية (العدوان) الأسبوع الماضي، لكنها أُرجئت في اللحظة الأخيرة بسبب زيارة مسؤولين كبار إلى المنطقة، في إشارة إلى جولة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

ومجموعة من الوزراء في الجنوب السوري.

وبحسب ادّعاء ضباط في جيش الاحتلال فقد جرى اعتقال المشتبه الرئيسي وشقيقه، وقبيل خروج القوة من القرية، وقعت في كمين مُخطط شمل إطلاق نار كثيفاً باتجاه القوات. وبسبب الظروف المحيطة بما جرى أُثيرت شكوك بأن معلومات عن العملية قد تسرّبت وكُشفت من جهات معادية (لإسرائيل) داخل سورية ويجري التحقيق في هذه القضية. ووجّهت جهات عسكرية بقيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال انتقادات شديدة للقوات "التي فوجئت بالكمين في سورية"، ما اضطّرها إلى ترك مركبة عسكرية من نوع هامر في عمق الأراضي السورية، التي رصدها سلاح الجو لاحقاً وقصفها.

وذكر موقع والاه أنه حتّى الآن ليس واضحاً من يقف وراء إطلاق النار، غير أن أجهزة الأمن الإسرائيلية لا تستبعد أن يكون منفذو الهجوم من عناصر حركة حماس أو الجهاد الإسلامي الذين تدعي إسرائيل أنهم ينشطون في المنطقة، أو من عناصر حزب الله اللبناني في إطار ردّ انتقامي على اغتيال رئيس أركان حزب الله، هيثم علي طبطبائي، قبل أيام. وتحرص دولة الاحتلال على الترويج لوجود جهات معادية لها في الأراضي السورية القريبة نسبياً من الحدود مع الجولان السوري المحتل، لتبرير استمرار استباحتها لتلك المناطق واحتلال جزء منها.

وفي هذا السياق، أفاد موقع واينت العبري أنّ إسرائيل تعمل على نقل رسائل شديدة اللهجة إلى النظام السوري الجديد، وتُعدّ سلّة من الردود على خلفية الاشتباكات في بلدة بيت جن. ويقول مسؤولون أمنيون، لم يسمّهم الموقع، إنه "لا يوجد في هذه المرحلة ما يدلّ على تورّط النظام السوري في القتال"، مضيفين أن "الحادثة الخطيرة تُظهر أنه لا يجوز لإسرائيل السماح بتمركز جهات معادية بالقرب منها، وأنه لا يمكن التوصّل إلى اتفاق في الوقت الراهن لأن سورية ليست دولة مستقرة".

وقال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس

، في جلسة سرية للجنة الخارجية والأمن، أول من أمس الأربعاء، إن إسرائيل "ليست في اتجاه" سلام مع سورية، زاعماً وجود قوات على حدودها تفكّر في التوغّل البري إلى مستوطنات الجولان السوري المحتل. وبحسب مزاعم الوزير الإسرائيلي، التي أشارت إليها إذاعة "كان ريشت بيت" العبرية والتابعة لهيئة البث الإسرائيلية، فإن من بين القوات النشطة في سورية والتي تُعتبر تهديداً بالنسبة لإسرائيل، بسبب احتمال تنفيذها غزواً برياً، يوجد أيضاً الحوثيون (جماعة أنصار الله في اليمن)، وأضاف كاتس أنّ إسرائيل تأخذ في الحسبان مثل هذا السيناريو، ضمن اعتبارات الدفاع عن الحدود الشمالية.