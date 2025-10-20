جيش الاحتلال يفتش حافلة في ريف القنيطرة ويختطف سورياً

- شهدت منطقة ريف القنيطرة جنوب سوريا توغلات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مع تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية وتدريبات عسكرية في الجليل والجولان. - اختطفت قوات الاحتلال مواطناً سورياً، مما أثار قلق السكان المحليين بسبب التوغلات والاعتقالات وتجريف الأراضي الزراعية، مما يزيد من خشية تصعيد ميداني جديد. - تسببت التوغلات في تراجع عدد العائلات في قريتي بريقة وبئر عجم، بينما أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب موعد اختيار الأعضاء عن منطقتي تل أبيض ورأس العين في 23 أكتوبر.

توغلت قوات إسرائيلية، الليلة الماضية، في منطقتين بريف القنيطرة، جنوب سورية، فيما تواصل جرافات الاحتلال تجريف الأراضي في منطقة جباتا الخشب في الريف الشمالي للمحافظة. وذكر الناشط محمد أبو حشيش لـ"العربي الجديد"، أن قوّة إسرائيلية مؤلفة من ثلاث سيارات ذات دفع رباعي توغلت الليلة الماضية في قرية الصمدانية الشرقية بريف المحافظة، فيما توغلت قوة أخرى في الوقت نفسه في قرية رسم الحلبي بريف القنيطرة، ونصبت حاجزًا مؤقتًا فيها، دون تسجيل أي حالات اعتقال. وجاء ذلك بالتزامن مع تحليقٍ مكثف للطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع الإسرائيلية فوق مناطق متفرقة من الجنوب السوري، شملت أجواء محافظتي القنيطرة ودرعا. ويأتي التحليق المكثف للطيران الحربي والاستطلاع الإسرائيلي في الجنوب السوري، بالتزامن مع تدريبات عسكرية واسعة يجريها جيش الاحتلال بحسب وسائل إعلام عبرية في منطقتي الجليل والجولان، على طول الحدود مع لبنان وسورية.

كذلك، اختطفت قوات الاحتلال مواطناً سورياً في ريف محافظة القنيطرة، بعدما أوقفت حافلة نقلٍ عامة كانت تقلّ عدداً من المدنيين في المنطقة. وقال يوسف المصلح، مسؤول التحرير في "تجمع أحرار حوران"، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إنّ دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي احتجزت عصر اليوم، حافلة مدنية كانت تسير على طريق جباثا الخشب في ريف محافظة القنيطرة الشمالي، وأخضعت ركابها للتفتيش قبل أن تختطف أحد الأشخاص الذين كانوا على متنها. وأوضح المصلح أن قوات الاحتلال أطلقت سراح بقية الركاب مع الحافلة بعد فترة من الاحتجاز، في حين لا تزال هوية الشخص المختطف مجهولة حتى لحظة إعداد هذا الخبر، مشيراً إلى أن الحادثة أثارت حالة من القلق بين السكان المحليين الذين يعيشون منذ أسابيع أجواء من التوتر في المنطقة الحدودية مع الجولان المحتل.

وأشار المصلح إلى أن التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية في الجنوب أصبحت أكثر تكراراً في الآونة الأخيرة، وتترافق مع عمليات اعتقال وجرف للأراضي الزراعية على طول الشريط الحدودي، الأمر الذي يزيد من حالة الاستياء بين الأهالي الذين يعبّرون عن خشيتهم من تصعيدٍ ميداني جديد في المنطقة التي تشهد منذ شهور نشاطاً عسكرياً متزايداً لقوات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد توغلت في اليومين الماضيين في مناطق عدة في محافظة القنيطرة ونصبت حواجز لتفتيش المارة، بينما تواصل تجريف محمية جباتا الخشب الطبيعية، وذلك استكمالاً لأعمال تجريف كانت تقوم بها في الأيام الأخيرة في هذه المنطقة. والتقط ناشطون مقاطع مصورة لجرافات الاحتلال وهي تقتلع الأشجار في المحمية، حيث زادت المساحة التي تم تجريفها عن 100 دونم تعود ملكيتها لأهالي المنطقة.

ويقول الناشطون إن قوات الاحتلال تكثف عمليات التوغل ونصب الحواجز ومضايقة السكان بهدف دفعهم إلى النزوح عن مناطقهم. وفي السياق، قال سيف الدين جاويش، مختار قريتي بريقة وبئر عجم في ريف القنيطرة، جنوبي البلاد، إن عدد العائلات التي تقطن القريتين تراجع إلى نحو 60 عائلة فقط، وذلك على خلفية توغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتكررة في القريتين منذ سقوط نظام الأسد في أواخر العام الماضي، ما دفع عشرات العائلات إلى مغادرتهما، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وأضاف جاويش في حديث لوكالة "الأناضول" قبل أيام أن القريتين الواقعتين على بعد ثلاثة كيلومترات من الخط الفاصل لوقف إطلاق في جنوب سورية مع الجولان المحتل تعبرهما قوات الاحتلال يوميا وفي بعض الأحيان تدخل المنازل وتحتجز أشخاصًا لفترات متقطعة.

وأوضح أن القريتين كانتا تعدان مقصدًا للزوار القادمين من عدة مناطق، بما في ذلك دمشق ودرعا، إضافة إلى الحركتين التجارية والاجتماعية النشطة في المنطقة، مبيّنا أن توغلات جيش الاحتلال المتكررة في المنطقة تسبّبت بتقليص هذه الأنشطة، فيما غادر معظم الشبان إلى المدن الكبرى أو إلى خارج البلاد بفعل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية.

إعلان موعد اختيار أعضاء مجلس الشعب في تل أبيض ورأس العين

في سياق آخر، أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، اليوم، موعد اختيار الأعضاء الممثلين عن منطقتي تل أبيض بريف الرقة ورأس العين بريف الحسكة. وقال المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة إن صناديق الاقتراع ستُفتح في 23 أكتوبر/تشرين الأول الحالي في مدينتي رأس العين وتل أبيض، وكذلك في مقر مجلس الشعب بدمشق، لاختيار ثلاثة أعضاء عن جزء من محافظتي الرقة والحسكة.

وأوضح نجمة في منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أن بقية مناطق محافظتي الرقة والحسكة تبقى مقاعدها شاغرة، إلى جانب مقاعد محافظة السويداء، لحين توفر الظروف الأمنية والسياسية الملائمة لإجراء الانتخابات التكميلية.