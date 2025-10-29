جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي جنوبي قطاع غزة

- قُتل جندي إسرائيلي في قطاع غزة خلال اشتباكات مع عناصر مسلحة، حيث شنت القوات الإسرائيلية غارات أسفرت عن 90 شهيداً وعشرات الإصابات، وسط تصاعد التوترات في المنطقة. - نفت حركة حماس مسؤوليتها عن إطلاق النار في رفح، مؤكدة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، ونددت بالقصف الإسرائيلي واعتبرته انتهاكاً صارخاً للاتفاق، مطالبة الوسطاء بالتحرك لوقف التصعيد. - منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر، ارتكبت إسرائيل 125 خرقاً، مما أدى إلى استشهاد 94 فلسطينياً وإصابة 344 آخرين، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل أحد جنوده في قطاع غزة. وأفاد الجيش في بيان بأن يونا إفرايم فيلدباوم (37 عاماً)، "سقط في القتال في جنوب قطاع غزة" أمس الثلاثاء، وذلك فيما شنّ مساء غارات على القطاع أوقعت ما لا يقل عن 90 شهيداً وعشرات الإصابات، وفق ما أكده مراسل "العربي الجديد".

وطبقاً لتحقيق أولي للجيش الإسرائيلي، نشرت تفاصيله صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم، فقد شنّت "عناصر مسلّحة" هجوماً بقذائف "آر بي جي" ونفذت عمليات قنص ضد القوات الإسرائيلية العاملة في حي الجنينة في رفح، جنوبي قطاع غزة. وتقع المنطقة على الجانب الشرقي من الخط الأصفر، وهي منطقة تحتلها إسرائيل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار. ويزعم جيش الاحتلال أنّ هناك عناصر مسلّحة متحصنة في "جيب" بالمنطقة تخرج من الأنفاق وتحاول شنّ هجمات.

وكان ديوان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن الأخير أمر الجيش بشنّ هجمات قوية على قطاع غزة فوراً بزعم تعرض قوة إسرائيلية لإطلاق نار في رفح، جنوبي القطاع. وذكرت القناة 12 العبرية أنه بعد اتخاذ القرار، أبلغ نتنياهو الجانب الأميركي بشأن "الردّ" في غزة. وقبلها، ادعت هيئة البث العبرية الرسمية أن "مسلحين (لم تحدد هويتهم) أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات ونيران قناصة" على جنود إسرائيليين في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

في المقابل، أكدت حركة حماس أنه لا علاقة لها بحادث إطلاق النار في رفح، مجددة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وقالت الحركة، في بيان، إنّ "القصف الإجرامي الذي نفّذه جيش الاحتلال الفاشي على مناطق من قطاع غزة، يمثّل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في شرم الشيخ برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب". وتابعت حركة حماس في بيانها أن "هذا الهجوم الإرهابي هو امتدادٌ لسلسلة الخروقات التي تم ارتكابها خلال الأيام الماضية، من اعتداءات أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، واستمرار إغلاق معبر رفح، ما يؤكّد الإصرار على انتهاك بنود الاتفاق ومحاولة إفشاله"، مطالبة الوسطاء الضامنين للاتفاق بـ"التحرّك الفوري للضغط على الاحتلال، وكبح تصعيده الوحشي ضد المدنيين في قطاع غزة، ووقف انتهاكاته الخطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار، وإلزامه ببنوده كافة".

وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، توصلت "حماس" وإسرائيل لاتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة بوساطة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، ضمن خطة وضعها ترامب لإنهاء الحرب تتضمن عدة مراحل. ومنذ ذلك التاريخ، نفذت إسرائيل 125 خرقاً للاتفاق أسفرت، حتى ظهر أمس الثلاثاء، عن استشهاد 94 فلسطينياً وإصابة 344 آخرين واعتقال 21، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أمس الثلاثاء.

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)