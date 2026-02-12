جيش الاحتلال يعلن عن تمرين عسكري الخميس على وقع التوترات مع إيران

- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تمرين عسكري في إيلات على خلفية التوترات المتزايدة مع إيران، مشيراً إلى تحركات نشطة لقوات الأمن والطوارئ دون وجود تهديد أمني مباشر. - اجتماع بين نتنياهو وترامب في البيت الأبيض ناقش المفاوضات مع إيران وقطاع غزة، دون التوصل إلى قرار حاسم بشأن إيران، مع التأكيد على استمرار المفاوضات. - تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تطالب واشنطن بوقف تخصيب اليورانيوم، بينما ترفض طهران التفاوض على قضايا غير برنامجها النووي.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إنه سيجري تمريناً عسكرياً صباح الخميس في إيلات على ساحل البحر الأحمر، وذلك على وقع توترات متزايدة مع إيران. جاء ذلك في بيان نشره الجيش عبر حسابه على منصة "إكس" الأميركية، بعد وقت قصير من انتهاء اجتماع بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب تمحور حول إيران.

وأفاد الجيش بأنه سيجري تمريناً عسكرياً صباح الخميس في منطقة إيلات، وكجزء من التمرين ستكون هناك "تحركات نشطة لقوات الأمن والطوارئ والإنقاذ والسفن في المنطقة". وأضاف أنه لا يوجد ما يدعو للقلق من وقوع حادث أمني، وأنه في حال وقوع حادث "سيتم إبلاغ السكان من قبل قوات الأمن". وقبل ذلك بوقت قصير، أعلن نتنياهو انتهاء اجتماعه بترامب في البيت الأبيض، والذي استمر لنحو ثلاث ساعات. وأضاف نتنياهو، في بيان لمكتبه، أن "الاجتماع ناقش المفاوضات مع إيران وقطاع غزة والتطورات الإقليمية".

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، قال ترامب إنه لم يتوصل في اجتماعه مع نتنياهو إلى "قرار حاسم" بشأن إيران، باستثناء التأكيد على ضرورة استمرار المفاوضات معها. والجمعة، جرت مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في مسقط، وصفها ترامب بـ"الجيدة"، في وقت تتصاعد فيه التوترات بينهما، وسط تحشيد عسكري أميركي في المنطقة ضد طهران.

وترى طهران أن الإدارة الأميركية وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل العسكري وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري، حتى لو كان محدوداً، وتتمسك برفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها مقابل تقييد برنامجها النووي. ويشكل تخصيب اليورانيوم نقطة خلاف رئيسية بين الطرفين، إذ تطالب إيران برفع العقوبات مقابل التزامها بتقييد برنامجها النووي بما يمنع إنتاج قنبلة ذرية.

في المقابل، تطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بشكل كامل، ونقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد. كما سعت الإدارة الأميركية إلى طرح برنامج إيران الصاروخي ودعمها لحزب الله والحوثيين على طاولة المفاوضات، إلا أن طهران أكدت مراراً أنها لن تتفاوض بشأن أي قضايا أخرى غير برنامجها النووي.

(الأناضول)