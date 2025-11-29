جيش الاحتلال يعلن "حوارة" في جنوب الخليل منطقة عسكرية مغلقة

- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة "حوارة" في يطا جنوب الخليل منطقة عسكرية مغلقة بعد هجوم مستوطن على المزارعين، مما أدى إلى إخلاء السكان المحليين البالغ عددهم حوالي 700 شخص، بينما سُمح للمستوطن بالبقاء. - تكرر الاعتداء على المزارعين في الضفة الغربية، حيث احتجز مستوطنون فلسطينيين في قرية البرج ومنعوا حراثة الأراضي في واد اجحيش. - منعت قوات الاحتلال تركيب أعمدة كهرباء في قرية كيسان واحتجزت فلسطينيين في بيت فوريك بعد تصديهم لهجوم مستوطنين.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منطقة "حوارة" في يطا جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية، منطقة عسكرية مغلقة، وذلك بعد أن هاجم أحد المستوطنين القرية لمنع المزارعين من حراثة أراضيهم.

وقال أحد سكان المنطقة، ويدعى خليل حمامدة، في حديثه لـ"العربي الجديد": "إن المستوطن اقتحم الأراضي الزراعية وهو يحمل سلاحه، وهدّد المزارعين وأجبرهم على التوقف عن العمل، قبل أن يحضر جيش الاحتلال ويصدر قرارًا بإغلاق المنطقة بالكامل". وأشار حمامدة إلى أن هذه المرة السابعة خلال هذا الشهر التي يمنع فيها هذا المستوطن السكان من الحراثة والزراعة وإطلاق المواشي في أراضيهم، وأصبح الأمر متكررًا يوميًا.

وقال حمامدة: "أي شخص يحاول حرث أرضه يأتي إليه المستوطن وهو يقود مركبة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، ويخبره بأن الحراثة ممنوعة؛ وذلك بحجة أن المستوطن يتعرض للخطر من هذه الحراثة، حيث إن المستوطن في المنطقة يعمل كأنه ناطور لدى الجيش، ويعمل تحت حمايتهم وبإذن منهم". ولفت حمامدة إلى أن الأراضي التي يهاجمها المستوطن، والتي أقام عليها البؤرة الاستيطانية التي يسكنها منذ نحو ثلاثة أشهر، تصنّف "أراضي خاصة" لا أراضي دولة بالتصنيف الإسرائيلي ولا أملاك دولة، وذلك وفق إقرار الإدارة المدنية الإسرائيلية.

وأوضح حمامدة أن ما جرى معهم ظهر اليوم "هو أن المستوطن اقتحم أرضًا لأحد المزارعين بينما كان يحرثها، وكان المستوطن مسلحًا وأبلغ المزارع بمنع الحراثة، فحضر جيش الاحتلال بعد ذلك وادعى أنه سيفحص وضع الأرض وتصنيفها، علمًا أن هذه الأرض مزروعة ومقامة عليها سكنات منزلية". وبحسب حمامدة، وبعد ذلك، أصدر جيش الاحتلال قرارًا بإعلان المنطقة عسكرية مغلقة، وأجبر المزارع ومعه الجرار الزراعي على مغادرة الأرض".

ولم يتوقف الاعتداء عند هذا الحد، إذ أجبر الاحتلال السكان، وعددهم حوالي 700 مواطن، على ترك منازلهم فارغة، بعد إعلان المنطقة عسكرية مغلقة، فيما سمح للمستوطن بالبقاء داخل البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي حوّارة. وأشار حمامدة إلى أن جيش الاحتلال ادعى أنه أعلن المنطقة عسكرية مغلقة لفك التجمهر والتظاهر، علمًا أنه لم يكن في المنطقة أي تظاهر، وكان فيها فقط فلاح يحاول حرث أرضه، ما يعني أن الاحتلال يحاول التمهيد للسيطرة على الأرض بالكامل.

من جانب آخر، احتجز مستوطنون، مساء اليوم السبت، سبعة فلسطينيين خلال محاولتهم الوصول إلى أراضيهم في قرية البرج جنوب الخليل، ومنعوهم من التوجّه إلى أراضيهم الزراعية. في حين منع جيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، أهالي منطقة واد اجحيش القريبة من قرية سوسيا في مسافر يطا، جنوب الخليل، من حراثة أراضيهم الزراعية، وأجبرهم على مغادرة المكان.

من جهة أخرى، منعت قوات الاحتلال، صباح اليوم السبت، شركة الكهرباء من تركيب أعمدة كهرباء في قرية كيسان، جنوب شرق بيت لحم، ما يعيق تحسين خدمات الكهرباء وتوسيع شبكة الطاقة في المنطقة.

إلى ذلك، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد" أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت، مساء اليوم السبت، تجمع معازي جبع شمالي القدس المحتلة، قبل أن يتصدى لهم الشبان ويمنعوهم من التقدّم داخل المنطقة، بينما اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان إثر ذلك.

في حين أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت، مساء اليوم السبت، عددًا من الفلسطينيين عقب التصدي لهجوم مستوطنين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، شمالي الضفة.